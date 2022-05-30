Ridesharing 是一项允许人们共享汽车从而节省资金、减少污染和结识新朋友的服务。这也是通过放弃自己的车辆来减少碳足迹的有效方法。

拼车应用程序使您无需拥有自己的汽车或每天处理驾驶、停车和支付汽油费的麻烦即可出行。通过使用 Lyft 等拼车应用程序，您还可以赚取额外的收入！

当前的拼车应用市场是什么？

随着市场的持续增长，拼车应用变得越来越流行。然而，少数应用程序占据了这个增长市场的大部分份额，而其他应用程序则被抛在了后面。这是因为他们能够以可承受的价格为市场上的司机和骑手提供高质量的服务。一些例子包括滴滴拼车应用程序、优步拼车应用程序和 Lyft 拼车应用程序。从 2021 年到 2026 年，全球拼车应用行业市场预计将增长 115% 以上。

优步拼车应用程序是当今市场上最知名的拼车应用程序之一。它由 Garrett Camp 和 Travis Kalanick 于 2009 年创立，他们希望为人们创造一种比出租车或公共交通工具更好的出行方式。他们决定让人们通过移动拼车应用程序访问是他们可以做到的一种方式 - 男孩做到了！如今，Uber 移动拼车应用在全球拥有超过 7700 万乘客，在任何特定时间，其平台上都有超过 200 万司机！这很让人佩服！

您如何估算拼车应用的成本？

既然您知道什么是移动拼车应用程序，那么让我们来谈谈这种类型的移动拼车应用程序的开发成本。移动拼车应用程序的开发成本取决于几个因素，包括：

移动拼车应用程序的复杂性：应用程序开发

您的业务逻辑和功能越复杂，开发应用程序所需的时间就越多。例如，假设您想将支付集成到您的拼车移动应用程序中。在这种情况下，与只需要显示司机和乘客信息的网约车或拼车应用程序相比，它将相当复杂。

移动拼车应用程序中的功能和屏幕数量

如果您的拼车应用程序需要许多具有不同交互功能的屏幕，那么这将比开发一个完全没有任何屏幕交互的电召车或拼车应用程序（例如优步拼车应用程序）成本更高。

需要的应用程序开发人员数量

一个应用程序开发人员可以在 30 小时内完成构建一个简单的功能，例如通过 GPS 坐标预订出租车，而制作一个成熟的在线出租车应用程序系统可能需要大约 150 小时，具体取决于整个系统的复杂程度。

移动拼车应用程序的设计

移动拼车应用程序的设计是该过程的重要组成部分，它应该基于用户反馈。应用程序开发人员应考虑：

用户/目标受众最想要什么功能？

我们如何使这款移动拼车应用程序对司机和目标受众尽可能高效？

我们如何确保拼车应用对所有用户都是安全的？

拼车应用程序应具备哪些功能？

用户注册

用户应该能够注册您的拼车应用程序。这可以包括用户信息，例如姓名、电子邮件地址、电话号码和密码。

司机登记

司机的登记要求与乘客不同。应指示他们在成为司机之前完成在线税号验证并获得拼车业务许可。他们还应提交个人信息，例如联系方式、姓名、照片以及拼车业务可能需要的任何其他相关数据。

司机必须计划好他们的可用时间，然后在开始驾驶时切换到在线模式。

添加我的游乐设施（收入）、工作时间图表、小费、收入等功能将增强用户体验。

用户登录

一旦用户在应用程序上注册了一个帐户，他们应该能够通过输入他们的用户名和密码从他们的主屏幕登录。假设您正在使用 Facebook 登录功能（推荐）。在这种情况下，您需要为用户提供单点登录功能，允许他们访问所有应用程序，而无需在每次在另一个平台或应用程序上开户时重新输入其凭据

用户资料

个人资料页面应提供有关应用程序上每个骑手的基本信息。因此，在与您的个人资料相似但在 Instagram、Twitter 等社交媒体平台上具有不同姓名或图片的其他人预订游乐设施时，不会造成混淆。

如果适用于某些类型的车辆，您还可以添加其他详细信息，例如身高/重量。它适用于高峰时段交通拥堵期间可能出现这些细节的自行车或踏板车。因为车厢之间的空间变得有限，使得体重超过普通人的乘客难以接受。但是，如果有人在他们身后快速行驶，这也可能会导致问题，因为那样的话，他们不安全地撞到其他人就太危险了！ :)

位置服务

这意味着知道每个人的住所。这将帮助我们了解我们彼此之间的距离。所以我们不会浪费时间整天开车到处寻找，除了我们现在最需要它的地方！”

喜好

您可以为拼车应用程序添加司机和乘客的偏好搜索过滤器。使用此过滤器，他们将能够避开某些类型的车辆和司机、乘客或应用程序中的位置。

聊天

聊天选项在拼车应用中必不可少。借助此功能，驾驶员和乘客可以更好地沟通和了解需求。他们可以在应用程序中讨论他们的旅行计划并相应地管理事情。

收视率

评论和评级对于任何拼车应用程序的成功业务都至关重要。它们确保了更好、更透明的体验。每个人都会尝试提供帮助并获得正面评价。这将自动帮助您的拼车应用在目标受众中赢得声誉。

因此，透明度对于您的拼车应用非常重要。

拼车应用的后端开发

拼车应用程序的后端开发是创建、配置和维护 API 以便它可以与其他应用程序通信的过程。一个好的 API 将使第三方开发人员能够与您的拼车应用程序集成，利用其功能和数据来创建新功能。

关于后端你应该知道的几件事：

API开发

每个成功的拼车应用程序都需要一个强大的后端，包括允许来自世界各地的开发人员将他们自己的应用程序与您的应用程序集成的 API。这些 API 可能包括票价计算功能或其他专门功能，例如用户身份验证或位置跟踪功能。

他们还应该支持全天的大量请求，即使您的服务器在高峰时段（即高峰时段交通高峰期）请求乘车的用户负载很重。

数据库开发

您的数据库是所有用户数据存储在您的移动拼车应用程序中的位置。这包括有关通过您的服务请求乘车的乘客和当前正在轮班并准备接机的司机的信息。

安全

黑客经常以数据库为目标，因为它们包含敏感信息，例如可能被欺诈使用的信用卡号或社会保险号。黑客可以泄露它们以寻找进入某人银行账户的方法。

数据存储

如果您使用的是 Amazon Web Services (AWS) 或 Microsoft Azure 等云存储服务，请确保它们足够安全，然后再上传用户密码等重要内容。否则，他们可能会受到黑客试图通过根据生日猜测密码等方法侵入帐户的危害。

构建高效拼车应用程序的最佳技术解决方案是什么？

既然您知道在拼车应用程序中要寻找什么，让我们来看看一些构建高效应用程序的最佳技术解决方案。

云平台

您需要在两种类型的云平台之间进行选择：基础架构即服务 (IaaS)，它允许您访问虚拟服务器和存储空间，或者平台即服务 (PaaS)，它允许您在现有的基础上构建应用程序基础设施。这两种解决方案都为您的应用程序提供可扩展的托管提供了很多好处。但 PaaS 往往比 IaaS 更具成本效益，因为它需要的前期时间和金钱更少。

数据库解决方案

有许多不同的数据库解决方案——从传统的关系数据库（如 PostgreSQL 和 MySQL）一直到更新的 NoSQL 数据库（如 MongoDB）——每个选项都有自己的优缺点，具体取决于需要存储的数据量和频率目标受众在每次会话（或“请求”）期间与其互动。

开发拼车应用程序需要多少钱？

您可以通过问自己几个问题来确定自己的拼车应用程序的开发成本。

您想创建什么样的拼车应用程序？ 该应用程序将具有哪些功能？ 拼车应用程序会有多复杂？ 应用程序需要进行多少设计工作？

让我们分解一下

在东欧地区，软件开发人员平均需要 50 美元/小时。美国和英国的成本很高。因此，如果您要添加更多功能，那么您就是在为开发人员添加更多工作。因此，您的移动拼车应用程序的成本将会上升。

假设开发者需要 9 个小时来为移动应用添加登录选项；它将花费 450 美元。但如果你想连接 Facebook 登录，它会再增加 8 小时的工作时间。因此，应用程序成本将翻倍。

同样，在 Android 和 IOS 应用程序中添加功能意味着您必须雇用不同的开发人员并增加更多的工作时间。

特征 IOS, 小时 安卓，h 后端，h 登记 25 25 14 登录 35 35 23 启动画面 3 3 - 成本 3,150 美元 3,150 美元 1,850 美元 全部的



8,150 美元

因此，8,150 美元是 IOS 和 Android 的简单登录选项以及后端的估计成本。

这显示了您如何估算拼车移动应用程序及其开发的成本。这也表明添加更多功能并在更多平台上发布意味着更多的工作时间和成本。但是，应用程序开发人员的成本并不是该项目涉及的唯一因素。你需要的远不止这些。拼车移动应用程序的成本最高可达 150,000 美元。

从头开始构建拼车应用程序的优缺点

优点

应用程序开发人员可以在应用程序中添加或删除任何功能。

建立您的公司并让人们信任它需要时间。但是，一旦您进行营销和发布，就很容易添加更多功能和便利性。

您必须保护司机的敏感数据和应用程序的目标受众。定制开发允许您通过应用程序内的加密来保护个人信息。

应用程序开发人员可以为您的移动应用程序用户添加定制和个性化的体验。

缺点

从头开始的移动应用程序比现有模型的开发成本要高得多。但是，它允许更大的灵活性。此外，现成的系统只在短期内有用。从长远来看，您需要从头开始开发应用程序。

从头开始构建高效的移动应用程序需要更多时间。所需的最短时间为 3 至 6 个月。您将花费大量时间开发移动应用程序，但没有任何令人满意的结果。

应用程序的最小可行产品 (MVP) 可以在大约三个月内准备好。

最后的想法

世界各国政府正在实施更严格的汽车污染限制，这正在促进在日常通勤中使用共享交通方式。拼车应用市场正在增长。

根据 Statista 的数据，从 2021 年到 2026 年，全球拼车市场预计将增长 115% 以上。到 2026 年，市值估计将超过 1850 亿美元。该行业的重要参与者是滴滴、优步和 Lyft。

然而，这并不意味着没有新的拼车应用可以进入市场。优步应用曾经是拼车业务市场上最突出的参与者，但仍有许多新公司涌入并在市场上站稳脚跟。

关键是提供您的目标受众和驱动程序在市场上的需求。您需要一个独特的卖点来吸引目标受众使用您的移动应用并将他们转化为忠实客户。每个拼车应用程序都有空白，您需要填写它们。