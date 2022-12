Dlaczego warto budować aplikacje newsowe? Dlaczego jest to konieczne? Główną historią dla tego jest to, że użytkownicy oczekują aktualnych informacji na temat każdego zdarzenia, gdy tylko się pojawi, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnych mediów, takich jak gazety. Z tego powodu użytkownicy będą mogli uzyskać informacje bezpośrednio z samej aplikacji za pośrednictwem różnych źródeł mediów, co pozwoli im uniknąć uzyskiwania informacji za pośrednictwem platform społecznościowych lub innych źródeł.

Musisz zdobyć trochę doświadczenia z następującymi rzeczami:

Zacznij od ułożenia opowieści w kolejności, jak istotne są.



Zacznij umieszczać wszystkie kategorie w porządku.



Pamiętaj, aby dodać szacunkowy czas czytania.



Wyświetlaj powiązane posty wraz z informacjami.



Należy unikać ostrzeżeń typu clickbait.



Zachęcaj swoich odbiorców do dzielenia się informacjami, które znajdą na innych kanałach mediów społecznościowych.



Należy tworzyć reklamy, które są proste do wykorzystania.

Tworzenie aplikacji informacyjnych: Kroki do poznania

Tworzenie aplikacji informacyjnych jest bardzo proste. Możesz użyć prostego budowania aplikacji, wykonując trzy proste kroki:

1. Przejdź do strony konstruktora aplikacji

Aby zainicjować konto na naszej platformie, musi być zalogowany, zanim będzie można korzystać z kreatora aplikacji wiadomości. To będzie początek produkcji oszałamiającej aplikacji wiadomości, które nie wymagają żadnego kodowania.

2. Opracuj swoją aplikację mobilną związaną z wiadomościami

Krok pierwszy w budowaniu każdej aplikacji jest zalogowanie się do platformy i wybrać nowy szablon aplikacji z menu rozwijanego. Możesz łatwo dodać funkcje, kolory marki i styl z zaledwie kilku kliknięć, i nie ma żadnego kodowania wymagane.

3. Spraw, aby Twoja aplikacja mobilna była dostępna na rynku online

Procedura publikacji nie jest w żaden sposób skomplikowana. Po zakończeniu tworzenia aplikacji newsowej, wystarczy kliknąć przycisk Publikuj, a nasz oddany zespół dopilnuje, aby została ona rozprowadzona w sklepie z aplikacjami.

Różne rodzaje aplikacji newsowych, które możesz zbudować

Istnieje różnorodny wybór aplikacji informacyjnych dostępnych dla użytkowników do wyboru. Możesz łatwo rozpocząć budowę dowolnej aplikacji z wyboru. Dlatego zanim zaczniemy, przyjrzyjmy się historii aplikacji newsowych, które możesz rozwijać. Czy zarządzasz wydawcą, magazynem lub domem mediowym? Jeśli tak, to brandowane aplikacje newsowe są dla Ciebie. Jeśli tak jest, powinieneś zbudować markową aplikację informacyjną podobną do tej z The NYT, CNN i BBC. Te markowe aplikacje informacyjne publikują treści pisane przez redaktorów wewnętrznych, dając Ci możliwość pakowania łamania wiadomości, wiadomości biznesowych i innych kawałków wiadomości w jedną aplikację, która wygląda fantastycznie. Tak więc, jest to dobry pomysł, aby zbudować-branded news app jeśli zarządzasz wydawcą lub czasopismem.

Masz społeczność czytelników, i chcesz zapewnić im wiadomości z całego świata? Rozważ użycie agregatora wiadomości. Kolejnym krokiem jest zbudowanie aplikacji agregatora wiadomości porównywalnej do Apple News, Google News, Feedly, Pocket i innych znanych aplikacji z tej kategorii. Te aplikacje agregują informacje i wiadomości z otwartego źródła w całym internecie i prezentują je w jednym miejscu. Czy uważasz się za blogera? Dzięki zastosowaniu aplikacji do blogowania będziesz mógł umieszczać treści blogowe na urządzeniach mobilnych. Mogą one działać samodzielnie lub w tandemie z Twoim blogiem online, który jest w zasadzie stroną internetową. Aplikacje, które skupiają się na społeczności jako swojej głównej grupie odbiorców. Aplikacje informacyjne oparte na społeczności funkcjonują jako platforma społecznościowa dla redaktorów, blogerów i organizacji PR. Po prostu rejestrując się na tych platformach, użytkownicy otrzymują możliwość publikowania własnych tekstów na różne tematy. Jedna z najpopularniejszych aplikacji newsowych opartych na społeczności nazywa się Medium.

Ważne cechy do uwzględnienia w aplikacji newsowej

Będziesz musiał zorganizować swoje wiadomości w kategorie, aby uprościć przeglądanie witryny. Zapewnia to również prosty dostęp do różnych obszarów Twojej aplikacji mobilnej, co pomaga Twoim konsumentom w znalezieniu różnych elementów, które są aktualnie trendy. Prowadzisz publikację poświęconą technologii? W takim razie produkty związane z elektroniką, wearables, systemami operacyjnymi i oprogramowaniem mogą być jednymi z najpopularniejszych kategorii w Twojej aplikacji. Możesz również skorzystać z pomocy Internetu, który jest otwartym źródłem, aby uzyskać wszystkie informacje dotyczące Twojej aplikacji i uzyskać nowe pomysły na aplikacje, więc następujące funkcje powinny być uwzględnione;

Wyszukiwanie i filtrowanie

Pierwszą funkcją jest wyszukiwanie i filtrowanie. Twoja aplikacja musi mieć funkcję, która pozwala zrobić inteligentne wyszukiwanie, jeśli chodzi o materiał. W miarę upływu czasu, może być miliony historii dostępnych na swojej aplikacji, ale nigdy nie można być pewnym, jakie informacje ludzie będą szukać. Twoje wyszukiwanie powinno dawać jak najbardziej precyzyjne wyniki z Twojej bazy danych.

Słuchaj lub czytaj

Daj swoim czytelnikom pełną swobodę w przyswajaniu informacji, które ich najbardziej interesują, nawet jeśli nie mają czasu na czytanie. Umożliw słuchanie swojej historii, dając czytelnikom ten wybór.

Alerty Push

Alerty Push dotyczą wszystkich nowych aktualizacji. Wysyłaj powiadomienia, gdy tylko opublikujesz nowy fragment tekstu. Utrzymanie komunikacji z odbiorcami i zainteresowanie ich aktualizacjami na czas jest ważne. Wykorzystanie alertów push może pomóc Ci zapewnić lepsze doświadczenie dla użytkowników, a oni mogą czytać aktualizacje i historie, gdy tylko pojawi się alert.

Powiadomienia e-mailowe

Powiadomienia e-mail to narzędzie, które zarówno użytkownicy, jak i wydawcy naprawdę muszą mieć. Konsumenci mogą mieć preferowane historie dostarczane bezpośrednio do ich skrzynek e-mailowych, subskrybując swój kanał poprzez powiadomienia e-mailowe. To daje Ci możliwość sprowadzenia użytkowników z powrotem na Twoją platformę.

Monetyzacja aplikacji

Sprzedaż ruchu w aplikacji jest ważna. Nie wymaga to dużo czasu, jeśli wiesz, jak to zrobić. Masz dwie opcje, które pomogą Ci zmonetyzować ruch aplikacji wiadomości, chyba że możesz wymyślić zupełnie nową technikę monetyzacji:

Transakcje dokonane poprzez subskrypcje i zakupy w aplikacji

Reklama

FAQs

Jak stworzyć darmową aplikację z wiadomościami?

Stwórz aplikację gazetową za pomocą AppMaster news application builder. Możesz łatwo stworzyć darmową aplikację na Androida lub IOS za pośrednictwem AppMaster's news application builder free trial. Jeśli chcesz utrzymać czytelników swojej aplikacji, musisz również rutynowo aktualizować ją za pomocą aktualizacji aplikacji do tworzenia wiadomości. To pomoże Ci stać się uznanym właścicielem mobilnej stacji informacyjnej.

Czy aplikacja newsowa kosztuje?

Po początkowym darmowym okresie próbnym, miesięczny koszt Apple News+ wynosi około 9,99$. Dodatkowo, Apple News+ wchodzi w skład Apple One Premier Plan, który łączy w sumie pięć różnych usług Apple w jeden miesięczny abonament w cenie 29,95 dolarów miesięcznie.

Czy korzystanie z aplikacji Wiadomości jest płatne?

Aplikacja Wiadomości Google i Pogoda są obecnie dostępne do bezpłatnego pobrania i zainstalowania na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android. Wiadomości w aplikacji News pochodzą z Google News, która kompiluje najważniejsze historie z kilku publikacji online.

Wniosek

Nie trzeba szukać długich historii na różnych platformach, gdy masz najprostszy tutaj. Tak, wymagania są dość łatwe. Wspomniana powyżej metoda jest najprostszą metodą budowania aplikacji. Po przeczytaniu wszystkich informacji wymienionych powyżej, możesz łatwo opracować wybraną aplikację. Nowe technologie pomagają w rozwoju tego sektora. Będziesz pochodził z innego źródła. Również oferuje ogromne perspektywy, zwłaszcza in-app build. Popularne agregatory dostarczają konsumentom najbardziej ekscytujące i istotne historie z renomowanych źródeł. Możesz sprawdzić ich historię lub aktualizację. Niezależnie od każdej aplikacji, zdecydować się na projekt, dodać najbardziej kluczowe funkcje wraz z niektórych unikalnych, aby dać Ci przewagę konkurencyjną. Więc, zacznij budować swoją aplikację wiadomości dzisiaj.