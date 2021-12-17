Neden haber uygulamaları oluşturulmalı? Neden gerekli? Bunun ana hikayesi, kullanıcıların, gazeteler gibi geleneksel medya ile mümkün olmayan her olay hakkında en kısa sürede güncel bilgi beklemesidir. Bu nedenle, kullanıcılar çeşitli medya kaynakları aracılığıyla doğrudan uygulamanın kendisinden bilgi alabilecek ve sosyal medya platformları veya diğer kaynaklar aracılığıyla bilgi almaktan kaçınmalarına olanak tanıyacaktır.

Aşağıdaki konularda biraz deneyim kazanmanız gerekir:

Masalları ne kadar alakalı olduklarına göre düzenleyerek başlayın.



Tüm kategorileri sıraya koymaya başlayın.



Bir okuma süresi tahmini eklediğinizden emin olun.



İlgili gönderileri bilgilerle birlikte görüntüleyin.



Clickbait uyarılarından kaçınılmalıdır.



Kitlenizi, buldukları bilgileri diğer sosyal medya kanallarında paylaşmaya teşvik edin.



Kullanımı kolay reklamlar oluşturulmalıdır.

Haber Uygulama Geliştirme: Bilinmesi Gereken Adımlar

Haber uygulaması oluşturma çok basittir. Üç basit adımı izleyerek basit bir uygulama derlemesi kullanabilirsiniz:

1. Uygulama Oluşturucu Sayfasına gidin

Platformumuzda hesabı başlatmak için haber uygulaması oluşturucuyu kullanmadan önce oturum açmış olmanız gerekir. Bu, herhangi bir kodlama gerektirmeyen çarpıcı bir haber uygulaması üretmenin başlangıcı olacak.

2. Haberle İlgili Mobil Uygulamanızı Geliştirin

Herhangi bir uygulama oluşturmanın ilk adımı, platformda oturum açmak ve açılır menüden yeni uygulama şablonunu seçmektir. Yalnızca birkaç tıklamayla özellikleri, marka renklerini ve stili kolayca ekleyebilirsiniz ve kodlama gerekmez.

3. Haber Mobil Uygulamanızı Çevrimiçi Pazarda Kullanın

Yayın prosedürü hiçbir şekilde karmaşık değildir. Haber uygulaması haberlerinizi geliştirmeyi bitirdikten sonra, yapmanız gereken tek şey Yayınla düğmesine tıklamak ve özverili ekibimiz bunun uygulama mağazasına dağıtıldığını görecektir.

Yapabileceğiniz Farklı Türde Haber Uygulaması

Kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli haber uygulamaları mevcuttur. İstediğiniz herhangi bir uygulamayı kolayca oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu nedenle, başlamadan önce geliştirebileceğiniz haber uygulamalarının hikayesine bir göz atalım. Bir yayıncı, dergi veya medya evini mi yönetiyorsunuz? Öyleyse, markalı haber uygulamaları tam size göre. Bu durumda, The NYT, CNN ve BBC'ye benzer bir haber uygulaması oluşturmalısınız. Bu markalı haber uygulamaları, kurum içi editörler tarafından yazılan içeriği yayınlayarak size son dakika haberlerini, iş haberlerini ve diğer haber parçalarını harika görünen tek bir uygulamada paketleme olanağı verir. Bu nedenle, bir yayıncı veya dergi yönetiyorsanız markalı haber uygulaması oluşturmak iyi bir fikirdir. ‍

Bir okuyucu topluluğunuz var ve onlara dünya çapından haberler mi sağlamak istiyorsunuz? Bir haber toplayıcı kullanmayı düşünün. Sonraki adım, Apple News, Google News, Feedly, Pocket ve bu kategorideki diğer iyi bilinen uygulamalarla karşılaştırılabilir bir haber toplayıcı uygulaması oluşturmaktır. Bu uygulamalar internetteki açık kaynaktan bilgi ve haberleri toplar ve tek bir yerde sunar. Kendinizi bir blogger olarak kabul eder misiniz? Blog uygulamalarını kullanarak, mobil cihazlarda blog içeriği yayınlayabileceksiniz. Tek başına veya esasen bir web sitesi olan çevrimiçi blogunuzla birlikte çalışabilirler. Birincil hedef kitlesi olarak topluluğa odaklanan uygulamalar. Topluluk temelli haber uygulamaları, editörler, blog yazarları ve halkla ilişkiler kuruluşları için bir topluluk platformu işlevi görür. Basitçe bu platformlara kaydolarak, kullanıcılara çeşitli konularda kendi yazılarını yayınlama olanağı verilir. En popüler topluluk odaklı haber uygulamalarından birine Medium denir.

Haber Başvurunuzda dikkate almanız gereken önemli özellikler

Sitenize göz atmayı kolaylaştırmak için haberlerinizi kategoriler halinde düzenlemeniz gerekecek. Ayrıca, mobil uygulamanızın çeşitli alanlarına basit erişim sağlar ve bu da tüketicilerinizin şu anda trend olan farklı öğeleri bulmasına yardımcı olur. Teknolojiye ayrılmış bir yayın yapıyor musunuz? Ardından elektronik, giyilebilir cihazlar, işletim sistemleri ve yazılımla ilgili ürünler, uygulamanızdaki en popüler kategorilerden bazıları olabilir. Uygulamanızla ilgili tüm bilgileri almak ve yeni uygulama fikirleri almak için açık kaynaklı bir internet olan internetten de yardım alabilirsiniz, bu nedenle aşağıdaki özelliklerin dahil edilmesi gerekir;

Arama ve filtreleme

İlk özellik arama ve filtrelemedir. Uygulamanız, malzeme konusunda akıllı arama yapılmasını sağlayan bir fonksiyona sahip olmalıdır. Zaman geçtikçe, uygulamanızda milyonlarca hikaye bulunabilir; yine de, insanların hangi bilgileri arayacağından asla emin olamazsınız. Aramanız, veritabanınızın içinden mümkün olan en kesin sonuçları üretmelidir.

Dinleyin veya Okuyun

Okuyucularınıza, okumaya zamanları olmadığında bile en ilginç buldukları bilgileri özümseme özgürlüğü verin. Okuyuculara bu seçeneği vererek hikayenizi dinlemeyi mümkün kılın.

Push Uyarıları

Anında iletme uyarıları tamamen yeni güncellemelerle ilgilidir. Yeni bir yazı parçası yayınladığınızda uyarılar gönderin. Kitlenizle iletişimi sürdürmek ve zamanında güncellemelerle ilgilenmelerini sağlamak önemlidir. Anında iletme uyarılarını kullanmak, kullanıcınız için daha iyi bir deneyim sağlamanıza yardımcı olabilir ve bir uyarı geldiğinde güncellemeleri ve hikayeleri okuyabilirler.

Eposta bildirimi

E-posta bildirimleri, hem kullanıcıların hem de yayıncıların gerçekten sahip olması gereken bir araçtır. Tüketiciler, e-posta uyarıları yoluyla özet akışınıza abone olarak tercih ettikleri hikayelerin doğrudan e-posta gelen kutularına iletilmesini sağlayabilir. Bu size kullanıcıları platformunuza geri getirme fırsatı sunar. ‍

Bir Uygulamadan Para Kazanma

Uygulama trafiği satışı önemlidir. Nasıl yapılacağını biliyorsanız, çok fazla zaman gerektirmez. Tamamen yeni bir para kazanma tekniği bulamazsanız, bir haber uygulamasının uygulama trafiğinden para kazanmanıza yardımcı olacak iki seçeneğiniz vardır:

Abonelikler ve uygulama içi satın almalar yoluyla yapılan işlemler

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SSS

Ücretsiz bir haber uygulamasını nasıl oluşturabilirim?

AppMaster haber uygulaması oluşturucusunu kullanarak bir gazete uygulaması oluşturun. AppMaster'ın haber uygulaması oluşturucu ücretsiz denemesi aracılığıyla Android veya IOS'ta kolayca ücretsiz bir uygulama oluşturabilirsiniz. Uygulamanızın okuyucularını tutmak istiyorsanız, haber uygulamasındaki güncellemelerle düzenli olarak güncellemelisiniz. Bir mobil haber istasyonunun tanınmış bir sahibi olmanıza yardımcı olur.

Haber Başvuru Maliyeti Para Kazanın?

İlk ücretsiz deneme süresinden sonra, Apple News+'ın aylık maliyeti yaklaşık 9,99 ABD dolarıdır. Ek olarak, Apple News+, toplam beş farklı Apple hizmetini aylık 29,95 ABD Doları karşılığında tek bir aylık abonelikte birleştiren Apple One Premier Planına dahildir.

Haber uygulamasını kullanmak ücretli mi?

Google Haberler ve Hava Durumu uygulaması artık iOS ve Android tabanlı mobil cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir ve kurulabilir. Haber uygulaması haberleri, çeşitli çevrimiçi yayınlardan en önemli haberleri derleyen Google Haberler'den gelir.

Çözüm

En basiti buradayken farklı platformlarda uzun hikayeler aramanıza gerek yok. Evet, gereksinimler oldukça kolaydır. Yukarıda bahsedilen yöntem, uygulama oluşturma için en basit yöntemdir. Yukarıda bahsedilen tüm bilgileri okuduktan sonra dilediğiniz uygulamayı kolayca geliştirebilirsiniz. Yeni teknolojiler bu sektörün genişlemesine yardımcı oluyor. Farklı bir kaynaktan olacaksınız. Ayrıca, özellikle uygulama içi derleme olmak üzere büyük beklentiler sunar. Popüler toplayıcılar, tüketicilere saygın kaynaklardan en heyecan verici ve temel hikayeleri sağlar. Hikayelerini kontrol edebilir veya güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir uygulamadan bağımsız olarak, size rekabet avantajı sağlamak için tasarlamayı, en önemli özellikleri ve bazı benzersiz özellikleri eklemeyi seçersiniz. Bu nedenle, bugün haber uygulamanızı oluşturmaya başlayın.



