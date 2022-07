Ridesharing ist ein Service, der es Menschen ermöglicht, ein Auto zu teilen und dadurch Geld zu sparen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und neue Leute kennenzulernen. Es ist auch eine effektive Möglichkeit, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem Sie auf ein eigenes Fahrzeug verzichten.

Ridesharing-Apps ermöglichen es Ihnen, sich fortzubewegen, ohne ein eigenes Auto zu besitzen oder sich jeden Tag mit dem lästigen Fahren, Parken und Bezahlen von Benzin herumschlagen zu müssen. Durch die Nutzung von Mitfahrgelegenheiten wie Lyft können Sie auch zusätzliches Geld verdienen!

Was ist der aktuelle Markt für Ridesharing-Apps?

Ridesharing-Apps werden immer beliebter, da der Markt weiter wächst. Einige wenige Apps haben jedoch einen Großteil dieses Wachstumsmarktes erobert und andere hinter sich gelassen. Dies liegt an ihrer Fähigkeit, sowohl Fahrern als auch Mitfahrern auf dem Markt qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Einige Beispiele sind die Mitfahr-App DiDi, die Mitfahr-App Uber und die Mitfahr-App Lyft. Zwischen 2021 und 2026 wird der weltweite Markt für Mitfahr-Apps voraussichtlich um mehr als 115 Prozent wachsen.

Die Mitfahrgelegenheits-App von Uber ist heute eine der bekanntesten Mitfahrgelegenheits-Apps auf dem Markt. Es wurde 2009 von Garrett Camp und Travis Kalanick gegründet, die eine bessere Möglichkeit für die Menschen schaffen wollten, sich in der Stadt fortzubewegen, als Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel ihnen bieten könnten. Sie entschieden, dass es eine Möglichkeit wäre, den Leuten den Zugang über eine mobile Mitfahr-App zu ermöglichen - und Junge, es hat geklappt! Heute hat die mobile Mitfahr-App von Uber über 77 Millionen Mitfahrer weltweit, mit über 2 Millionen Fahrern auf ihrer Plattform zu jeder Zeit! Das ist beeindruckend!

Wie schätzen Sie die Kosten für eine Mitfahr-App ein?

Nachdem Sie nun wissen, was eine mobile Mitfahr-App ist, wollen wir über die Entwicklungskosten für diese Art von mobiler Mitfahr-App sprechen. Die Entwicklungskosten einer mobilen Mitfahr-App hängen von mehreren Faktoren ab, darunter:

Die Komplexität der mobilen Mitfahr-App: App-Entwicklung

Je komplexer Ihre Geschäftslogik und -funktionalität ist, desto mehr Zeit wird für die Entwicklung Ihrer App benötigt. Angenommen, Sie möchten Zahlungen in Ihre mobile App für Mitfahrgelegenheiten integrieren. In diesem Fall wird es ziemlich komplex im Vergleich zu einer E-Hailing- oder Ride-Sharing-App, die nur die Informationen von Fahrern und Mitfahrern anzeigen muss.

Anzahl der Funktionen und Bildschirme in der App für mobile Mitfahrgelegenheiten

Wenn Ihre Mitfahranwendung viele Bildschirme mit unterschiedlichen interaktiven Funktionen erfordert, würde dies mehr kosten als die Entwicklung einer E-Hailing- oder Mitfahranwendung ohne jegliche Bildschirminteraktion (z. B. Uber Mitfahrgelegenheits-App).

Die Anzahl der benötigten App-Entwickler

Ein App-Entwickler kann die Erstellung einer einfachen Funktion wie der Buchung eines Taxis über GPS-Koordinaten in 30 Stunden abschließen, während die Erstellung eines vollwertigen Online-Taxianwendungssystems etwa 150 Stunden dauern kann, je nachdem, wie komplex das gesamte System ist.

Das Design der mobilen Mitfahr-App

Das Design der mobilen Mitfahr-App ist ein wichtiger Teil des Prozesses und sollte auf dem Feedback der Benutzer basieren. Die App-Entwickler sollten Folgendes berücksichtigen:

Welche Funktionen wünschen sich die Benutzer/Zielgruppe am meisten?

Wie gestalten wir diese mobile Mitfahr-App so effizient wie möglich für Fahrer und Zielgruppe?

Wie können wir sicherstellen, dass die Mitfahrgelegenheits-App für alle Benutzer sicher ist?

Welche Funktionen sollte eine Ridesharing-App haben?

Benutzer Registration

Ein Benutzer sollte sich bei Ihrer Mitfahrgelegenheitsanwendung registrieren können. Dies kann Benutzerinformationen wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Passwort umfassen.

Fahrerregistrierung

Die Registrierungsanforderungen für Fahrer unterscheiden sich von denen für Passagiere. Sie sollten angewiesen werden, eine Online-Steuernummernüberprüfung durchzuführen und eine Erlaubnis für Mitfahrgelegenheiten einzuholen, bevor sie Fahrer werden. Sie sollten auch persönliche Informationen wie Kontaktdaten, Namen, Fotos und andere relevante Daten übermitteln, die das Mitfahrunternehmen möglicherweise benötigt.

Fahrer müssen ihre Bereitschaftszeiten planen und dann bei Fahrtantritt in den Online-Modus wechseln.

Das Hinzufügen von Funktionen wie Meine Fahrten (Einnahmen), Arbeitszeitdiagramm, Trinkgelder, Einnahmen usw. verbessert die Benutzererfahrung.

Benutzer-Anmeldung

Sobald ein Benutzer ein Konto in der App registriert hat, sollte er sich von seinem Startbildschirm aus anmelden können, indem er seinen Benutzernamen und sein Passwort eingibt. Angenommen, Sie verwenden eine Facebook-Anmeldefunktion (was empfohlen wird). In diesem Fall müssen Sie Benutzern eine Single-Sign-On-Funktion bereitstellen, die es ihnen ermöglicht, auf alle ihre Anwendungen zuzugreifen, ohne ihre Anmeldeinformationen jedes Mal erneut eingeben zu müssen, wenn sie ein Konto auf einer anderen Plattform oder App eröffnen

Benutzerprofil

Eine Profilseite sollte grundlegende Informationen zu jedem Fahrer in der App enthalten. So gibt es keine Verwirrung, wenn Sie Fahrten mit anderen buchen, die möglicherweise ähnliche Profile wie Sie, aber unterschiedliche Namen oder Bilder auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter usw. haben.

Sie können auch zusätzliche Details wie Größe/Gewicht hinzufügen, falls dies für bestimmte Fahrzeugtypen gilt. Es eignet sich für Fahrräder oder Roller, bei denen diese Details während der Hauptverkehrszeiten im Stau auftreten können. Weil der Platz zwischen den Autos begrenzt wird, was es für Passagiere schwierig macht, die mehr wiegen als gewöhnliche Menschen. Allerdings könnte dies auch zu Problemen führen, wenn jemand sehr schnell hinter ihnen auffährt, denn dann wäre es zu gefährlich für ihn, einen anderen nicht sicher zu treffen! :)

Standortdienste

Das bedeutet zu wissen, wo jeder wohnt. Dies wird uns helfen zu verstehen, wie weit wir alle voneinander entfernt leben. So verschwenden wir keine Zeit damit, den ganzen Tag damit zu fahren, überall hin zu schauen, außer dort, wo wir es gerade wirklich am dringendsten brauchen!“

Einstellungen

Sie können der Mitfahr-App einen bevorzugten Suchfilter für Fahrer und Mitfahrer hinzufügen. Mit diesem Filter können sie bestimmte Arten von Fahrzeugen und Fahrern, Passagieren oder Orten in der App vermeiden.

Plaudern

Die Chat-Option ist in der Ridesharing-App unerlässlich. Mit dieser Funktion können Fahrer und Passagiere besser kommunizieren und die Anforderungen verstehen. In der App können sie ihre Reisepläne besprechen und entsprechend steuern.

Bewertungen

Rezensionen und Bewertungen sind für ein erfolgreiches Geschäft in jeder App für Mitfahrgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Sie sorgen für ein besseres und transparenteres Erlebnis. Jeder Einzelne wird versuchen, zu helfen und positive Bewertungen zu erhalten. Dies verhilft Ihrer Mitfahr-App automatisch zu einem guten Ruf bei Ihrer Zielgruppe.

Daher ist Transparenz für Ihre Ridesharing-App von großer Bedeutung.

Backend-Entwicklung für eine Mitfahr-App

Die Backend-Entwicklung für eine Mitfahrgelegenheits-App ist der Prozess der Erstellung, Konfiguration und Wartung einer API, damit sie mit anderen Anwendungen kommunizieren kann. Eine gute API ermöglicht es Drittanbieter-Entwicklern, sich in Ihre Mitfahrgelegenheits-App zu integrieren und ihre Funktionalität und Daten zu nutzen, um neue Funktionen zu erstellen.

Ein paar Dinge, die Sie über Backends wissen sollten:

API-Entwicklung

Jede erfolgreiche App für Mitfahrgelegenheiten benötigt ein robustes Backend, einschließlich APIs, die es Entwicklern aus der ganzen Welt ermöglichen, ihre eigenen Apps in Ihre zu integrieren. Diese APIs können Fahrpreisberechnungsfunktionen oder andere spezialisierte Funktionen umfassen, z. B. Benutzerauthentifizierungs- oder Standortverfolgungsfunktionen.

Sie sollten auch Anfragen mit hohem Volumen zu allen Tageszeiten unterstützen, selbst wenn Ihre Server stark von Benutzern belastet sind, die während der Hauptverkehrszeiten (dh während der Hauptverkehrszeit) Fahrten anfordern.

Datenbankentwicklung

In Ihrer Datenbank befinden sich alle Benutzerdaten in Ihrer mobilen Mitfahr-App. Dazu gehören Informationen zu Fahrgästen, die Fahrten über Ihren Dienst angefordert haben, und zu Fahrern, die derzeit Schichtdienst haben und abholbereit sind.

Sicherheit

Hacker zielen häufig auf Datenbanken ab, da diese vertrauliche Informationen wie Kreditkartennummern oder Sozialversicherungsnummern enthalten, die in betrügerischer Absicht verwendet werden könnten. Hacker können sie auf der Suche nach einem Weg in das Bankkonto einer anderen Person durchsickern lassen.

Datenspeicher

Wenn Sie Cloud-Speicherdienste wie Amazon Web Services (AWS) oder Microsoft Azure verwenden, stellen Sie sicher, dass sie sicher genug sind, bevor Sie wichtige Inhalte wie Benutzerkennwörter hochladen. Andernfalls könnten sie von Hackern kompromittiert werden, die versuchen, mit Methoden wie dem Erraten von Passwörtern auf der Grundlage von Geburtstagen usw. in Konten einzudringen.

Was sind die besten technischen Lösungen für den Aufbau einer effizienten Ridesharing-App?

Nachdem Sie nun wissen, worauf Sie bei einer Mitfahrgelegenheit achten müssen, schauen wir uns einige der besten technischen Lösungen für den Aufbau einer effizienten App an.

Cloud-Plattformen

Sie müssen zwischen zwei Arten von Cloud-Plattformen wählen: Infrastructure as a Service (IaaS), die Ihnen Zugriff auf virtuelle Server und Speicherplatz bietet, oder Platform as a Service (PaaS), mit der Sie Anwendungen auf bestehenden aufbauen können Infrastruktur. Beide Lösungen bieten zahlreiche Vorteile für die Bereitstellung von skalierbarem Hosting für Ihre App. Aber PaaS ist in der Regel kostengünstiger als IaaS, da es weniger Zeit und Geld im Voraus erfordert.

Datenbanklösungen

Es gibt viele verschiedene Datenbanklösungen – von traditionellen relationalen Datenbanken wie PostgreSQL und MySQL bis hin zu neueren NoSQL-Datenbanken wie MongoDB – und jede Option hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, je nachdem, wie viele Daten wie oft gespeichert werden müssen die Zielgruppe interagiert damit während jeder Sitzung (oder „Anfrage“).

Wie viel kostet die Entwicklung einer Mitfahr-App?

Sie können die Entwicklungskosten Ihrer eigenen Ridesharing-App ermitteln, indem Sie sich ein paar Fragen stellen.

Welche Art von Mitfahr-App möchten Sie erstellen? Welche Funktionen wird die App haben? Wie komplex wird die Mitfahr-App? Wie viel Designarbeit muss in die App gesteckt werden?

Lass es uns aufschlüsseln

Im Durchschnitt verlangt ein Softwareentwickler in osteuropäischen Regionen 50 $/Stunde. In den USA und UK sind die Kosten hoch. Wenn Sie also weitere Funktionalitäten hinzufügen, fügen Sie dem Entwickler mehr Arbeit hinzu. Daher steigen die Kosten für Ihre mobile Mitfahr-App.

Angenommen, ein Entwickler benötigt 9 Stunden, um die Anmeldeoption für eine mobile App hinzuzufügen. es kostet $450. Aber wenn Sie eine Facebook-Anmeldung verbinden möchten, werden weitere 8 Stunden Arbeit hinzugefügt. Die App-Kosten verdoppeln sich also.

Ebenso bedeutet das Hinzufügen von Funktionen in der App für Android und IOS, dass Sie verschiedene Entwickler einstellen und mehr Arbeitszeit hinzufügen müssen.

Merkmale IOS, h Android, h Backend, h Anmeldung 25 25 14 Anmeldung 35 35 23 Begrüßungsbildschirm 3 3 - Kosten $3.150 $3.150 1.850 $ Gesamt



8.150 $

8.150 US-Dollar sind also die geschätzten Kosten für die einfache Anmeldeoption für IOS und Android zusammen mit dem Backend.

Dies zeigt, wie Sie die Kosten einer mobilen App für Mitfahrgelegenheiten und deren Entwicklung abschätzen können. Es zeigt auch, dass das Hinzufügen von mehr Funktionalitäten und die Veröffentlichung auf mehr Plattformen mehr Arbeitsstunden und Kosten bedeutet. Doch nicht nur die Kosten der App-Entwickler fließen in das Projekt ein. Sie brauchen viel mehr als das. Die Kosten für eine mobile Mitfahr-App können bis zu 150.000 US-Dollar betragen.

Vor- und Nachteile der Erstellung einer Ridesharing-App von Grund auf

Vorteile

App-Entwickler können Funktionen zur App hinzufügen oder daraus entfernen.

Es braucht Zeit, um Ihr Unternehmen zu etablieren und die Menschen dazu zu bringen, ihm zu vertrauen. Aber sobald Sie vermarktet und eingeführt haben, ist es einfach, weitere Funktionen und Komfort hinzuzufügen.

Sie müssen die sensiblen Daten der Fahrer und der Zielgruppe der App schützen. Die benutzerdefinierte Entwicklung ermöglicht es Ihnen, persönliche Informationen durch Verschlüsselung innerhalb der App zu schützen.

App-Entwickler können Ihren mobilen App-Benutzern angepasste und personalisierte Erfahrungen hinzufügen.

Nachteile

Eine mobile App von Grund auf kostet viel mehr als die Entwicklung eines bestehenden Modells. Es ermöglicht jedoch mehr Flexibilität. Außerdem sind vorgefertigte Systeme nur kurzfristig gut. Langfristig brauchen Sie eine App-Entwicklung von Grund auf neu.

Es braucht mehr Zeit, um eine effiziente mobile App von Grund auf neu zu erstellen. Die Mindestdauer beträgt 3 bis 6 Monate. Sie werden viel Zeit in die Entwicklung der mobilen App investieren, ohne zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.

Das Minimum Viable Product (MVP) der App kann in etwa drei Monaten erstellt werden.

Abschließende Gedanken

Regierungen weltweit setzen strengere Beschränkungen für die Umweltverschmutzung durch Autos durch, was die Nutzung gemeinsamer Transportmöglichkeiten für den täglichen Pendelverkehr fördert. Der Markt für Mitfahr-Apps wächst.

Laut Statista soll der weltweite Mitfahrmarkt zwischen 2021 und 2026 um mehr als 115 Prozent wachsen. 2026 wird der Marktwert auf über 185 Milliarden Dollar geschätzt. Die wichtigsten Akteure des Sektors sind DiDi, Uber und Lyft.

Das bedeutet jedoch nicht, dass keine neuen Ridesharing-Apps auf den Markt kommen können. Einst war die Uber-App der prominenteste Akteur auf dem Markt für Mitfahrgelegenheiten, aber dennoch kamen viele neue Unternehmen und etablierten sich auf dem Markt.

Der Schlüssel liegt darin, das bereitzustellen, was Ihre Zielgruppe und die Treiber auf dem Markt benötigen. Sie brauchen ein Alleinstellungsmerkmal, um die Zielgruppe für Ihre mobile App zu gewinnen und sie in treue Kunden umzuwandeln. Jede Mitfahr-App hat Lücken, die Sie füllen müssen.