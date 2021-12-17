لماذا يجب على المرء أن يبني تطبيقات إخبارية؟ لماذا هو ضروري؟ القصة الرئيسية لهذا هو أن المستخدمين يتوقعون معلومات حديثة عن كل حدث بمجرد حدوثه ، وهو أمر مستحيل مع وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف. لهذا السبب ، سيتمكن المستخدمون من الحصول على المعلومات مباشرة من التطبيق نفسه عن طريق مصادر الوسائط المختلفة ، مما يسمح لهم بتجنب الحصول على المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو مصادر أخرى.

تحتاج إلى اكتساب بعض الخبرة في الأشياء التالية:

ابدأ بترتيب الحكايات بالترتيب حسب مدى ملاءمتها.



ابدأ بترتيب كل الفئات.



تأكد من إضافة تقدير وقت القراءة.



عرض المنشورات المرتبطة مع المعلومات.



يجب تجنب تحذيرات Clickbait.



شجع جمهورك على مشاركة المعلومات التي يجدونها على قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى.



يجب إنشاء إعلانات سهلة الاستخدام.

تطوير تطبيق الأخبار: خطوات يجب معرفتها

بناء تطبيق الأخبار بسيط للغاية. يمكنك استخدام إنشاء تطبيق بسيط باتباع ثلاث خطوات بسيطة:

1. انتقل إلى صفحة Application Builder

لبدء الحساب على نظامنا الأساسي ، يجب تسجيل الدخول قبل أن تتمكن من استخدام منشئ تطبيق الأخبار. ستكون هذه بداية إنتاج تطبيق أخبار مذهل لا يتطلب أي تشفير.

2. تطوير تطبيق الجوال الخاص بالأخبار

الخطوة الأولى في إنشاء أي تطبيق هي تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي واختيار قالب التطبيق الجديد من القائمة المنسدلة. يمكنك بسهولة إضافة الميزات وألوان العلامة التجارية والأناقة ببضع نقرات فقط ، ولا يلزم أي ترميز.

3. اجعل تطبيق الأخبار على الهاتف المحمول متاحًا في السوق عبر الإنترنت

إجراء النشر ليس معقدًا بأي شكل من الأشكال. بعد الانتهاء من تطوير أخبار تطبيق الأخبار الخاص بك ، كل ما عليك فعله هو النقر فوق الزر "نشر" ، وسيتأكد فريقنا المخلص من توزيعها على متجر التطبيقات.

أنواع مختلفة من تطبيقات الأخبار التي يمكنك إنشاؤها

هناك مجموعة متنوعة من تطبيقات الأخبار المتاحة للمستخدمين للاختيار من بينها. يمكنك بسهولة البدء في إنشاء أي تطبيق من اختيارك. لذلك ، قبل أن نبدأ ، دعونا نلقي نظرة على قصة تطبيقات الأخبار التي قد تطورونها. هل تدير ناشرًا أو مجلة أو دارًا إعلاميًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن تطبيقات الأخبار ذات العلامات التجارية تناسبك. إذا كانت هذه هي الحالة ، فيجب عليك إنشاء تطبيق أخبار مشابه لتطبيق The NYT و CNN و BBC. تنشر تطبيقات الأخبار ذات العلامات التجارية هذه محتوى مكتوبًا بواسطة محررين داخليين ، مما يمنحك القدرة على تجميع الأخبار العاجلة وأخبار الأعمال وغيرها من المقالات الإخبارية في تطبيق واحد يبدو رائعًا. لذلك ، من الجيد إنشاء تطبيق أخبار ذي علامة تجارية إذا كنت تدير ناشرًا أو مجلة. ‍

لديك مجتمع من القراء وتريد تزويدهم بأخبار من جميع أنحاء العالم؟ ضع في اعتبارك استخدام مجمع الأخبار. تتمثل الخطوة التالية في إنشاء تطبيق مجمع أخبار مشابه لـ Apple News و Google News و Feedly و Pocket والتطبيقات الأخرى المعروفة في هذه الفئة. تجمع هذه التطبيقات المعلومات والأخبار من مصدر مفتوح حول الإنترنت وتقدمها في مكان واحد. هل تعتبر نفسك مدون؟ من خلال استخدام تطبيقات المدونات ، ستتمكن من نشر محتوى المدونة على الأجهزة المحمولة. يمكنهم العمل بمفردهم أو جنبًا إلى جنب مع مدونتك على الإنترنت ، والتي هي في الأساس موقع ويب. التطبيقات التي تركز على المجتمع باعتباره الجمهور الأساسي. تعمل تطبيقات الأخبار المجتمعية كمنصة مجتمعية للمحررين والمدونين ومؤسسات العلاقات العامة. ببساطة عن طريق التسجيل على هذه المنصات ، يتم منح المستخدمين القدرة على نشر كتاباتهم الخاصة حول مواضيع مختلفة. يُطلق على أحد أشهر التطبيقات الإخبارية التي يحركها المجتمع اسم "متوسط".

ميزات مهمة يجب مراعاتها في تطبيق الأخبار الخاص بك

ستحتاج إلى تنظيم أخبارك في فئات لتسهيل تصفح موقعك. كما يوفر وصولاً بسيطًا إلى المجالات المختلفة لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، مما يساعد المستهلكين في العثور على عناصر مختلفة تتجه حاليًا. هل تدير منشورًا مخصصًا للتكنولوجيا؟ بعد ذلك ، يمكن أن تكون المنتجات المتعلقة بالإلكترونيات والأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة التشغيل والبرامج من أكثر الفئات شيوعًا في تطبيقك. يمكنك أيضًا الحصول على مساعدة من الإنترنت ، وهو مصدر مفتوح للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتطبيقك والحصول على أفكار جديدة للتطبيق ، لذلك يجب تضمين الميزات التالية ؛

البحث والتصفية

الميزة الأولى هي عمليات البحث والتصفية. يجب أن يحتوي التطبيق الخاص بك على وظيفة تسمح بإجراء بحث ذكي عندما يتعلق الأمر بالمواد. مع مرور الوقت ، قد تتوفر ملايين القصص على تطبيقك ؛ حتى الآن ، لا يمكنك التأكد أبدًا من المعلومات التي سيبحث عنها الأشخاص. يجب أن ينتج عن بحثك أدق النتائج الممكنة من داخل قاعدة البيانات الخاصة بك.

استمع أو اقرأ

امنح القراء الحرية الكاملة لاستيعاب المعلومات التي يجدونها أكثر إثارة للاهتمام حتى عندما لا يكون لديهم الوقت لقراءتها. اجعل من الممكن الاستماع إلى قصتك من خلال منح القراء هذا الاختيار.

دفع التنبيهات

تنبيهات الدفع تدور حول التحديثات الجديدة. أرسل تنبيهات كلما نشرت قطعة جديدة من الكتابة. من المهم الحفاظ على التواصل مع جمهورك وإبقائهم مهتمين بالتحديثات في الوقت المناسب. يمكن أن يساعدك استخدام تنبيهات الدفع في توفير تجربة أفضل للمستخدم ، ويمكنه قراءة التحديثات والقصص كلما جاء تنبيه.

إعلام البريد الإلكتروني

إشعارات البريد الإلكتروني هي أداة يحتاجها المستخدمون والناشرون على حدٍ سواء. قد يتم تسليم قصصهم المفضلة للمستهلكين مباشرة إلى صناديق البريد الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق الاشتراك في خلاصتك عبر تنبيهات البريد الإلكتروني. يوفر لك هذا فرصة لإعادة المستخدمين إلى النظام الأساسي الخاص بك. ‍

تسييل التطبيق

بيع زيارات التطبيق مهم. لا يتطلب الأمر الكثير من الوقت إذا كنت تعرف كيفية القيام بذلك. لديك خياران سيساعدكان على تحقيق الدخل من حركة مرور التطبيقات من تطبيق أخبار ما لم تتمكن من التوصل إلى أسلوب جديد تمامًا لتحقيق الدخل:

المعاملات التي تتم من خلال الاشتراكات وعمليات الشراء داخل التطبيق

دعاية

أسئلة وأجوبة

كيف أقوم بإنشاء تطبيق أخبار مجاني؟

قم بإنشاء تطبيق صحيفة باستخدام منشئ تطبيق الأخبار AppMaster. يمكنك بسهولة إنشاء تطبيق مجاني على Android أو IOS عبر الإصدار التجريبي المجاني من AppMaster's news application builder. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بقراء تطبيقك ، فيجب عليك أيضًا تحديثه بشكل روتيني بالتحديثات في تطبيق الأخبار. يساعدك على أن تصبح مالكًا معروفًا لمحطة إخبارية متنقلة.

جعل تطبيق الأخبار يكلف المال؟

بعد الفترة التجريبية المجانية الأولية ، تبلغ التكلفة الشهرية لـ Apple News + حوالي 9.99 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك ، تم تضمين Apple News + في خطة Apple One Premier Plan ، والتي تجمع ما مجموعه خمس خدمات مختلفة من Apple في اشتراك شهري واحد بسعر 29.95 دولارًا في الشهر.

هل هناك رسوم مقابل استخدام تطبيق الأخبار؟

تطبيق Google News and Weather متاح الآن للتنزيل والتثبيت مجانًا على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS و Android. تأتي أخبار تطبيق الأخبار من أخبار Google ، التي تجمع أهم الأخبار من العديد من المنشورات عبر الإنترنت.

استنتاج

لا داعي للبحث عن القصص الطويلة على منصات مختلفة عندما يكون لديك أبسط واحد هنا. نعم ، المتطلبات سهلة للغاية. الطريقة المذكورة أعلاه هي أبسط طريقة لبناء التطبيقات. بمجرد قراءة جميع المعلومات المذكورة أعلاه ، يمكنك بسهولة تطوير تطبيق من اختيارك. تساعد التقنيات الجديدة هذا القطاع على التوسع. ستكون من مصدر مختلف. كما أنه يوفر آفاقًا ضخمة ، خاصةً الإنشاء داخل التطبيق. توفر المجمعات المشهورة للمستهلكين أكثر القصص إثارة وأساسية من مصادر موثوقة. يمكنك التحقق من قصتهم أو تحديثها. بغض النظر عن أي تطبيق ، فإنك تختار التصميم وإضافة الميزات الأكثر أهمية إلى جانب بعض الميزات الفريدة لمنحك ميزة تنافسية. لذا ، ابدأ في إنشاء تطبيق الأخبار اليوم.



