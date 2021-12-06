Почему нужно создавать новостные приложения? Почему это необходимо? Основная причина заключается в том, что пользователи ожидают актуальную информацию о каждом событии сразу после его возникновения, что невозможно при использовании традиционных СМИ, таких как газеты. Поэтому пользователи смогут получать информацию непосредственно из самого приложения через различные медиаисточники, что позволит им избежать получения информации через платформы социальных сетей или другие источники.

Вам необходимо получить некоторый опыт в следующих вещах:

Начните с расположения рассказов в порядке их актуальности.



Начните расставлять все категории по порядку.



Убедитесь, что добавили оценку времени чтения.



Показывайте связанные посты вместе с информацией.



Сообщений о кликбейте следует избегать.



Поощряйте свою аудиторию делиться информацией, которую они находят в других социальных сетях.



Создавайте объявления, которые просты в использовании.

Разработка новостных приложений: Шаги, которые нужно знать

Разработка новостных приложений очень проста. Вы можете использовать простой конструктор приложений, выполнив три простых шага:

1. Перейдите на страницу конструктора приложений

Для начала работы с аккаунтом на нашей платформе необходимо авторизоваться, прежде чем вы сможете использовать конструктор новостных приложений. Это станет началом создания потрясающего новостного приложения, не требующего кодирования.

2. Разработайте свое новостное мобильное приложение

Первый шаг в создании любого приложения - это вход на платформу и выбор шаблона нового приложения из выпадающего меню. Вы можете легко добавить функции, цвета брендинга и стиль всего несколькими щелчками мыши, при этом кодирование не требуется.

3. Сделайте ваше новостное мобильное приложение доступным на онлайн-рынке

Процедура публикации не представляет собой ничего сложного. После того, как вы закончите разработку новостного приложения, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку "Опубликовать", и наша преданная команда позаботится о том, чтобы оно было распространено в магазине приложений.

Различные виды новостных приложений, которые вы можете создать

Существует разнообразный выбор новостных приложений, из которых пользователи могут выбирать. Вы можете легко начать создавать любое приложение по своему вкусу. Поэтому, прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим, какие новостные приложения вы можете создать. Вы руководите издательством, журналом или медиа-компанией? Если да, то брендированные новостные приложения - это для вас. В этом случае вам следует создать брендированное новостное приложение, подобное тем, что выпускают The NYT, CNN и BBC. Эти брендированные новостные приложения публикуют контент, написанный штатными редакторами, что дает вам возможность упаковывать срочные новости, деловые новости и другие новостные материалы в одно приложение, которое выглядит фантастически. Таким образом, если вы руководите издательством или журналом, то создание фирменного новостного приложения - хорошая идея.

У вас есть сообщество читателей, и вы хотите предоставлять им новости со всего мира? Рассмотрите возможность использования новостного агрегатора. Следующий шаг - создание приложения-агрегатора новостей, сравнимого с Apple News, Google News, Feedly, Pocket и другими известными приложениями этой категории. Эти приложения агрегируют информацию и новости из открытых источников по всему интернету и представляют их в одном месте. Считаете ли вы себя блоггером? Благодаря использованию приложений для ведения блогов вы сможете публиковать материалы блога на мобильных устройствах. Они могут работать самостоятельно или в тандеме с вашим онлайн-блогом, который, по сути, является веб-сайтом. Приложения, ориентированные на сообщество как основную аудиторию. Новостные приложения, ориентированные на сообщество, функционируют как платформа сообщества для редакторов, блоггеров и PR-организаций. Просто зарегистрировавшись на этих платформах, пользователи получают возможность публиковать собственные материалы на различные темы. Одно из самых популярных новостных приложений, ориентированных на сообщества, называется Medium.

Важные особенности, которые следует учитывать в новостном приложении

Вам необходимо организовать свои новости по категориям, чтобы упростить просмотр сайта. Это также обеспечит простой доступ к различным разделам вашего мобильного приложения, что поможет вашим потребителям найти различные статьи, которые в настоящее время являются трендовыми. Вы руководите изданием, посвященным технологиям? Тогда товары, связанные с электроникой, носимыми устройствами, операционными системами и программным обеспечением, могут стать одними из самых популярных категорий в вашем приложении. Вам также может помочь интернет, который является открытым источником для получения всей информации о вашем приложении и идей новых приложений, поэтому следующие функции должны быть включены;

Поиск и фильтрация

Первая функция - это поиск и фильтрация. Ваше приложение должно иметь функцию, позволяющую осуществлять интеллектуальный поиск, когда речь идет о материале. Со временем в вашем приложении могут появиться миллионы историй, но вы никогда не можете быть уверены в том, какую информацию будут искать люди. Ваш поиск должен выдавать максимально точные результаты из вашей базы данных.

Слушать или читать

Предоставьте своим читателям полную свободу восприятия наиболее интересной для них информации, даже если у них нет времени на чтение. Предоставьте читателям возможность слушать вашу историю.

Push Alerts

Push Alerts - это все о новых обновлениях. Рассылайте оповещения каждый раз, когда публикуете новое произведение. Поддерживать связь с аудиторией и вовремя информировать ее об обновлениях очень важно. Использование push-оповещений поможет вам обеспечить лучший опыт для пользователей, и они смогут читать обновления и истории всякий раз, когда приходит оповещение.

Уведомления по электронной почте

Уведомления по электронной почте - это инструмент, который действительно необходим как пользователям, так и издателям. Потребители могут получать понравившиеся им истории прямо на свой электронный почтовый ящик, подписавшись на вашу ленту с помощью уведомлений по электронной почте. Это дает вам возможность вернуть пользователей на вашу платформу.

Монетизация приложения

Продажа трафика приложения очень важна. Она не требует много времени, если вы знаете, как это делать. У вас есть два варианта, которые помогут вам монетизировать трафик новостного приложения, если только вы не придумаете совершенно новую технику монетизации:

Сделки, осуществляемые через подписки и покупки в приложении

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FAQs

Как создать бесплатное новостное приложение?

Создайте газетное приложение с помощью конструктора новостных приложений AppMaster. Вы можете легко создать бесплатное приложение на Android или IOS с помощью бесплатной пробной версии конструктора новостных приложений AppMaster. Если вы хотите удержать читателей вашего приложения, вы также должны регулярно обновлять его новостями. Это поможет вам стать признанным владельцем мобильной новостной станции.

Стоит ли новостное приложение денег?

После первоначального бесплатного пробного периода ежемесячная стоимость Apple News+ составляет примерно $9,99. Кроме того, Apple News+ входит в план Apple One Premier Plan, который объединяет пять различных сервисов Apple в единую ежемесячную подписку по цене $29,95 в месяц.

Взимается ли плата за использование новостного приложения?

Приложение Google Новости и Погода теперь доступны для бесплатной загрузки и установки на мобильных устройствах на базе iOS и Android. Новости приложения поступают из Google News, в котором собраны самые важные истории из нескольких онлайн-изданий.

Вывод

Не нужно искать длинные истории на разных платформах, когда есть самая простая здесь. Да, требования довольно просты. Упомянутый выше метод является самым простым для создания приложений. Прочитав всю вышеупомянутую информацию, вы сможете легко разработать приложение по своему вкусу. Новые технологии помогают этому сектору развиваться. Вы будете из другого источника. Кроме того, он предлагает огромные перспективы, особенно сборка приложений. Популярные агрегаторы снабжают потребителей самыми интересными и важными историями из авторитетных источников. Вы можете проверить их историю или обновить их. Независимо от любого приложения, вы выбираете дизайн, добавляете наиболее важные функции наряду с некоторыми уникальными, чтобы дать вам конкурентное преимущество. Итак, начните создавать свое новостное приложение уже сегодня.



