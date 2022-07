O Ridesharing é um serviço que permite que as pessoas compartilhem um carro e, assim, economizem dinheiro, reduzam a poluição e conheçam novas pessoas. É também uma forma eficaz de reduzir a sua pegada de carbono, abandonando o seu próprio veículo.

Os aplicativos de compartilhamento de viagens permitem que você se locomova sem ter seu próprio carro ou lidar com o incômodo de dirigir, estacionar e pagar gasolina todos os dias. Ao usar aplicativos de compartilhamento de viagens como o Lyft, você também pode ganhar dinheiro extra!

Qual é o mercado atual de aplicativos de carona?

Os aplicativos de compartilhamento de viagens estão se tornando mais populares à medida que o mercado continua a crescer. No entanto, alguns aplicativos tomaram a maior parte desse mercado em crescimento, deixando outros comendo poeira. Isso se deve à sua capacidade de fornecer serviços de alta qualidade a um preço acessível para motoristas e passageiros no mercado. Alguns exemplos incluem o aplicativo de carona DiDi, aplicativo de carona Uber e aplicativo de carona Lyft. Entre 2021 e 2026, o mercado mundial da indústria de aplicativos de compartilhamento de viagens deverá aumentar em mais de 115%.

O aplicativo de carona Uber é um dos aplicativos de carona mais conhecidos no mercado hoje. Foi fundada em 2009 por Garrett Camp e Travis Kalanick, que queriam criar uma maneira melhor para as pessoas se locomoverem pela cidade do que os táxis ou o transporte público poderiam oferecer. Eles decidiram que dar às pessoas acesso por meio de um aplicativo móvel de compartilhamento de viagens seria uma maneira de fazer isso - e, cara, deu certo! Hoje, o aplicativo móvel de compartilhamento de viagens Uber tem mais de 77 milhões de passageiros em todo o mundo, com mais de 2 milhões de motoristas em sua plataforma a qualquer momento! Isso é impressionante!

Como você estima os custos de um aplicativo de compartilhamento de viagens?

Agora que você sabe o que é um aplicativo móvel de compartilhamento de viagens, vamos falar sobre o custo de desenvolvimento para esse tipo de aplicativo móvel de compartilhamento de viagens. O custo de desenvolvimento de um aplicativo móvel de compartilhamento de viagens depende de vários fatores, incluindo:

A complexidade do aplicativo móvel de compartilhamento de viagens: desenvolvimento de aplicativos

Quanto mais complexa for sua lógica e funcionalidade de negócios, mais tempo levará para desenvolver seu aplicativo. Por exemplo, suponha que você queira integrar pagamentos em seu aplicativo móvel de compartilhamento de viagens. Nesse caso, será bastante complexo em comparação com um aplicativo de e-hailing ou compartilhamento de carona, que só precisa exibir informações de motoristas e passageiros.

Número de recursos e telas no aplicativo móvel de compartilhamento de viagens

Se o seu aplicativo de carona exigir muitas telas com diferentes recursos interativos, custaria mais do que desenvolver um aplicativo de e-hailing ou de compartilhamento de carona sem nenhuma interação de tela (por exemplo, aplicativo de carona Uber).

O número de desenvolvedores de aplicativos necessários

Um desenvolvedor de aplicativos pode concluir a criação de um recurso simples, como reservar um táxi por meio de coordenadas de GPS em 30 horas, enquanto a criação de um sistema de aplicativo de táxi on-line completo pode levar cerca de 150 horas, dependendo da complexidade de todo o sistema.

O design do aplicativo móvel de compartilhamento de viagens

O design do aplicativo móvel de compartilhamento de viagens é uma parte vital do processo e deve ser baseado no feedback do usuário. Os desenvolvedores de aplicativos devem considerar:

Quais recursos os usuários/público-alvo mais desejam?

Como tornamos este aplicativo móvel de compartilhamento de viagens o mais eficiente possível para os motoristas e o público-alvo?

Como podemos garantir que o aplicativo de compartilhamento de viagens seja seguro para todos os usuários?

Quais recursos devem estar presentes em um aplicativo de compartilhamento de viagens?

Registro do usuário

Um usuário deve ser capaz de se registrar em seu aplicativo de compartilhamento de viagens. Isso pode incluir informações do usuário, como nome, endereço de e-mail, número de telefone e senha.

Registro de motorista

Os requisitos de registro dos motoristas são diferentes dos dos passageiros. Eles devem ser instruídos a concluir uma verificação de número fiscal on-line e obter permissão comercial de compartilhamento de viagens antes de se tornarem motoristas. Eles também devem enviar informações pessoais, como contato, nomes, fotografias e quaisquer outros dados relevantes que o negócio de caronas possa desejar.

Os motoristas devem planejar suas horas de disponibilidade e, em seguida, alternar para o modo online quando começarem a dirigir.

Adicionar recursos como Minhas viagens (ganhos), gráfico de horas de trabalho, dicas, receita etc. melhorará a experiência do usuário.

Login de usuário

Depois que um usuário registrar uma conta no aplicativo, ele poderá fazer login na tela inicial digitando seu nome de usuário e senha. Suponha que você esteja usando um recurso de login do Facebook (o que é recomendado). Nesse caso, você precisará fornecer aos usuários um recurso de logon único que permita que eles acessem todos os seus aplicativos sem precisar inserir novamente suas credenciais sempre que abrirem uma conta em outra plataforma ou aplicativo

Perfil de usuário

Uma página de perfil deve fornecer informações básicas sobre cada passageiro no aplicativo. Portanto, não há confusão ao reservar passeios com outras pessoas que podem ter perfis semelhantes ao seu, mas nomes ou fotos diferentes em plataformas de mídia social como Instagram, Twitter etc.

Você também pode adicionar detalhes adicionais, como altura/peso, se aplicável para determinados tipos de veículos. Será adequado para bicicletas ou scooters onde esses detalhes podem ocorrer durante os engarrafamentos na hora do rush. Porque o espaço entre os carros fica limitado, dificultando os passageiros que pesam mais do que as pessoas comuns. No entanto, isso também pode causar problemas se alguém estiver dirigindo atrás deles muito rápido, porque se tornaria muito perigoso para eles não baterem em outra pessoa com segurança! :)

Serviços de localização

Isso significa saber onde todos vivem. Isso nos ajudará a entender o quão distantes uns dos outros todos nós vivemos. Assim, não perdemos tempo dirigindo o dia todo procurando em qualquer outro lugar, exceto onde realmente mais precisamos agora!”

Preferências

Você pode adicionar um filtro de pesquisa de preferência para motoristas e passageiros ao aplicativo de compartilhamento de viagens. Com esse filtro, eles poderão evitar determinados tipos de veículos e motoristas, passageiros ou locais no aplicativo.

Bater papo

A opção de chat é essencial no app de carona. Com esse recurso, motoristas e passageiros podem se comunicar melhor e entender os requisitos. Eles podem discutir seus planos de viagem e gerenciar as coisas de acordo no aplicativo.

Classificações

Comentários e classificações são vitais para um negócio de sucesso em qualquer aplicativo de compartilhamento de viagens. Eles garantem uma experiência melhor e mais transparente. Cada indivíduo tentará ajudar e obter críticas positivas. Isso ajudará automaticamente seu aplicativo de compartilhamento de viagens a ganhar reputação em seu público-alvo.

Portanto, a transparência é significativa para seu aplicativo de compartilhamento de viagens.

Desenvolvimento de back-end para um aplicativo de compartilhamento de viagens

O desenvolvimento de back-end para um aplicativo de carona compartilhada é o processo de criação, configuração e manutenção de uma API para que ela possa se comunicar com outros aplicativos. Uma boa API permitirá que desenvolvedores de terceiros se integrem ao seu aplicativo de compartilhamento de viagens, aproveitando sua funcionalidade e dados para criar novos recursos.

Algumas coisas que você deve saber sobre back-ends:

Desenvolvimento de API

Todo aplicativo de compartilhamento de viagens bem-sucedido precisa de um back-end robusto, incluindo APIs que permitem que desenvolvedores de todo o mundo integrem seus próprios aplicativos aos seus. Essas APIs podem incluir funções de cálculo de tarifa ou outros recursos especializados, por exemplo, autenticação de usuário ou recursos de rastreamento de localização.

Eles também devem oferecer suporte a solicitações de alto volume em todas as horas do dia, mesmo se seus servidores estiverem sob carga pesada de usuários solicitando viagens durante os horários de pico (ou seja, durante o tráfego na hora do rush).

Desenvolvimento de banco de dados

Seu banco de dados é onde todos os dados do usuário residem em seu aplicativo móvel de compartilhamento de viagens. Isso inclui informações sobre passageiros que solicitaram viagens por meio de seu serviço e motoristas que estão atualmente em turno e prontos para serem retirados.

Segurança

Os hackers geralmente visam bancos de dados porque contêm informações confidenciais, como números de cartão de crédito ou números de previdência social, que podem ser usados de forma fraudulenta. Os hackers podem vazá-los procurando uma maneira de entrar na conta bancária de alguém.

Armazenamento de dados

Se você estiver usando serviços de armazenamento em nuvem, como Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure, verifique se eles são seguros o suficiente antes de carregar conteúdo importante, como senhas de usuário. Caso contrário, eles podem ser comprometidos por hackers que tentam invadir contas por meio de métodos como adivinhar senhas com base em aniversários etc.

Quais são as melhores soluções tecnológicas para criar um aplicativo eficiente de compartilhamento de viagens?

Agora que você sabe o que procurar em um aplicativo de compartilhamento de viagens, vamos ver algumas das melhores soluções tecnológicas para criar um aplicativo eficiente.

Plataformas de nuvem

Você precisará escolher entre dois tipos de plataformas de nuvem: Infraestrutura como serviço (IaaS), que fornece acesso a servidores virtuais e espaço de armazenamento, ou plataforma como serviço (PaaS), que permite criar aplicativos com base em a infraestrutura. Ambas as soluções oferecem muitos benefícios para fornecer hospedagem escalável para seu aplicativo. Mas o PaaS tende a ser mais econômico do que o IaaS porque requer menos tempo e dinheiro antecipadamente.

Soluções de banco de dados

Existem muitas soluções de banco de dados diferentes – de bancos de dados relacionais tradicionais, como PostgreSQL e MySQL, até bancos de dados NoSQL mais recentes, como MongoDB – e cada opção tem seu próprio conjunto de prós e contras, dependendo de quantos dados precisam ser armazenados e com que frequência o público-alvo interage com ele durante cada sessão (ou “pedido”).

Quanto custa desenvolver um aplicativo de carona?

Você pode determinar o custo de desenvolvimento do seu próprio aplicativo de compartilhamento de viagens fazendo algumas perguntas a si mesmo.

Que tipo de aplicativo de compartilhamento de viagens você deseja criar? Quais recursos o aplicativo terá? Quão complexo será o aplicativo de compartilhamento de viagens? Quanto trabalho de design precisa entrar no aplicativo?

Vamos decompô-lo

Em média, um desenvolvedor de software exige US$ 50/hora nas regiões do Leste Europeu. Os custos são altos nos EUA e no Reino Unido. Portanto, se você estiver adicionando mais funcionalidades, estará adicionando mais trabalho para o desenvolvedor. Portanto, o custo do seu aplicativo móvel de compartilhamento de viagens aumentará.

Suponha que um desenvolvedor precise de 9 horas para adicionar a opção de login para um aplicativo móvel; vai custar $ 450. Mas se você quiser conectar um login do Facebook, ele adicionará mais 8 horas de trabalho. Assim, o custo do aplicativo dobrará.

Da mesma forma, adicionar recursos no aplicativo para Android e IOS significa que você precisa contratar desenvolvedores diferentes e adicionar mais horas de trabalho.

Características IOS, h Android, h Back-end, h Cadastro 25 25 14 Conecte-se 35 35 23 Tela de abertura 3 3 - Custo $ 3.150 $ 3.150 $ 1.850 Total



$ 8.150

Portanto, $ 8.150 é o custo estimado da opção de login simples para IOS e Android, juntamente com o back-end.

Isso mostra como você pode estimar o custo de um aplicativo móvel de compartilhamento de viagens e seu desenvolvimento. Também indica que adicionar mais funcionalidades e liberar em mais plataformas significa mais horas de trabalho e custos. No entanto, os custos dos desenvolvedores de aplicativos não são a única coisa envolvida no projeto. Você vai precisar de muito mais do que isso. O custo de um aplicativo móvel de compartilhamento de viagens pode chegar a US$ 150.000.

Benefícios e desvantagens de construir um aplicativo de compartilhamento de viagens do zero

Prós

Os desenvolvedores de aplicativos podem adicionar ou remover quaisquer recursos do aplicativo.

Leva tempo para estabelecer sua empresa e fazer as pessoas confiarem nela. Mas assim que você comercializa e lança, é fácil adicionar mais funcionalidades e conveniência.

Você deve proteger os dados confidenciais dos motoristas e o público-alvo do aplicativo. O desenvolvimento personalizado permite proteger informações pessoais por meio de criptografia no aplicativo.

Os desenvolvedores de aplicativos podem adicionar experiências personalizadas e personalizadas aos seus usuários de aplicativos móveis.

Contras

Um aplicativo móvel do zero custa muito mais do que o desenvolvimento de um modelo existente. No entanto, permite mais flexibilidade. Além disso, os sistemas prontos são bons apenas para o curto prazo. Para o longo prazo, você precisa desenvolver aplicativos do zero.

Leva mais tempo para criar um aplicativo móvel eficiente do zero. O tempo mínimo necessário é de 3 a 6 meses. Você dedicará muito tempo ao desenvolvimento do aplicativo móvel sem resultados satisfatórios.

O produto mínimo viável (MVP) do aplicativo pode ser elaborado em aproximadamente três meses.

Pensamentos finais

Governos em todo o mundo estão aplicando restrições mais rígidas à poluição automobilística, o que está aumentando o uso de opções de transporte compartilhado para deslocamentos diários. O mercado de aplicativos de compartilhamento de viagens está crescendo.

De acordo com a Statista, entre 2021 e 2026, o mercado mundial de compartilhamento de viagens deverá aumentar mais de 115%. Em 2026, o valor de mercado é estimado em mais de 185 bilhões de dólares. Os participantes significativos do setor são DiDi, Uber e Lyft.

No entanto, isso não significa que nenhum novo aplicativo de carona pode entrar no mercado. Uma vez que o aplicativo Uber foi o player mais proeminente no mercado de negócios de carona, mas ainda muitas novas empresas vieram e se estabeleceram no mercado.

A chave é fornecer o que seu público-alvo e os drivers precisam no mercado. Você precisa de um ponto de venda exclusivo para atrair o público-alvo para seu aplicativo móvel e convertê-lo em clientes fiéis. Todos os aplicativos de compartilhamento de viagens têm espaços em branco e você precisa preenchê-los.