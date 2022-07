Le covoiturage est un service qui permet aux gens de partager une voiture et ainsi d'économiser de l'argent, de réduire la pollution et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi un moyen efficace de réduire votre empreinte carbone en renonçant à votre propre véhicule.

Les applications de covoiturage vous permettent de vous déplacer sans posséder votre propre voiture ni vous soucier des tracas liés à la conduite, au stationnement et au paiement de l'essence tous les jours. En utilisant des applications de covoiturage comme Lyft, vous pouvez également gagner de l'argent supplémentaire !

Quel est le marché actuel des applications de covoiturage ?

Les applications de covoiturage deviennent de plus en plus populaires à mesure que le marché continue de croître. Cependant, quelques applications ont pris la majorité de ce marché en croissance, laissant les autres dans la poussière. Cela est dû à leur capacité à fournir des services de haute qualité à un prix abordable pour les conducteurs et les passagers sur le marché. Certains exemples incluent l'application de covoiturage DiDi, l'application de covoiturage Uber et l'application de covoiturage Lyft. Entre 2021 et 2026, le marché mondial de l'industrie des applications de covoiturage devrait augmenter de plus de 115 %.

L'application de covoiturage Uber est l'une des applications de covoiturage les plus connues sur le marché aujourd'hui. Il a été fondé en 2009 par Garrett Camp et Travis Kalanick, qui voulaient créer un meilleur moyen pour les gens de se déplacer en ville que les taxis ou les transports en commun ne pouvaient leur offrir. Ils ont décidé que donner aux gens l'accès via une application mobile de covoiturage serait une façon de le faire - et ça a marché ! Aujourd'hui, l'application mobile de covoiturage Uber compte plus de 77 millions de passagers dans le monde, avec plus de 2 millions de chauffeurs sur leur plateforme à tout moment ! C'est impressionnant!

Comment estimer les coûts d'une application de covoiturage ?

Maintenant que vous savez ce qu'est une application mobile de covoiturage, parlons du coût de développement de ce type d'application mobile de covoiturage. Le coût de développement d'une application mobile de covoiturage dépend de plusieurs facteurs, notamment :

La complexité de l'application mobile de covoiturage : développement d'applications

Plus votre logique métier et vos fonctionnalités sont complexes, plus le développement de votre application prendra du temps. Par exemple, supposons que vous souhaitiez intégrer les paiements dans votre application mobile de covoiturage. Dans ce cas, ce sera assez complexe par rapport à une application de messagerie électronique ou de covoiturage, qui n'a besoin que d'afficher les informations des conducteurs et des passagers.

Nombre de fonctionnalités et d'écrans dans l'application mobile de covoiturage

Si votre application de covoiturage nécessite de nombreux écrans avec différentes fonctionnalités interactives, cela coûterait plus cher que de développer une application d'appel en ligne ou de covoiturage sans aucune interaction d'écran (par exemple, l'application de covoiturage Uber).

Le nombre de développeurs d'applications nécessaires

Un développeur d'applications peut terminer la création d'une fonctionnalité simple comme la réservation d'un taxi via les coordonnées GPS en 30 heures, tandis que la création d'un système d'application de taxi en ligne à part entière peut prendre environ 150 heures selon la complexité de l'ensemble du système.

Le design de l'application mobile de covoiturage

La conception de l'application mobile de covoiturage est une partie essentielle du processus et doit être basée sur les commentaires des utilisateurs. Les développeurs d'applications doivent prendre en compte :

Quelles fonctionnalités les utilisateurs/le public cible souhaitent-ils le plus ?

Comment rendre cette application mobile de covoiturage aussi efficace que possible pour les conducteurs et le public cible ?

Comment pouvons-nous nous assurer que l'application de covoiturage est sécurisée pour tous les utilisateurs ?

Quelles fonctionnalités doivent être présentes dans une application de covoiturage ?

Enregistrement de l'utilisateur

Un utilisateur doit pouvoir s'inscrire à votre application de covoiturage. Cela peut inclure des informations sur l'utilisateur telles que le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le mot de passe.

Enregistrement du conducteur

Les exigences d'inscription des conducteurs sont différentes de celles des passagers. Ils doivent être invités à effectuer une vérification en ligne du numéro d'identification fiscale et à obtenir l'autorisation d'une entreprise de covoiturage avant de devenir chauffeurs. Ils doivent également soumettre des informations personnelles, telles que des contacts, des noms, des photographies et toute autre donnée pertinente que l'entreprise de covoiturage peut souhaiter.

Les conducteurs doivent planifier leurs heures de disponibilité, puis passer en mode en ligne lorsqu'ils commencent à conduire.

L'ajout de fonctionnalités telles que Mes trajets (gains), le graphique des heures de travail, les pourboires, les revenus, etc. améliorera l'expérience utilisateur.

Utilisateur en ligne

Une fois qu'un utilisateur a enregistré un compte sur l'application, il devrait pouvoir se connecter depuis son écran d'accueil en saisissant son nom d'utilisateur et son mot de passe. Supposons que vous utilisez une fonctionnalité de connexion Facebook (ce qui est recommandé). Dans ce cas, vous devrez fournir aux utilisateurs une fonctionnalité d'authentification unique leur permettant d'accéder à toutes leurs applications sans avoir à ressaisir leurs informations d'identification chaque fois qu'ils ouvrent un compte sur une autre plate-forme ou application.

Profil de l'utilisateur

Une page de profil doit fournir des informations de base sur chaque passager de l'application. Il n'y a donc pas de confusion lors de la réservation de trajets avec d'autres personnes qui peuvent avoir des profils similaires au vôtre mais des noms ou des images différents sur les plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram, Twitter, etc.

Vous pouvez également ajouter des détails supplémentaires comme la taille/le poids, le cas échéant pour certains types de véhicules. Il conviendra aux vélos ou aux scooters où ces détails pourraient se produire pendant les embouteillages aux heures de pointe. Parce que l'espace entre les voitures devient limité, ce qui rend la tâche difficile pour les passagers qui pèsent plus que les gens ordinaires. Cependant, cela pourrait également causer des problèmes si quelqu'un roulait derrière eux très rapidement, car il deviendrait alors trop dangereux pour eux de ne pas heurter quelqu'un d'autre en toute sécurité ! :)

Services de location

Cela signifie savoir où chacun habite. Cela nous aidera à comprendre à quelle distance nous vivons tous. Ainsi, nous ne perdons pas de temps à conduire toute la journée à chercher partout ailleurs sauf là où nous en avons le plus besoin en ce moment !

Préférences

Vous pouvez ajouter un filtre de recherche de préférences pour les conducteurs ainsi que les passagers à l'application de covoiturage. Avec ce filtre, ils pourront éviter certains types de véhicules et de conducteurs, de passagers ou d'emplacements dans l'application.

Discuter

L'option de chat est essentielle dans l'application de covoiturage. Grâce à cette fonctionnalité, les conducteurs et les passagers peuvent mieux communiquer et comprendre les exigences. Ils peuvent discuter de leurs plans de voyage et gérer les choses en conséquence dans l'application.

Notes

Les avis et les évaluations sont essentiels pour une entreprise prospère dans toute application de covoiturage. Ils garantissent une expérience meilleure et plus transparente. Chaque individu essaiera d'aider et d'obtenir des critiques positives. Cela aidera automatiquement votre application de covoiturage à acquérir une réputation auprès de votre public cible.

Par conséquent, la transparence est importante pour votre application de covoiturage.

Développement backend pour une application de covoiturage

Le développement backend pour une application de covoiturage est le processus de création, de configuration et de maintenance d'une API afin qu'elle puisse communiquer avec d'autres applications. Une bonne API permettra aux développeurs tiers de s'intégrer à votre application de covoiturage, en tirant parti de ses fonctionnalités et de ses données pour créer de nouvelles fonctionnalités.

Quelques choses que vous devez savoir sur les backends :

Développement d'API

Chaque application de covoiturage réussie a besoin d'un backend robuste, y compris des API qui permettent aux développeurs du monde entier d'intégrer leurs propres applications aux vôtres. Ces API peuvent inclure des fonctions de calcul de tarifs ou d'autres fonctionnalités spécialisées, par exemple, des fonctionnalités d'authentification des utilisateurs ou de suivi de l'emplacement.

Ils doivent également prendre en charge les requêtes à volume élevé à toute heure de la journée, même si vos serveurs sont soumis à une forte charge d'utilisateurs demandant des trajets pendant les heures de pointe (c'est-à-dire pendant les heures de pointe).

Développement de base de données

Votre base de données est l'endroit où se trouvent toutes les données des utilisateurs dans votre application mobile de covoiturage. Cela inclut des informations sur les passagers qui ont demandé des courses via votre service et les conducteurs qui sont actuellement en service et prêts à être pris en charge.

Sécurité

Les pirates informatiques ciblent souvent les bases de données car elles contiennent des informations sensibles, telles que des numéros de carte de crédit ou des numéros de sécurité sociale, qui pourraient être utilisées de manière frauduleuse. Les pirates peuvent les divulguer en cherchant un moyen d'accéder au compte bancaire de quelqu'un.

Stockage de données

Si vous utilisez des services de stockage en nuage comme Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure, assurez-vous qu'ils sont suffisamment sécurisés avant de télécharger du contenu important tel que les mots de passe des utilisateurs. Sinon, ils pourraient être compromis par des pirates essayant de pénétrer dans des comptes par des méthodes telles que deviner des mots de passe basés sur les anniversaires, etc.

Quelles sont les meilleures solutions technologiques pour créer une application de covoiturage efficace ?

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans une application de covoiturage, examinons certaines des meilleures solutions technologiques pour en créer une efficace.

Plateformes infonuagiques

Vous devrez choisir entre deux types de plates-formes cloud : l'infrastructure en tant que service (IaaS), qui vous donne accès à des serveurs virtuels et à un espace de stockage, ou la plate-forme en tant que service (PaaS), qui vous permet de créer des applications à partir d'applications existantes. Infrastructure. Les deux solutions offrent de nombreux avantages pour fournir un hébergement évolutif pour votre application. Mais le PaaS a tendance à être plus rentable que l'IaaS car il nécessite moins de temps et d'argent au départ.

Solutions de base de données

Il existe de nombreuses solutions de base de données différentes, des bases de données relationnelles traditionnelles telles que PostgreSQL et MySQL jusqu'aux bases de données NoSQL plus récentes telles que MongoDB, et chaque option a ses propres avantages et inconvénients en fonction de la quantité de données à stocker et à quelle fréquence. le public cible interagit avec lui lors de chaque session (ou « demande »).

Combien coûte le développement d'une application de covoiturage ?

Vous pouvez déterminer le coût de développement de votre propre application de covoiturage en vous posant quelques questions.

Quel type d'application de covoiturage souhaitez-vous créer ? Quelles fonctionnalités l'application aura-t-elle ? À quel point l'application de covoiturage sera-t-elle complexe ? Quelle quantité de travail de conception doit être effectuée dans l'application ?

Décomposons-le

En moyenne, un développeur de logiciels demande 50 $/heure dans les régions d'Europe de l'Est. Les coûts sont élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, si vous ajoutez plus de fonctionnalités, vous ajoutez plus de travail au développeur. Par conséquent, le coût de votre application mobile de covoiturage augmentera.

Supposons qu'un développeur ait besoin de 9 heures pour ajouter l'option de connexion à une application mobile ; ça va coûter 450 $. Mais si vous souhaitez connecter une connexion Facebook, cela ajoutera 8 heures de travail supplémentaires. Ainsi, le coût de l'application doublera.

De même, l'ajout de fonctionnalités dans l'application pour Android et IOS signifie que vous devez embaucher différents développeurs et ajouter plus d'heures de travail.

Fonctionnalités IOS, h Android, h Back-end, h Inscription 25 25 14 Connexion 35 35 23 Écran de démarrage 3 3 - Coût 3 150 $ 3 150 $ 1 850 $ Total



8 150 $

Ainsi, 8 150 $ est le coût estimé de l'option de connexion simple pour IOS et Android, ainsi que du backend.

Cela montre comment vous pouvez estimer le coût d'une application mobile de covoiturage et de son développement. Cela indique également que l'ajout de plus de fonctionnalités et la diffusion sur plus de plates-formes signifient plus d'heures de travail et de coûts. Cependant, les coûts des développeurs d'applications ne sont pas la seule chose impliquée dans le projet. Vous aurez besoin de bien plus que cela. Le coût d'une application mobile de covoiturage peut atteindre jusqu'à 150 000 $.

Avantages et inconvénients de la création d'une application de covoiturage à partir de zéro

Avantages

Les développeurs d'applications peuvent ajouter ou supprimer des fonctionnalités de l'application.

Il faut du temps pour établir votre entreprise et faire en sorte que les gens lui fassent confiance. Mais une fois que vous commercialisez et lancez, il est facile d'ajouter plus de fonctionnalités et de commodité.

Vous devez protéger les données sensibles des conducteurs et le public cible de l'application. Le développement personnalisé vous permet de protéger les informations personnelles grâce au cryptage dans l'application.

Les développeurs d'applications peuvent ajouter des expériences personnalisées aux utilisateurs de vos applications mobiles.

Les inconvénients

Une application mobile à partir de zéro coûte beaucoup plus cher que le développement d'un modèle existant. Cependant, cela permet plus de flexibilité. De plus, les systèmes prêts à l'emploi ne sont bons qu'à court terme. À long terme, vous avez besoin d'un développement d'applications à partir de zéro.

Il faut plus de temps pour créer une application mobile efficace à partir de zéro. Le temps minimum requis est de 3 à 6 mois. Vous consacrerez beaucoup de temps au développement de l'application mobile sans aucun résultat satisfaisant.

Le produit minimum viable (MVP) de l'application peut être préparé en trois mois environ.

Dernières pensées

Les gouvernements du monde entier appliquent des restrictions plus strictes en matière de pollution automobile, ce qui stimule l'utilisation des options de transport partagé pour les trajets quotidiens. Le marché des applications de covoiturage est en pleine croissance.

Selon Statista, entre 2021 et 2026, le marché mondial du covoiturage devrait augmenter de plus de 115 %. En 2026, la valeur marchande est estimée à plus de 185 milliards de dollars. Les acteurs importants du secteur sont DiDi, Uber et Lyft.

Cependant, cela ne signifie pas qu'aucune nouvelle application de covoiturage ne peut entrer sur le marché. Autrefois, l'application Uber était l'acteur le plus important sur le marché des entreprises de covoiturage, mais de nombreuses nouvelles entreprises sont arrivées et se sont établies sur le marché.

La clé est de fournir ce dont votre public cible et les moteurs ont besoin sur le marché. Vous avez besoin d'un argument de vente unique pour attirer le public cible vers votre application mobile et le convertir en clients fidèles. Chaque application de covoiturage a des blancs et vous devez les remplir.