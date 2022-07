Por que se deve construir aplicações de notícias? Porque é que é necessário? A história principal para isto é que os utilizadores esperam informação actual sobre cada ocorrência assim que esta ocorre, o que é impossível com os meios de comunicação tradicionais como os jornais. Devido a isto, os utilizadores poderão obter informação directamente da própria aplicação através de várias fontes de media, permitindo-lhes evitar a obtenção de informação através de plataformas de social media ou outras fontes.

P>Precisa de obter alguma experiência com as seguintes coisas:

Begin, organizando os contos por ordem da sua relevância.



>ul>>li>Comece a colocar todas as categorias em ordem.<>li>Leve a adicionar uma estimativa do tempo de leitura.>/li>li>li>Exibir as mensagens associadas juntamente com a informação.>/li>>li>Li>Avisos de clickbait devem ser evitados.>/li>>li>Encoraja a sua audiência a partilhar a informação que encontra noutros canais de meios de comunicação social.>/li>>li>Li>Anúncios que são simples de utilizar devem ser criados./ul>>h2>News Application Development: Passos a Conhecer>p>Aplicação de construção de notícias é muito simples. Pode-se utilizar uma simples construção de aplicação seguindo três passos simples:

>strong>1. Ir para a página Application Builder Page>

Para iniciar a conta na nossa plataforma, tem de estar inscrito antes de poder utilizar o construtor de aplicações de notícias. Isto será o início da produção de uma impressionante aplicação de notícias que não requer qualquer codificação.

>strong>2. Desenvolver a sua aplicação móvel relacionada com notícias>>/p>>p>p>P>P>Passo um na construção de qualquer aplicação é entrar na plataforma e escolher o novo modelo de aplicação a partir do menu pendente. Pode facilmente adicionar as características, cores de marca e estilo com apenas alguns cliques, e não é necessária nenhuma codificação.

> forte>3. Disponibilize a sua aplicação News-Related Mobile no Mercado Online

Diferentes tipos de aplicação de notícias que pode construir

>p> O procedimento de publicação não é complexo de forma alguma. Depois de ter acabado de desenvolver a sua aplicação de notícias, tudo o que precisa de fazer é clicar no botão Publicar, e a nossa equipa dedicada encarregar-se-á de a distribuir na loja da aplicação.

Existe uma selecção diversificada de aplicações de notícias disponíveis para os utilizadores seleccionarem. Pode facilmente começar a construir qualquer aplicação à sua escolha. Portanto, antes de começarmos, vejamos a história das aplicações de notícias que poderá desenvolver. Gere uma editora, uma revista, ou uma casa de média? Se sim, as aplicações de notícias de marca são para si. Se for este o caso, deve construir uma aplicação de notícias de marca semelhante à de The NYT, CNN, e BBC. Estas aplicações de notícias de marca publicam conteúdos escritos por editores internos, dando-lhe a possibilidade de empacotar notícias de última hora, notícias de negócios e outras notícias numa única aplicação que pareça fantástica. Portanto, é uma boa ideia construir uma aplicação de notícias de marca se gerir uma editora ou uma revista.

Você tem uma comunidade de leitores, e quer fornecer-lhes notícias de todo o mundo? Considere a utilização de um agregador de notícias. O passo seguinte é construir uma aplicação agregadora de notícias comparável à Apple News, Google News, Feedly, Pocket, e outras aplicações bem conhecidas nesta categoria. Estas aplicações agregam informações e notícias de uma fonte aberta em torno da Internet e apresentam-nas num único local. Considera-se um blogueiro? Através da utilização de aplicações de blogues, poderá publicar conteúdos de blogues em dispositivos móveis. Podem funcionar sozinhos ou em conjunto com o seu blogue em linha, que é essencialmente um website. Aplicações que se concentram na comunidade como o seu público principal. As aplicações de notícias baseadas na comunidade funcionam como uma plataforma comunitária para editores, blogueiros e organizações de relações públicas. Basta registar-se nestas plataformas para que os utilizadores tenham a possibilidade de publicar os seus próprios escritos sobre vários assuntos. Uma das mais populares aplicações noticiosas dirigidas à comunidade chama-se Medium.

Important features to consider in your News Application

Terá de organizar as suas notícias em categorias para tornar mais simples a navegação no seu site. Também fornece acesso simples às várias áreas da sua aplicação móvel, o que ajuda os seus consumidores a encontrar diferentes artigos que estão actualmente em tendência. Tem uma publicação dedicada à tecnologia? Então os produtos relacionados com electrónica, artigos de desgaste, sistemas operativos e software podem ser algumas das categorias mais populares na sua aplicação. Também pode obter ajuda da Internet, que é uma fonte aberta para obter toda a informação relativa à sua aplicação e obter novas ideias de aplicação, pelo que as seguintes características devem ser incluídas;

>p>>forte>Procura e filtragem>p> A primeira característica é a pesquisa e filtragem. A sua aplicação tem de ter uma função que permita fazer uma pesquisa inteligente quando se trata do material. Com o passar do tempo, pode haver milhões de histórias disponíveis na sua aplicação; no entanto, nunca poderá ter a certeza de qual a informação que as pessoas irão procurar. A sua pesquisa deve produzir os resultados mais precisos possíveis de dentro da sua base de dados.

Oiça ou Leia

>p>Dê aos seus leitores total liberdade para absorverem a informação que acharem mais interessante mesmo quando não tiverem tempo de a ler. Torne possível ouvir a sua história, dando aos leitores essa escolha.

>forte>Alertas de pressão

Alertas de pressão são tudo sobre novas actualizações. Envie alertas sempre que publicar uma nova peça escrita. Manter a comunicação com o seu público e mantê-lo interessado com as actualizações a tempo é importante. A utilização de alertas push pode ajudá-lo a proporcionar uma melhor experiência ao seu utilizador, e eles podem ler actualizações e histórias sempre que um alerta chega.

>forte>Notificação por correio electrónico>>p>Notificações por correio electrónico são uma ferramenta que tanto os utilizadores como os editores precisam realmente de ter. Os consumidores podem ter as suas histórias preferidas entregues directamente nas suas caixas de correio electrónico, subscrevendo o seu feed através de alertas por correio electrónico. Isto proporciona-lhe a oportunidade de trazer os utilizadores de volta à sua plataforma.

>forte>Monitorizar um App

FAQs

>p>Venda de tráfego App é importante. Não requer muito tempo se souber como o fazer. Tem duas opções que o ajudarão a rentabilizar o tráfego de aplicação de uma aplicação de notícias, a não ser que consiga inventar uma técnica totalmente nova de rentabilização:>p>p>Transacções feitas através de subscrições e compras na aplicaçãoAdvertising

>>forte>Como criar uma aplicação de notícias gratuita?>>p>p>criar uma aplicação de jornal utilizando o construtor de aplicações de notícias AppMaster. Pode facilmente criar uma aplicação gratuita no Android ou IOS através do construtor de aplicações de notícias AppMaster, gratuitamente, para avaliação. Se quiser manter os leitores da sua aplicação, deve também actualizá-la rotineiramente com actualizações na aplicação de notícias. Ajuda-o a tornar-se um proprietário reconhecido de uma estação de notícias móvel.

> forte>Make News Application Cost Money?

>Após o período inicial de teste gratuito, o custo mensal de Apple News+ é de aproximadamente $9,99. Adicionalmente, o Apple News+ está incluído no Apple One Premier Plan, que combina um total de cinco serviços diferentes da Apple numa única subscrição mensal por um preço de $29,95 por mês.

Is there a fee for using the news app?

A aplicação Google News and Weather está agora disponível para download gratuito e instalação em dispositivos móveis baseados em iOS e Android. A aplicação News News vem do Google News, que compila as histórias mais importantes de várias publicações online.

Conclusion

Não é necessário procurar longas histórias em diferentes plataformas quando se tem aqui a mais simples. Sim, os requisitos são bastante fáceis. O método acima mencionado é o mais simples para a construção de aplicações. Uma vez lida toda a informação acima mencionada, pode facilmente desenvolver uma aplicação à sua escolha. As novas tecnologias ajudam a expandir este sector. Virá de uma fonte diferente. Além disso, oferece enormes perspectivas, especialmente na construção de aplicações. Os agregadores populares fornecem aos consumidores as histórias mais excitantes e essenciais a partir de fontes respeitáveis. Pode verificar as suas histórias ou actualizá-las. independentemente de qualquer aplicação, opte por desenhar, adicionar as características mais cruciais juntamente com algumas exclusivas para lhe dar uma vantagem competitiva. Assim, comece a construir a sua aplicação de notícias hoje.



