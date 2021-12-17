为什么要构建新闻应用程序？为什么有这个必要？这方面的主要说法是，用户希望在每件事情发生后立即获得最新信息，这在报纸等传统媒体上是不可能的。正因为如此，用户将能够通过各种媒体来源直接从应用程序本身获得信息，使他们能够避免通过社交媒体平台或其他来源获得信息。

你需要在以下方面获得一些经验：

首先按照故事的相关程度排列。

开始将所有的类别按顺序排列。



确保添加阅读时间估计。



将相关的帖子与信息一起显示。



应避免点击警告。



鼓励你的受众分享他们在其他社交媒体渠道发现的信息。



应创建简单利用的广告。

新闻应用开发。需要了解的步骤

新闻应用的构建非常简单。你可以通过以下三个简单的步骤使用简单的应用程序构建：

1.进入应用程序生成器页面

在我们的平台上启动账户，必须在使用新闻应用程序生成器之前进行登录。这将是制作一个令人惊叹的新闻应用程序的开始，不需要任何编码。

2.开发您的新闻相关的移动应用程序

构建任何应用程序的第一步是登录平台，从下拉菜单中选择新的应用程序模板。您只需点击几下就可以轻松地添加功能、品牌颜色和风格，而且不需要编码。

3.使您的新闻移动应用程序在在线市场上可用

发布程序丝毫不复杂。

您可以建立不同种类的新闻应用程序

有多种新闻应用程序可供用户选择。您可以轻松地开始构建您选择的任何应用程序。因此，在我们开始之前，让我们看看你可能开发的新闻应用程序的故事。你是否管理一个出版商、杂志或媒体公司？如果是这样，品牌新闻应用是为你准备的。如果是这样，你应该建立与《纽约时报》、CNN和BBC类似的品牌新闻应用程序。这些品牌新闻应用发布由内部编辑撰写的内容，让你有能力将突发新闻、商业新闻和其他新闻作品打包成一个看起来非常棒的应用。因此，如果您管理一家出版商或杂志，建立品牌新闻应用程序是一个好主意。

你有一个读者社区，你想向他们提供来自世界各地的新闻？考虑使用一个新闻聚合器。下一步是建立一个可与Apple News、Google News、Feedly、Pocket和其他知名的此类应用相媲美的新闻聚合器应用。这些应用程序从互联网周围的开放源码聚合信息和新闻，并将其呈现在一个位置。你认为自己是一个博主吗？通过使用博客应用程序，你将能够在移动设备上发布博客内容。它们可以单独运作，也可以与你的在线博客串联，本质上就是一个网站。专注于社区作为其主要受众的应用程序。基于社区的新闻应用程序作为编辑、博主和公关组织的社区平台发挥作用。只需在这些平台上注册，用户就可以获得发表他们自己关于各种主题的文章的能力。最受欢迎的社区驱动的新闻应用之一叫做Medium。

在你的新闻应用中需要考虑的重要功能

你将需要把你的新闻组织成类别，以便更简单地浏览你的网站。这也为您的移动应用程序的各个领域提供了简单的访问，这有助于您的消费者找到目前正在流行的不同项目。你经营的是一份致力于技术的出版物吗？那么与电子产品、可穿戴设备、操作系统和软件相关的产品可以成为你的应用程序上最受欢迎的一些类别。你也可以从互联网上获得帮助，互联网是一个开放的资源，可以获得有关你的应用程序的所有信息，并获得新的应用程序的想法，所以应该包括以下功能；

搜索和过滤

第一个功能是搜索和过滤。你的应用程序必须有一个功能，允许在涉及到材料时做一个智能搜索。随着时间的推移，你的应用程序上可能有数以百万计的故事；然而，你永远无法确定人们会寻找什么信息。

听或读

让你的读者完全自由地吸收他们认为最有趣的信息，即使他们没有时间去阅读。

推送提示

推送提示是关于新的更新。每当你发表一篇新的文章时，就会发出提醒。与你的受众保持沟通并让他们对及时更新感兴趣是很重要的。利用推送提示可以帮助你为用户提供更好的体验，只要有提示，他们就可以阅读更新和故事。

电子邮件通知

电子邮件通知是用户和出版商都真正需要的工具。消费者可以通过电子邮件提醒订阅你的新闻，将他们喜欢的故事直接送到他们的电子邮箱中。这为您提供了将用户带回您的平台的机会。

应用的货币化

应用流量销售很重要。如果你知道如何做，它不需要很多时间。你有两个选择，可以帮助你实现新闻应用流量的货币化，除非你能想出一个全新的货币化技术：

通过订阅和应用内购买进行交易

广告

常见问题

我如何创建一个免费的新闻应用？

使用AppMaster新闻应用构建器创建一个报纸应用。您可以通过AppMaster的新闻应用程序构建器免费试用版在Android或IOS上轻松创建一个免费应用程序。如果你想保持你的应用程序的读者，你还必须定期更新它的新闻应用程序的更新。它可以帮助你成为一个公认的移动新闻站的经营者。

制作新闻应用要花钱吗？

在最初的免费试用期后，Apple News+的每月费用约为9.99美元。此外，Apple News+包含在Apple One Premier计划中，该计划将总共五种不同的苹果服务合并为一个单一的月度订阅，价格为每月29.95美元。

使用新闻应用是否收费？

谷歌新闻和天气应用现在可以在基于iOS和Android的移动设备上免费下载和安装。新闻应用的新闻来自于谷歌新闻，它汇编了来自几个在线出版物的最重要的故事。

结论

当你在这里有最简单的故事时，不需要在不同的平台上寻找长的故事。是的，要求相当简单。上面提到的方法是最简单的应用建设。一旦你阅读了上面提到的所有信息，你就可以轻松地开发一个你所选择的应用程序。新技术有助于这个部门的扩展。你将从一个不同的来源。同时，它提供了巨大的前景，特别是应用内构建。流行的聚合器为消费者提供来自知名来源的最令人兴奋和最基本的故事。你可以检查他们的故事或更新他们。 无论任何应用程序，你选择设计，添加最关键的功能，以及一些独特的功能，让你有竞争优势。所以，今天就开始建立你的新闻应用吧。



