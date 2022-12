Waarom zou men nieuws apps bouwen? Waarom is het nodig? Het belangrijkste verhaal hiervoor is dat gebruikers actuele informatie verwachten over elke gebeurtenis zodra deze zich voordoet, wat onmogelijk is met traditionele media zoals kranten. Daarom zullen gebruikers rechtstreeks vanuit de applicatie zelf informatie kunnen verkrijgen via verschillende mediabronnen, zodat ze geen informatie hoeven te verkrijgen via social media platforms of andere bronnen.

Je moet wat ervaring opdoen met de volgende zaken:

Begin met het ordenen van de verhalen in volgorde van relevantie.



Zet alle categorieën op volgorde.



Zorg ervoor dat je een schatting van de leestijd toevoegt.



Toon geassocieerde berichten samen met de informatie.



Clickbait waarschuwingen moet je vermijden.



Moedig je publiek aan om de informatie die ze vinden te delen op andere sociale mediakanalen.



Er moeten eenvoudig te gebruiken advertenties worden gemaakt.

Ontwikkeling van nieuwsapplicaties: Stappen om te weten

Nieuws app bouwen is zeer eenvoudig. U kunt een eenvoudige app bouwen door drie eenvoudige stappen te volgen:

1. Ga naar de Application Builder Pagina

Om de account op ons platform te starten, moet u zich eerst aanmelden voordat u de nieuws applicatie bouwer kunt gebruiken. Dit zal het begin zijn van het produceren van een prachtige nieuws app die geen codering vereist.

2. Ontwikkel uw nieuws-gerelateerde mobiele applicatie

Stap één in het bouwen van een applicatie is inloggen op het platform en de nieuwe applicatie template kiezen uit het drop-down menu. U kunt eenvoudig de functies, merkkleuren en stijl toevoegen met slechts een paar klikken, en er is geen codering nodig.

3. Maak uw mobiele nieuwsapplicatie beschikbaar op de online markt

De publicatieprocedure is niet ingewikkeld. Nadat u klaar bent met het ontwikkelen van uw nieuws app, hoeft u alleen nog maar op de Publiceren knop te klikken, en ons toegewijde team zal ervoor zorgen dat het wordt gedistribueerd naar de app store.

Verschillende soorten nieuwsapplicaties die u kunt bouwen

Er is een gevarieerde selectie van nieuws apps beschikbaar voor gebruikers om uit te kiezen. U kunt gemakkelijk beginnen met het bouwen van een applicatie van uw keuze. Laten we daarom, voordat we beginnen, eens kijken naar het verhaal van nieuws-apps die u kunt ontwikkelen. Beheer je een uitgeverij, een tijdschrift of een mediahuis? Dan zijn branded news apps iets voor u. Als dat het geval is, moet u een nieuws-app bouwen die lijkt op die van de NYT, CNN en BBC. Deze branded news-apps publiceren inhoud die is geschreven door interne redacteuren, waardoor u breaking news, zakelijk nieuws en andere nieuwsstukken kunt verpakken in één applicatie die er fantastisch uitziet. Het is dus een goed idee om een branded news app te bouwen als u een uitgeverij of tijdschrift beheert.

U hebt een gemeenschap van lezers, en u wilt hen voorzien van nieuws uit de hele wereld? Overweeg het gebruik van een nieuws aggregator. De volgende stap is het bouwen van een nieuws aggregator applicatie vergelijkbaar met Apple News, Google News, Feedly, Pocket, en andere bekende applicaties in deze categorie. Deze toepassingen aggregeren informatie en nieuws uit een open bron op het internet en presenteren het op één locatie. Beschouwt u zichzelf als een blogger? Door het gebruik van blogtoepassingen kunt u bloginhoud op mobiele apparaten plaatsen. Ze kunnen alleen werken of in tandem met uw online blog, wat in wezen een website is. Toepassingen die zich richten op de gemeenschap als primair publiek. Community-based nieuws apps functioneren als een community platform voor redacteuren, bloggers en PR organisaties. Gewoon door zich te registreren op deze platforms, krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun eigen schrijven over verschillende onderwerpen te publiceren. Een van de populairste community-gedreven nieuwsapplicaties heet Medium.

Belangrijke kenmerken voor uw nieuwsapplicatie

U moet uw nieuws organiseren in categorieën om het bladeren door uw site te vereenvoudigen. Het biedt ook eenvoudige toegang tot de verschillende gebieden van uw mobiele applicatie, wat uw consumenten helpt bij het vinden van verschillende items die momenteel trending zijn. Runt u een publicatie gewijd aan technologie? Dan kunnen producten gerelateerd aan elektronica, wearables, besturingssystemen en software enkele van de populairste categorieën op uw applicatie zijn. U kunt ook hulp krijgen van het internet, dat een open bron is om alle informatie over uw applicatie te krijgen en om nieuwe app-ideeën op te doen;

Zoeken en filteren

De eerste functie is zoeken en filteren. Je applicatie moet een functie hebben waarmee je intelligent kunt zoeken naar materiaal. Na verloop van tijd kunnen er miljoenen verhalen beschikbaar zijn op je app; toch weet je nooit zeker welke informatie mensen zullen zoeken. Uw zoekopdracht moet zo nauwkeurig mogelijke resultaten opleveren vanuit uw database.

Luisteren of lezen

Geef je lezers de volledige vrijheid om de informatie die ze het meest interessant vinden op te nemen, zelfs als ze geen tijd hebben om het te lezen. Maak het mogelijk om naar je verhaal te luisteren door lezers die keuze te geven.

Push alerts

Push alerts gaan over nieuwe updates. Verstuur alerts wanneer je een nieuw stuk publiceert. Communicatie onderhouden met je publiek en hen geïnteresseerd houden met tijdige updates is belangrijk. Door push alerts te gebruiken kun je je gebruiker een betere ervaring bieden, en zij kunnen updates en verhalen lezen wanneer er een alert komt.

E-mail notificatie

E-mailmeldingen zijn een hulpmiddel dat zowel gebruikers als uitgevers echt nodig hebben. Consumenten kunnen hun favoriete verhalen rechtstreeks in hun e-mailbox laten bezorgen door zich via e-mailmeldingen op uw feed te abonneren. Dit biedt u de mogelijkheid om gebruikers terug te brengen naar uw platform.

Een app te gelde maken

App verkeer verkopen is belangrijk. Het vergt niet veel tijd als je weet hoe het moet. Je hebt twee opties die je zullen helpen om app verkeer van een nieuws app te monetariseren, tenzij je een geheel nieuwe techniek van monetarisatie kunt bedenken:

Transacties via abonnementen en in-applicatie aankopen

Reclame

FAQs

Hoe maak ik een gratis nieuws app?

Maak een nieuws app met behulp van de AppMaster nieuws applicatie bouwer. U kunt eenvoudig een gratis applicatie op Android of IOS maken via AppMaster's gratis proefversie van de nieuwsapplicatiebouwer. Als u de lezers van uw app wilt behouden, moet u deze ook routinematig bijwerken met updates over de nieuwsapp. Het helpt je om een erkende eigenaar van een mobiele nieuwszender te worden.

Nieuwsapplicatie geld laten kosten?

Na de eerste gratis proefperiode bedragen de maandelijkse kosten van Apple News+ ongeveer € 9,99. Daarnaast is Apple News+ opgenomen in het Apple One Premier Plan, dat in totaal vijf verschillende Apple diensten combineert in één maandabonnement voor de prijs van € 29,95 per maand.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de nieuwsapp?

De Google Nieuws- en Weer-applicatie kunnen nu gratis worden gedownload en geïnstalleerd op mobiele apparaten met iOS en Android. Het nieuws in de nieuwsapp is afkomstig van Google News, dat de belangrijkste verhalen van verschillende online publicaties bundelt.

Conclusie

Je hoeft niet te zoeken naar lange verhalen op verschillende platforms als je hier de eenvoudigste hebt. Ja, de vereisten zijn vrij eenvoudig. De hierboven genoemde methode is de eenvoudigste voor het bouwen van toepassingen. Als je eenmaal alle hierboven genoemde informatie hebt gelezen, kun je gemakkelijk een applicatie naar keuze ontwikkelen. Nieuwe technologieën helpen deze sector uit te breiden. U komt uit een andere bron. Ook biedt het enorme vooruitzichten, vooral in-app bouwen. Populaire aggregators voorzien consumenten van de meest opwindende en essentiële verhalen van gerenommeerde bronnen. U kunt hun verhaal controleren of bijwerken. Ongeacht welke toepassing, u kiest om te ontwerpen, voeg de meest cruciale functies samen met een aantal unieke om u een concurrentievoordeel te geven. Dus, begin met het bouwen van uw nieuws app vandaag.