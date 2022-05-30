Araç paylaşımı, insanların bir arabayı paylaşmasına ve böylece paradan tasarruf etmesine, kirliliği azaltmasına ve yeni insanlarla tanışmasına olanak tanıyan bir hizmettir. Aynı zamanda kendi aracınızdan vazgeçerek karbon ayak izinizi azaltmanın etkili bir yolu.

Araç paylaşım uygulamaları, kendi arabanıza sahip olmadan veya her gün araba kullanma, park etme ve benzin ödeme zorluğuyla uğraşmadan dolaşabilmenizi sağlar. Lyft gibi araç paylaşım uygulamalarını kullanarak ekstra para da kazanabilirsiniz!

Araç paylaşım uygulamalarının mevcut pazarı nedir?

Pazar büyümeye devam ettikçe, araç paylaşım uygulamaları daha popüler hale geliyor. Bununla birlikte, birkaç uygulama bu büyüyen pazarın çoğunluğunu alarak diğerlerini toz içinde bıraktı. Bunun nedeni, pazardaki hem sürücüler hem de sürücüler için uygun fiyata yüksek kaliteli hizmetler sunma yetenekleridir. Bazı örnekler arasında DiDi araç paylaşımı uygulaması, Uber araç paylaşımı uygulaması ve Lyft araç paylaşımı uygulaması sayılabilir. 2021 ve 2026 arasında, dünya çapındaki araç paylaşım uygulaması endüstrisi pazarının yüzde 115'ten fazla artması bekleniyor.

Uber araç paylaşım uygulaması, bugün piyasadaki en iyi bilinen araç paylaşım uygulamalarından biridir. 2009 yılında Garrett Camp ve insanların şehirde dolaşmaları için taksilerin veya toplu taşıma araçlarının sunabileceğinden daha iyi bir yol yaratmak isteyen Travis Kalanick tarafından kuruldu. İnsanlara bir mobil araç paylaşımı uygulaması aracılığıyla erişim sağlamanın bunu yapmanın bir yolu olacağına karar verdiler - ve oğlum işe yaradı! Bugün Uber mobil araç paylaşımı uygulaması, herhangi bir zamanda platformlarında 2 milyondan fazla sürücü ile dünya çapında 77 milyondan fazla sürücüye sahip! Bu etkileyici!

Bir araç paylaşımı uygulamasının maliyetlerini nasıl tahmin edersiniz?

Artık mobil araç paylaşımı uygulamasının ne olduğunu bildiğinize göre, bu tür mobil araç paylaşımı uygulamasının geliştirme maliyetinden bahsedelim. Bir mobil araç paylaşımı uygulamasının geliştirme maliyeti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

Mobil araç paylaşımı uygulamasının karmaşıklığı: uygulama geliştirme

İş mantığınız ve işlevselliğiniz ne kadar karmaşıksa, uygulamanızı geliştirmek o kadar fazla zaman alacaktır. Örneğin, ödemeleri araç paylaşım mobil uygulamanıza entegre etmek istediğinizi varsayalım. Bu durumda, yalnızca sürücülerin ve yolcuların bilgilerini göstermesi gereken bir e-posta veya araç paylaşım uygulamasına kıyasla oldukça karmaşık olacaktır.

Mobil araç paylaşımı uygulamasındaki özellik ve ekran sayısı

Araç paylaşımı uygulamanız farklı etkileşimli özelliklere sahip birçok ekran gerektiriyorsa, herhangi bir ekran etkileşimi olmadan (örneğin, Uber araç paylaşımı uygulaması) bir e-selamlama veya araç paylaşımı uygulaması geliştirmekten daha maliyetli olacaktır.

İhtiyaç duyulan uygulama geliştiricilerinin sayısı

Bir uygulama geliştiricisi, GPS koordinatları aracılığıyla taksi rezervasyonu yapmak gibi basit bir özelliği oluşturmayı 30 saatte tamamlayabilirken, tam teşekküllü bir çevrimiçi taksi uygulama sistemi oluşturmak, tüm sistemin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak yaklaşık 150 saat sürebilir.

Mobil araç paylaşımı uygulamasının tasarımı

Mobil araç paylaşımı uygulamasının tasarımı, sürecin hayati bir parçasıdır ve kullanıcı geri bildirimlerine dayanmalıdır. Uygulama geliştiricileri şunları dikkate almalıdır:

Kullanıcılar/hedef kitle en çok hangi özellikleri istiyor?

Bu mobil araç paylaşım uygulamasını sürücüler ve hedef kitle için mümkün olduğunca verimli hale nasıl getirebiliriz?

Araç paylaşımı uygulamasının tüm kullanıcılar için güvenli olduğundan nasıl emin olabiliriz?

Bir araç paylaşım uygulamasında hangi özellikler bulunmalıdır?

Kullanıcı kaydı

Bir kullanıcı, araç paylaşımı uygulamanıza kaydolabilmelidir. Bu, ad, e-posta adresi, telefon numarası ve şifre gibi kullanıcı bilgilerini içerebilir.

Sürücü Kaydı

Sürücülerin kayıt gereklilikleri yolculardan farklıdır. Sürücü olmadan önce çevrimiçi vergi numarası doğrulamasını tamamlamaları ve araç paylaşım işletmesi izni almaları istenmelidir. Ayrıca iletişim bilgileri, isimler, fotoğraflar ve araç paylaşım işinin isteyebileceği diğer ilgili veriler gibi kişisel bilgileri de sunmalıdırlar.

Sürücüler müsaitlik saatlerini planlamalı ve ardından sürüşe başladıklarında çevrimiçi moda geçmelidir.

Sürüşlerim (kazançlar), çalışma saatleri grafiği, ipuçları, gelir vb. gibi özelliklerin eklenmesi, kullanıcı deneyimini iyileştirecektir.

Kullanıcı Girişi

Bir kullanıcı uygulamaya bir hesap kaydettirdikten sonra, kullanıcı adını ve şifresini girerek ana ekranlarından giriş yapabilmelidir. Bir Facebook oturum açma özelliği kullandığınızı varsayalım (bu önerilir). Bu durumda, kullanıcılara başka bir platformda veya uygulamada her hesap açtıklarında kimlik bilgilerini yeniden girmek zorunda kalmadan tüm uygulamalarına erişmelerini sağlayan tek bir oturum açma özelliği sağlamanız gerekecektir.

Kullanıcı profili

Bir profil sayfası, uygulamadaki her sürücü hakkında temel bilgiler sağlamalıdır. Bu nedenle, Instagram, Twitter vb. gibi sosyal medya platformlarında sizinkiyle benzer profillere sahip ancak farklı adlara veya resimlere sahip olabilecek başka kişilerle yolculuk rezervasyonu yaparken kafa karışıklığı olmaz.

Belirli araç türleri için varsa boy/kilo gibi ek ayrıntıları da ekleyebilirsiniz. Bu ayrıntıların yoğun trafik sıkışıklığında meydana gelebileceği bisikletler veya scooterlar için uygun olacaktır. Arabalar arasındaki boşluk sınırlı hale geldiğinden, sıradan insanlardan daha ağır olan yolcuların işini zorlaştırır. Ancak, biri arkalarından çok hızlı bir şekilde yaklaşıyorsa bu da sorunlara neden olabilir çünkü o zaman başka birine güvenli bir şekilde çarpmamak onlar için çok tehlikeli olur! :)

Konum hizmetleri

Bu, herkesin nerede yaşadığını bilmek anlamına gelir. Bu, hepimizin birbirimizden ne kadar uzakta yaşadığımızı anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden, tüm gün araba sürerek, şu anda en çok ihtiyacımız olan yer dışında başka her yere bakarak zaman kaybetmiyoruz!”

tercihler

Araç paylaşım uygulamasına hem sürücüler hem de yolcular için bir tercih arama filtresi ekleyebilirsiniz. Bu filtreyle, uygulamadaki belirli türdeki araçlardan ve sürücülerden, yolculardan veya konumlardan kaçınabilecekler.

Sohbet

Sohbet seçeneği, araç paylaşımı uygulamasında çok önemlidir. Bu özellik sayesinde sürücüler ve yolcular daha iyi iletişim kurabilir ve gereksinimleri anlayabilir. Uygulamada seyahat planlarını tartışabilir ve buna göre işleri yönetebilirler.

Derecelendirmeler

Yorumlar ve derecelendirmeler, herhangi bir araç paylaşımı uygulamasında başarılı bir işletme için hayati önem taşır. Daha iyi ve daha şeffaf bir deneyim sağlarlar. Her birey yardımcı olmaya ve olumlu eleştiriler almaya çalışacaktır. Bu, otomatik olarak araç paylaşım uygulamanızın hedef kitlenizde itibar kazanmasına yardımcı olacaktır.

Bu nedenle, araç paylaşım uygulamanız için şeffaflık önemlidir.

Bir araç paylaşımı uygulaması için arka uç geliştirme

Bir araç paylaşımı uygulaması için arka uç geliştirme, diğer uygulamalarla iletişim kurabilmesi için bir API oluşturma, yapılandırma ve bakımını yapma sürecidir. İyi bir API, üçüncü taraf geliştiricilerin, yeni özellikler oluşturmak için işlevselliğinden ve verilerinden yararlanarak, araç paylaşım uygulamanızla bütünleşmesini sağlayacaktır.

Arka uçlar hakkında bilmeniz gereken birkaç şey:

API geliştirme

Her başarılı araç paylaşımı uygulamasının, dünyanın her yerinden geliştiricilerin kendi uygulamalarını sizinkilerle entegre etmesine olanak tanıyan API'ler de dahil olmak üzere sağlam bir arka uca ihtiyacı vardır. Bu API'ler, ücret hesaplama işlevlerini veya diğer özel özellikleri (örneğin, kullanıcı kimlik doğrulaması veya konum izleme yetenekleri) içerebilir.

Ayrıca, sunucularınız yoğun saatlerde (yani trafiğin yoğun olduğu saatlerde) yolculuk talep eden kullanıcılardan gelen yoğun yük altında olsa bile, tüm gün saatlerinde yüksek hacimli istekleri desteklemelidir.

Veritabanı geliştirme

Veritabanınız, tüm kullanıcı verilerinin mobil araç paylaşımı uygulamanızda yaşadığı yerdir. Bu, hizmetiniz aracılığıyla yolculuk talebinde bulunan yolcular ve şu anda vardiyada olan ve teslim almaya hazır olan sürücüler hakkındaki bilgileri içerir.

Güvenlik

Bilgisayar korsanları, kredi kartı numaraları veya sosyal güvenlik numaraları gibi sahtekarlıkla kullanılabilecek hassas bilgiler içerdiğinden genellikle veritabanlarını hedefler. Bilgisayar korsanları, birinin banka hesabına girmenin bir yolunu ararken onları sızdırabilir.

Veri depolama

Amazon Web Services (AWS) veya Microsoft Azure gibi bulut depolama hizmetleri kullanıyorsanız, kullanıcı parolaları gibi önemli içerikleri yüklemeden önce bunların yeterince güvenli olduğundan emin olun. Aksi takdirde, doğum günlerine dayalı şifreleri tahmin etme gibi yöntemlerle hesaplara girmeye çalışan bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilirler.

Verimli bir araç paylaşım uygulaması oluşturmak için en iyi teknoloji çözümleri nelerdir?

Artık bir araç paylaşım uygulamasında ne arayacağınızı bildiğinize göre, verimli bir araç oluşturmak için en iyi teknoloji çözümlerinden bazılarına göz atalım.

Bulut Platformları

İki tür bulut platformu arasından seçim yapmanız gerekecek: Sanal sunuculara ve depolama alanına erişmenizi sağlayan Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) veya mevcut uygulamaların üstüne uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan Hizmet olarak platform (PaaS) altyapı. Her iki çözüm de uygulamanız için ölçeklenebilir barındırma sağlamak için birçok avantaj sunar. Ancak PaaS, önceden daha az zaman ve para gerektirdiğinden IaaS'den daha uygun maliyetli olma eğilimindedir.

Veritabanı Çözümleri

PostgreSQL ve MySQL gibi geleneksel ilişkisel veritabanlarından MongoDB gibi daha yeni NoSQL veritabanlarına kadar birçok farklı veritabanı çözümü vardır ve her seçeneğin, ne kadar verinin depolanması gerektiğine ve ne sıklıkta depolanması gerektiğine bağlı olarak kendi artıları ve eksileri vardır. hedef kitle, her oturumda (veya “istek”) onunla etkileşime girer.

Bir araç paylaşımı uygulaması geliştirmenin maliyeti nedir?

Kendinize birkaç soru sorarak kendi araç paylaşım uygulamanızın geliştirme maliyetini belirleyebilirsiniz.

Ne tür bir araç paylaşımı uygulaması oluşturmak istiyorsunuz? Uygulama hangi özelliklere sahip olacak? Araç paylaşımı uygulaması ne kadar karmaşık bir uygulama olacak? Uygulamaya ne kadar tasarım çalışması gerekiyor?

hadi parçalayalım

Ortalama olarak, bir yazılım geliştiricisi Doğu Avrupa bölgelerinde 50$/saat talep etmektedir. ABD ve İngiltere'de maliyetler yüksek. Dolayısıyla, daha fazla işlev ekliyorsanız, geliştirici için daha fazla iş ekliyorsunuz demektir. Bu nedenle mobil araç paylaşım uygulamanızın maliyeti artacaktır.

Bir geliştiricinin, bir mobil uygulama için oturum açma seçeneğini eklemesi için 9 saate ihtiyacı olduğunu varsayalım; 450 dolara mal olacak. Ancak bir Facebook oturumu bağlamak istiyorsanız, 8 saatlik bir çalışma daha ekleyecektir. Böylece, uygulama maliyeti iki katına çıkacaktır.

Benzer şekilde, hem Android hem de IOS için uygulamaya özellikler eklemek, farklı geliştiriciler kiralamanız ve daha fazla çalışma saati eklemeniz gerektiği anlamına gelir.

Özellikler iOS, saat Android, saat arka uç, h kayıt 25 25 14 Giriş yapmak 35 35 23 Başlangıç ekranı 3 3 - Maliyet 3.150$ 3.150$ $1,850 Toplam



8.150 $

Dolayısıyla, arka uçla birlikte IOS ve Android için basit oturum açma seçeneğinin tahmini maliyeti 8.150 ABD dolarıdır.

Bu, araç paylaşımlı bir mobil uygulamanın ve geliştirmenin maliyetini nasıl tahmin edebileceğinizi gösterir. Ayrıca, daha fazla işlevsellik eklemenin ve daha fazla platformda yayınlamanın daha fazla çalışma saati ve maliyet anlamına geldiğini gösterir. Ancak, projede yer alan tek şey uygulama geliştiricilerinin maliyetleri değildir. Bundan çok daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Bir araç paylaşım mobil uygulamasının maliyeti 150.000 dolara kadar çıkabilir.

Sıfırdan Bir Araç Paylaşımı Uygulaması Oluşturmanın Yararları ve Dezavantajları

Artıları

Uygulama geliştiricileri, uygulamaya herhangi bir özelliği ekleyebilir veya kaldırabilir.

Şirketinizi kurmak ve insanların ona güvenmesini sağlamak zaman alır. Ancak bir kez pazarlayıp piyasaya sürdükten sonra, daha fazla işlevsellik ve kolaylık eklemek kolaydır.

Sürücülerin hassas verilerini ve uygulamanın hedef kitlesini korumanız gerekir. Özel geliştirme, uygulama içinde şifreleme yoluyla kişisel bilgileri korumanıza olanak tanır.

Uygulama geliştiricileri, mobil uygulama kullanıcılarınıza özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş deneyimler ekleyebilir.

Eksileri

Sıfırdan bir mobil uygulama, mevcut bir modelin geliştirilmesinden çok daha maliyetlidir. Ancak daha fazla esneklik sağlar. Üstelik hazır sistemler sadece kısa vadede iyidir. Uzun vadede, sıfırdan uygulama geliştirmeye ihtiyacınız var.

Sıfırdan verimli bir mobil uygulama oluşturmak daha fazla zaman alır. Minimum süre 3 ila 6 aydır. Tatmin edici sonuçlar olmadan mobil uygulamayı geliştirmeye çok zaman ayıracaksınız.

Uygulamanın minimum uygulanabilir ürünü (MVP) yaklaşık üç ayda hazırlanabilir.

Son düşünceler

Dünya çapındaki hükümetler, günlük ulaşım için ortak ulaşım seçeneklerinin kullanımını artıran daha katı otomobil kirliliği kısıtlamaları uyguluyor. Araç paylaşım uygulaması pazarı büyüyor.

Statista'ya göre, 2021 ile 2026 arasında, dünya çapındaki araç paylaşım pazarının yüzde 115'ten fazla artması bekleniyor. 2026 yılında piyasa değerinin 185 milyar doların üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Sektörün önemli katılımcıları DiDi, Uber ve Lyft'tir.

Ancak bu, yeni araç paylaşım uygulamalarının piyasaya giremeyeceği anlamına gelmiyor. Uber uygulaması bir zamanlar araç paylaşımı iş pazarında en önde gelen oyuncuydu, ancak yine de birçok yeni şirket geldi ve pazarda yerlerini aldı.

Anahtar, hedef kitlenizin ve sürücülerin pazarda ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamaktır. Hedef kitleyi mobil uygulamanıza çekmek ve onları sadık müşterilere dönüştürmek için benzersiz bir satış noktasına ihtiyacınız var. Her yolculuk paylaşımı uygulamasında boşluklar vardır ve bunları sizin doldurmanız gerekir.