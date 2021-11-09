Совместные поездки — это услуга, которая позволяет людям делиться автомобилем и тем самым экономить деньги, уменьшать загрязнение окружающей среды и знакомиться с новыми людьми. Это также эффективный способ уменьшить свой углеродный след, отказавшись от собственного автомобиля.

Приложения для совместных поездок позволяют вам передвигаться, не имея собственного автомобиля и не сталкиваясь с хлопотами вождения, парковки и оплаты бензина каждый день. Используя приложения для совместного использования, такие как Lyft, вы также можете зарабатывать дополнительные деньги!

Каков текущий рынок приложений для совместного использования?

Приложения для совместного использования становятся все более популярными, поскольку рынок продолжает расти. Тем не менее, несколько приложений заняли большую часть этого растущего рынка, оставив другие в пыли. Это связано с их способностью предоставлять высококачественные услуги по доступной цене как для водителей, так и для пассажиров на рынке. Некоторые примеры включают приложение для совместных поездок DiDi, приложение для совместных поездок Uber и приложение для совместных поездок Lyft. Прогнозируется, что в период с 2021 по 2026 год мировой рынок приложений для совместного использования вырастет более чем на 115 процентов.

Приложение Uber для совместных поездок — одно из самых известных приложений для совместных поездок на рынке сегодня. Он был основан в 2009 году Гарретом Кэмпом и Трэвисом Калаником, которые хотели создать для людей лучший способ передвижения по городу, чем такси или общественный транспорт. Они решили, что предоставить людям доступ через мобильное приложение для совместных поездок будет одним из способов сделать это — и, черт возьми, это сработало! Сегодня мобильное приложение Uber для совместных поездок насчитывает более 77 миллионов пассажиров по всему миру, и более 2 миллионов водителей пользуются их платформой в любой момент времени! Это поразительно!

Как вы оцениваете затраты на приложение для совместных поездок?

Теперь, когда вы знаете, что такое мобильное приложение для совместных поездок, давайте поговорим о стоимости разработки этого типа мобильного приложения для совместных поездок. Стоимость разработки мобильного приложения для совместных поездок зависит от нескольких факторов, в том числе:

Сложность мобильного приложения для совместных поездок: разработка приложения

Чем сложнее ваша бизнес-логика и функциональность, тем больше времени потребуется на разработку вашего приложения. Например, предположим, что вы хотите интегрировать платежи в свое мобильное приложение для совместного использования. В этом случае это будет довольно сложно по сравнению с приложением для онлайн-заказа или обмена поездками, которое должно отображать только информацию о водителях и пассажирах.

Количество функций и экранов в мобильном приложении для совместных поездок

Если вашему приложению для совместных поездок требуется много экранов с различными интерактивными функциями, это будет стоить больше, чем разработка приложения для онлайн-заказа или совместного использования без какого-либо взаимодействия с экраном (например, приложение Uber для совместного использования).

Необходимое количество разработчиков приложений

Один разработчик приложения может закончить создание простой функции, такой как заказ такси через GPS-координаты, за 30 часов, в то время как создание полноценной онлайн-системы приложений такси может занять около 150 часов в зависимости от сложности всей системы.

Дизайн мобильного приложения для райдшеринга

Дизайн мобильного приложения для райдшеринга — важная часть процесса, и он должен основываться на отзывах пользователей. Разработчики приложений должны учитывать:

Какие функции больше всего нужны пользователям/целевой аудитории?

Как сделать это мобильное приложение для совместных поездок максимально эффективным для водителей и целевой аудитории?

Как мы можем убедиться, что приложение для совместных поездок безопасно для всех пользователей?

Какие функции должны быть в приложении для райдшеринга?

Регистрация пользователя

Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться в вашем приложении для совместного использования. Это может включать информацию о пользователе, такую как имя, адрес электронной почты, номер телефона и пароль.

Регистрация водителя

Требования к регистрации водителей отличаются от требований к пассажирам. Они должны быть проинструктированы пройти онлайн-проверку налогового номера и получить разрешение на совместное использование транспортных средств, прежде чем стать водителями. Они также должны предоставить личную информацию, такую как контактные данные, имена, фотографии и любые другие соответствующие данные, которые могут потребоваться компании, занимающейся совместными поездками.

Водители должны планировать свои часы доступности, а затем переключаться в онлайн-режим, когда они начинают движение.

Добавление таких функций, как «Мои поездки» (заработок), график рабочего времени, советы, доход и т. д., улучшит взаимодействие с пользователем.

Логин пользователя

После того, как пользователь зарегистрировал учетную запись в приложении, он сможет войти в систему со своего главного экрана, введя свое имя пользователя и пароль. Предположим, вы используете функцию входа в Facebook (что рекомендуется). В этом случае вам нужно будет предоставить пользователям функцию единого входа, которая позволит им получить доступ ко всем своим приложениям без необходимости повторного ввода своих учетных данных каждый раз, когда они открывают учетную запись на другой платформе или в другом приложении.

Профиль пользователя

Страница профиля должна содержать основную информацию о каждом гонщике в приложении. Таким образом, не возникает путаницы при бронировании поездок с другими людьми, у которых могут быть такие же профили, как у вас, но другие имена или фотографии в социальных сетях, таких как Instagram, Twitter и т. д.

Вы также можете добавить дополнительные данные, такие как рост/вес, если это применимо для определенных типов транспортных средств. Подойдет для велосипедов или самокатов, где эти детали могут возникнуть в пробках в час пик. Потому что пространство между автомобилями становится ограниченным, что затрудняет проезд пассажиров, которые весят больше, чем обычные люди. Однако это также может вызвать проблемы, если кто-то едет позади них очень быстро, потому что тогда для них станет слишком опасно не сбить кого-то другого! :)

Сервисы определения местоположения

Это означает знать, где все живут. Это поможет нам понять, как далеко друг от друга мы все живем. Таким образом, мы не тратим время на то, чтобы весь день ездить в поисках чего-то еще, кроме тех мест, где нам это действительно нужно прямо сейчас!»

Настройки

Вы можете добавить фильтр поиска предпочтений для водителей, а также пассажиров в приложение для совместного использования. С помощью этого фильтра они смогут избегать определенных видов транспортных средств и водителей, пассажиров или мест в приложении.

Чат

Опция чата имеет важное значение в приложении для совместного использования. Благодаря этой функции водители и пассажиры могут лучше общаться и понимать требования. Они могут обсуждать свои планы поездок и соответствующим образом управлять делами в приложении.

Рейтинги

Отзывы и рейтинги жизненно важны для успешного бизнеса в любом приложении для совместных поездок. Они обеспечивают лучший и более прозрачный опыт. Каждый человек будет стараться помочь и получить положительные отзывы. Это автоматически поможет вашему приложению для совместного использования завоевать репутацию среди вашей целевой аудитории.

Поэтому для вашего приложения для совместного использования важна прозрачность.

Бэкенд-разработка для приложения для совместных поездок

Бэкенд-разработка для приложения для совместного использования — это процесс создания, настройки и обслуживания API, чтобы оно могло взаимодействовать с другими приложениями. Хороший API позволит сторонним разработчикам интегрироваться с вашим приложением для совместного использования, используя его функциональность и данные для создания новых функций.

Несколько вещей, которые вы должны знать о бэкэндах:

разработка API

Каждое успешное приложение для совместных поездок нуждается в надежной серверной части, включая API-интерфейсы, которые позволяют разработчикам со всего мира интегрировать свои собственные приложения с вашими. Эти API могут включать в себя функции расчета стоимости проезда или другие специализированные функции, например, аутентификацию пользователя или возможности отслеживания местоположения.

Они также должны поддерживать большие объемы запросов в течение всего дня, даже если ваши серверы сильно загружены пользователями, запрашивающими поездки в часы пик (т. е. в часы пик).

Разработка базы данных

Ваша база данных — это место, где хранятся все пользовательские данные в вашем мобильном приложении для совместных поездок. Это включает в себя информацию о пассажирах, которые заказали поездки через вашу службу, и водителях, которые в настоящее время находятся на смене и готовы к посадке.

Безопасность

Хакеры часто атакуют базы данных, потому что они содержат конфиденциальную информацию, такую как номера кредитных карт или номера социального страхования, которые могут быть использованы в мошеннических целях. Хакеры могут слить их в поисках доступа к чьему-то банковскому счету.

Хранилище данных

Если вы используете службы облачного хранения, такие как Amazon Web Services (AWS) или Microsoft Azure, убедитесь, что они достаточно безопасны, прежде чем загружать важный контент, например пароли пользователей. В противном случае они могут быть скомпрометированы хакерами, пытающимися взломать учетные записи с помощью таких методов, как подбор паролей на основе дней рождения и т. д.

Каковы наилучшие технические решения для создания эффективного приложения для совместного использования?

Теперь, когда вы знаете, что искать в приложении для совместного использования, давайте рассмотрим некоторые из лучших технических решений для создания эффективного приложения.

Облачные платформы

Вам нужно будет выбрать между двумя типами облачных платформ: инфраструктура как услуга (IaaS), которая дает вам доступ к виртуальным серверам и дисковому пространству, или платформа как услуга (PaaS), которая позволяет создавать приложения поверх существующих. инфраструктура. Оба решения предлагают множество преимуществ для предоставления масштабируемого хостинга для вашего приложения. Но PaaS, как правило, более рентабельна, чем IaaS, потому что требует меньше времени и денег.

Решения для баз данных

Существует множество различных решений для баз данных — от традиционных реляционных баз данных, таких как PostgreSQL и MySQL, до более новых баз данных NoSQL, таких как MongoDB, — и у каждого варианта есть свой набор плюсов и минусов в зависимости от того, сколько данных нужно хранить и как часто. целевая аудитория взаимодействует с ним во время каждой сессии (или «запроса»).

Сколько стоит разработка приложения для райдшеринга?

Вы можете определить стоимость разработки собственного приложения для совместного использования, задав себе несколько вопросов.

Какое приложение для райдшеринга вы хотите создать? Какие функции будут в приложении? Насколько сложным будет приложение для совместных поездок? Сколько работы по дизайну нужно включить в приложение?

Давайте сломаем это

В среднем разработчик программного обеспечения требует 50 долларов в час в восточноевропейских регионах. Затраты высоки в США и Великобритании. Итак, если вы добавляете больше функций, вы добавляете больше работы для разработчика. Следовательно, стоимость вашего мобильного приложения для совместных поездок будет расти.

Предположим, разработчику нужно 9 часов, чтобы добавить возможность входа в мобильное приложение; это будет стоить 450 долларов. Но если вы хотите подключить вход через Facebook, это добавит еще 8 часов работы. Таким образом, стоимость приложения удвоится.

Точно так же добавление функций в приложение как для Android, так и для IOS означает, что вам придется нанимать разных разработчиков и добавлять больше рабочих часов.

Функции ИОС, ч Андроид, ч Бэкенд, ч Регистрация 25 25 14 Авторизоваться 35 35 23 Заставка 3 3 - Расходы 3150 долларов США 3150 долларов США 1850 долларов США Общий



8 150 долларов США

Таким образом, 8 150 долларов — это ориентировочная стоимость простого входа в систему для IOS и Android вместе с серверной частью.

Это показывает, как вы можете оценить стоимость мобильного приложения для совместного использования и его разработки. Это также указывает на то, что добавление дополнительных функций и выпуск на большем количестве платформ означает больше рабочих часов и затрат. Однако расходы разработчиков приложений — не единственное, что связано с проектом. Вам понадобится гораздо больше, чем это. Стоимость мобильного приложения для райдшеринга может достигать 150 000 долларов.

Преимущества и недостатки создания приложения для совместного использования с нуля

Плюсы

Разработчики приложений могут добавлять или удалять любые функции из приложения.

Требуется время, чтобы создать свою компанию и заставить людей доверять ей. Но после выхода на рынок и запуска легко добавить дополнительные функции и удобство.

Вы должны защитить конфиденциальные данные водителей и целевую аудиторию приложения. Индивидуальная разработка позволяет защитить личную информацию с помощью шифрования внутри приложения.

Разработчики приложений могут добавлять индивидуальные и персонализированные возможности для пользователей вашего мобильного приложения.

Минусы

Мобильное приложение с нуля стоит намного дороже, чем разработка существующей модели. Однако он обеспечивает большую гибкость. Более того, готовые системы хороши только на короткий срок. В долгосрочной перспективе вам нужна разработка приложений с нуля.

Создание эффективного мобильного приложения с нуля занимает больше времени. Минимальный срок от 3 до 6 месяцев. Вы потратите много времени на разработку мобильного приложения без каких-либо удовлетворительных результатов.

Минимально жизнеспособный продукт (MVP) приложения можно подготовить примерно за три месяца.

Последние мысли

Правительства во всем мире вводят более строгие ограничения на загрязнение окружающей среды автомобилями, что стимулирует использование общих транспортных средств для ежедневных поездок на работу. Рынок приложений для райдшеринга растет.

По данным Statista, в период с 2021 по 2026 год мировой рынок райдшеринга вырастет более чем на 115 процентов. В 2026 году рыночная стоимость оценивается более чем в 185 миллиардов долларов. Значимыми участниками сектора являются DiDi, Uber и Lyft.

Однако это не означает, что на рынок не могут выйти новые приложения для совместного использования. Когда-то приложение Uber было самым заметным игроком на рынке райдшеринга, но до сих пор появилось много новых компаний и зарекомендовали себя на рынке.

Ключ в том, чтобы предоставить то, что нужно вашей целевой аудитории и водителям на рынке. Вам нужно уникальное торговое предложение, чтобы привлечь целевую аудиторию к вашему мобильному приложению и превратить ее в лояльных клиентов. В каждом приложении для совместного использования есть пробелы, и вам нужно их заполнить.