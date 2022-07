Warum sollte man Nachrichten-Apps entwickeln? Warum ist das notwendig? Der Hauptgrund dafür ist, dass die Nutzer aktuelle Informationen über jedes Ereignis erwarten, sobald es eintritt, was bei traditionellen Medien wie Zeitungen unmöglich ist. Aus diesem Grund können sich die Nutzer direkt aus der Anwendung selbst über verschiedene Medienquellen informieren und müssen sich nicht über Social-Media-Plattformen oder andere Quellen informieren.

Sie müssen mit folgenden Dingen Erfahrung sammeln:

Beginnen Sie damit, die Geschichten in der Reihenfolge ihrer Relevanz zu ordnen.



Beginnen Sie damit, alle Kategorien zu ordnen.



Stellen Sie sicher, dass Sie eine Schätzung der Lesezeit hinzufügen.



Zugehörige Beiträge zusammen mit den Informationen anzeigen.



Clickbait-Warnungen sollten vermieden werden.



Ermutigen Sie Ihr Publikum, die Informationen, die sie finden, auf anderen Social-Media-Kanälen zu teilen.



Anzeigen, die einfach zu nutzen sind, sollten erstellt werden.

Nachrichten-Anwendungsentwicklung: Zu beachtende Schritte

Die Erstellung einer Nachrichten-App ist sehr einfach. Sie können eine einfache App erstellen, indem Sie drei einfache Schritte befolgen:

1. Gehen Sie auf die Application Builder Seite

Um das Konto auf unserer Plattform einzurichten, müssen Sie sich anmelden, bevor Sie den News Application Builder nutzen können. Dies ist der Beginn der Erstellung einer atemberaubenden Nachrichten-App, die keine Programmierung erfordert.

2. Entwickeln Sie Ihre Nachrichten-bezogene mobile Anwendung

Schritt eins bei der Erstellung jeder Anwendung ist die Anmeldung auf der Plattform und die Auswahl der neuen Anwendungsvorlage aus dem Dropdown-Menü. Sie können die Funktionen, die Farben und den Stil mit nur wenigen Klicks hinzufügen, und es ist keine Programmierung erforderlich.

3. Machen Sie Ihre mobile Nachrichtenanwendung auf dem Online-Markt verfügbar

Das Veröffentlichungsverfahren ist in keiner Weise komplex. Nachdem Sie mit der Entwicklung Ihrer Nachrichten-App fertig sind, müssen Sie nur noch auf die Schaltfläche "Veröffentlichen" klicken, und unser engagiertes Team sorgt dafür, dass sie im App-Store veröffentlicht wird.

Verschiedene Arten von Nachrichten-Anwendungen, die Sie erstellen können

Es gibt eine große Auswahl an Nachrichten-Apps, aus denen die Benutzer wählen können. Sie können ganz einfach mit der Erstellung einer Anwendung Ihrer Wahl beginnen. Bevor wir also beginnen, wollen wir uns die Geschichte der Nachrichten-Apps ansehen, die Sie entwickeln können. Leiten Sie einen Verlag, ein Magazin oder ein Medienhaus? Dann sind gebrandete Nachrichten-Apps genau das Richtige für Sie. In diesem Fall sollten Sie eine Nachrichten-App entwickeln, die der NYT, CNN und BBC ähnelt. Diese gebrandeten Nachrichten-Apps veröffentlichen Inhalte, die von hauseigenen Redakteuren verfasst wurden, und geben Ihnen die Möglichkeit, aktuelle Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten und andere Nachrichten in einer einzigen Anwendung zusammenzufassen, die fantastisch aussieht. Wenn Sie also einen Verlag oder ein Magazin leiten, ist es eine gute Idee, eine Nachrichten-App mit eigenem Branding zu entwickeln.

Sie haben eine Gemeinschaft von Lesern und wollen diese mit Nachrichten aus aller Welt versorgen? Dann sollten Sie einen News-Aggregator einsetzen. Der nächste Schritt besteht darin, eine News-Aggregator-Anwendung zu entwickeln, die mit Apple News, Google News, Feedly, Pocket und anderen bekannten Anwendungen in dieser Kategorie vergleichbar ist. Diese Anwendungen sammeln Informationen und Nachrichten aus einer offenen Quelle im Internet und präsentieren sie an einem einzigen Ort. Würden Sie sich als Blogger bezeichnen? Mit Hilfe von Blogging-Anwendungen können Sie Blog-Inhalte auf mobilen Geräten veröffentlichen. Sie können allein oder in Verbindung mit Ihrem Online-Blog funktionieren, der im Grunde eine Website ist. Anwendungen, die sich auf die Community als primäre Zielgruppe konzentrieren. Community-basierte Nachrichten-Apps fungieren als Community-Plattform für Redakteure, Blogger und PR-Organisationen. Durch die einfache Registrierung auf diesen Plattformen erhalten die Nutzer die Möglichkeit, ihre eigenen Beiträge zu verschiedenen Themen zu veröffentlichen. Eine der beliebtesten Community-basierten Nachrichtenanwendungen heißt Medium.

Wichtige Funktionen, die Sie bei Ihrer Nachrichtenanwendung berücksichtigen sollten

Sie müssen Ihre Nachrichten in Kategorien einteilen, um das Durchsuchen Ihrer Website zu vereinfachen. Außerdem ermöglicht dies einen einfachen Zugang zu den verschiedenen Bereichen Ihrer mobilen Anwendung, was Ihren Kunden hilft, verschiedene Artikel zu finden, die gerade im Trend liegen. Betreiben Sie eine Publikation, die sich mit Technik beschäftigt? Dann können Produkte aus den Bereichen Elektronik, Wearables, Betriebssysteme und Software zu den beliebtesten Kategorien auf Ihrer Anwendung gehören. Sie können sich auch Hilfe aus dem Internet holen, das eine offene Quelle ist, um alle Informationen über Ihre Anwendung zu erhalten und neue App-Ideen zu bekommen. Daher sollten die folgenden Funktionen enthalten sein:

Suchen und Filtern

Die erste Funktion ist das Suchen und Filtern. Ihre Anwendung muss eine Funktion haben, die eine intelligente Suche nach dem Material ermöglicht. Im Laufe der Zeit werden vielleicht Millionen von Geschichten in Ihrer App verfügbar sein, aber Sie können nie sicher sein, nach welchen Informationen die Leute suchen werden. Ihre Suche sollte möglichst präzise Ergebnisse aus Ihrer Datenbank liefern.

Hören oder Lesen

Geben Sie Ihren Lesern die völlige Freiheit, die Informationen aufzunehmen, die sie am interessantesten finden, auch wenn sie keine Zeit haben, sie zu lesen. Lassen Sie den Lesern die Wahl, ob sie sich Ihre Geschichte anhören wollen oder nicht.

Push Alerts

Push Alerts stehen für neue Aktualisierungen. Versenden Sie Benachrichtigungen, wenn Sie einen neuen Text veröffentlichen. Es ist wichtig, die Kommunikation mit Ihrem Publikum aufrechtzuerhalten und es mit rechtzeitigen Aktualisierungen bei Laune zu halten. Mit Push-Benachrichtigungen können Sie Ihren Nutzern ein besseres Erlebnis bieten, und sie können Aktualisierungen und Geschichten lesen, wann immer eine Benachrichtigung eintrifft.

E-Mail-Benachrichtigung

E-Mail-Benachrichtigungen sind ein Tool, das sowohl Nutzer als auch Verleger wirklich brauchen. Die Verbraucher können sich ihre bevorzugten Artikel direkt in ihr E-Mail-Postfach liefern lassen, indem sie Ihren Feed über E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, die Nutzer wieder auf Ihre Plattform zu bringen.

Monetarisierung einer App

Der Verkauf von App-Traffic ist wichtig. Es erfordert nicht viel Zeit, wenn Sie wissen, wie man es macht. Sie haben zwei Möglichkeiten, den App-Verkehr einer Nachrichten-App zu monetarisieren, es sei denn, Sie können sich eine völlig neue Technik der Monetarisierung ausdenken:

Transaktionen durch Abonnements und In-App-Käufe

Werbung

FAQs

Wie erstelle ich eine kostenlose Nachrichten-App?

Erstellen Sie eine Zeitungs-App mit dem AppMaster News Application Builder. Mit der kostenlosen Testversion des AppMaster News Application Builders können Sie ganz einfach eine kostenlose Anwendung für Android oder IOS erstellen. Wenn Sie die Leser Ihrer App halten wollen, müssen Sie sie auch regelmäßig mit Updates zur Nachrichten-App aktualisieren. Das hilft Ihnen, ein anerkannter Inhaber eines mobilen Nachrichtensenders zu werden.

Kosten Nachrichtenanwendungen Geld?

Nach der anfänglichen kostenlosen Testphase belaufen sich die monatlichen Kosten für Apple News+ auf etwa 9,99 $. Außerdem ist Apple News+ im Apple One Premier Plan enthalten, der insgesamt fünf verschiedene Apple-Dienste in einem einzigen Monatsabonnement zum Preis von 29,95 Dollar pro Monat vereint.

Ist die Nutzung der Nachrichten-App kostenpflichtig?

Die Google News und die Wetter-Anwendung stehen ab sofort zum kostenlosen Download und zur Installation auf iOS- und Android-basierten Mobilgeräten bereit. Die Nachrichten-App stammt von Google News, die die wichtigsten Geschichten aus verschiedenen Online-Publikationen zusammenstellt.

Fazit

Sie müssen nicht lange auf verschiedenen Plattformen nach Geschichten suchen, wenn Sie die einfachste hier haben. Ja, die Anforderungen sind recht einfach. Die oben beschriebene Methode ist die einfachste für die Erstellung einer Bewerbung. Wenn Sie alle oben genannten Informationen gelesen haben, können Sie leicht eine Anwendung Ihrer Wahl entwickeln. Neue Technologien helfen, diesen Sektor zu erweitern. Sie werden aus einer anderen Quelle kommen. Außerdem bietet sie enorme Möglichkeiten, insbesondere bei der Erstellung von Anwendungen. Beliebte Aggregatoren versorgen die Verbraucher mit den spannendsten und wichtigsten Geschichten aus seriösen Quellen. Unabhängig von der Art der Anwendung entscheiden Sie sich für das Design und fügen die wichtigsten Funktionen zusammen mit einigen einzigartigen Funktionen hinzu, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Beginnen Sie also noch heute mit der Entwicklung Ihrer Nachrichten-App.