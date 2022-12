Perché si dovrebbero costruire app per le notizie? Perché è necessario? Il motivo principale è che gli utenti si aspettano informazioni aggiornate su ogni evento non appena si verifica, cosa impossibile con i media tradizionali come i giornali. Per questo motivo, gli utenti potranno ottenere informazioni direttamente dall'applicazione stessa attraverso varie fonti mediatiche, evitando così di ottenere informazioni attraverso le piattaforme dei social media o altre fonti.

È necessario fare un po' di esperienza con i seguenti aspetti:

Iniziate a disporre i racconti in ordine di rilevanza.



Iniziate a mettere in ordine tutte le categorie.



Assicuratevi di aggiungere una stima del tempo di lettura.



Mostrate i post associati insieme alle informazioni.



Evitare gli avvisi di clickbait.



Incoraggiate il vostro pubblico a condividere le informazioni che trova su altri canali di social media.



È necessario creare annunci semplici da utilizzare.

Sviluppo di applicazioni per le notizie: Fasi da conoscere

La creazione di un'applicazione per le notizie è molto semplice. È possibile creare un'applicazione semplice seguendo tre semplici passaggi:

1. Andare alla pagina di creazione dell'applicazione

Per avviare l'account sulla nostra piattaforma, è necessario effettuare l'accesso prima di poter utilizzare il costruttore di applicazioni di notizie. Questo sarà l'inizio della produzione di una straordinaria app di notizie che non richiede alcuna codifica.

2. Sviluppare l'applicazione mobile dedicata alle notizie

La prima fase della creazione di un'applicazione consiste nell'accedere alla piattaforma e scegliere il modello di nuova applicazione dal menu a discesa. È possibile aggiungere facilmente le funzionalità, i colori del marchio e lo stile con pochi clic, senza dover ricorrere alla codifica.

3. Rendere disponibile la vostra applicazione mobile per le notizie sul mercato online

La procedura di pubblicazione non è affatto complessa. Dopo aver terminato lo sviluppo della vostra applicazione di notizie, non dovrete fare altro che cliccare sul pulsante Pubblica e il nostro team si occuperà di distribuirla nell'app store.

Diversi tipi di applicazioni per le notizie che potete creare

Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di applicazioni di notizie. Potete facilmente iniziare a creare qualsiasi applicazione di vostra scelta. Pertanto, prima di iniziare, analizziamo la storia delle applicazioni di notizie che potete sviluppare. Gestite un editore, una rivista o una casa editrice? Se è così, le app di notizie di marca fanno al caso vostro. In questo caso, dovreste creare un'app di notizie a marchio simile a quella del NYT, della CNN e della BBC. Queste app di branding pubblicano contenuti scritti da redattori interni, dandovi la possibilità di racchiudere breaking news, notizie economiche e altre notizie in un'unica applicazione dall'aspetto fantastico. Se gestite una casa editrice o una rivista, quindi, è una buona idea creare un'app di notizie a marchio.

Avete una comunità di lettori e volete fornire loro notizie da tutto il mondo? Prendete in considerazione l'utilizzo di un aggregatore di notizie. Il passo successivo consiste nel creare un'applicazione aggregatore di notizie paragonabile a Apple News, Google News, Feedly, Pocket e altre note applicazioni di questa categoria. Queste applicazioni aggregano informazioni e notizie da fonti aperte in tutto il mondo e le presentano in un'unica posizione. Vi considerate un blogger? Grazie all'uso di applicazioni di blogging, sarete in grado di pubblicare i contenuti del blog sui dispositivi mobili. Possono funzionare da sole o in tandem con il vostro blog online, che è essenzialmente un sito web. Applicazioni che si concentrano sulla comunità come pubblico principale. Le applicazioni per le notizie basate sulla comunità funzionano come una piattaforma comunitaria per editori, blogger e organizzazioni di pubbliche relazioni. Semplicemente registrandosi su queste piattaforme, gli utenti hanno la possibilità di pubblicare i propri scritti su vari argomenti. Una delle più popolari applicazioni di notizie basate sulla comunità si chiama Medium.

Caratteristiche importanti da considerare nella vostra applicazione per le notizie

Dovrete organizzare le vostre notizie in categorie per rendere più semplice la navigazione sul vostro sito. In questo modo, inoltre, potrete accedere facilmente alle varie aree della vostra applicazione mobile, aiutando i vostri utenti a trovare i diversi articoli di tendenza. Gestite una pubblicazione dedicata alla tecnologia? Allora i prodotti legati all'elettronica, agli indossabili, ai sistemi operativi e al software possono essere alcune delle categorie più popolari della vostra applicazione. Potete anche ricorrere all'aiuto di Internet, che è una fonte aperta per ottenere tutte le informazioni relative alla vostra applicazione e per avere nuove idee per le app, quindi le seguenti caratteristiche dovrebbero essere incluse;

Ricerca e filtraggio

La prima caratteristica è la ricerca e il filtraggio. L'applicazione deve disporre di una funzione che consenta di effettuare una ricerca intelligente del materiale. Con il passare del tempo, potrebbero esserci milioni di storie disponibili sulla vostra applicazione; tuttavia, non potete mai essere sicuri di quali informazioni le persone cercheranno. La ricerca deve produrre i risultati più precisi possibili all'interno del vostro database.

Ascoltare o leggere

Date ai vostri lettori la possibilità di assorbire le informazioni che ritengono più interessanti anche quando non hanno il tempo di leggerle. Date ai lettori la possibilità di ascoltare la vostra storia.

Avvisi push

Gli avvisi push riguardano i nuovi aggiornamenti. Inviate avvisi ogni volta che pubblicate un nuovo articolo. Mantenere la comunicazione con il vostro pubblico e interessarlo con aggiornamenti puntuali è importante. L'utilizzo di avvisi push può aiutarvi a fornire un'esperienza migliore ai vostri utenti, che possono leggere gli aggiornamenti e le storie ogni volta che arriva un avviso.

Notifiche via e-mail

Le notifiche via e-mail sono uno strumento che sia gli utenti che gli editori devono avere. I consumatori possono farsi recapitare le storie che preferiscono direttamente nella loro casella di posta elettronica, iscrivendosi al vostro feed tramite avvisi via e-mail. Questo vi offre l'opportunità di riportare gli utenti sulla vostra piattaforma.

Monetizzare un'app

La vendita del traffico delle app è importante. Non richiede molto tempo se sapete come farlo. Avete due opzioni che vi aiuteranno a monetizzare il traffico di un'app di notizie, a meno che non riusciate a trovare una tecnica di monetizzazione completamente nuova:

Transazioni effettuate tramite abbonamenti e acquisti all'interno dell'applicazione.

Pubblicità

Domande frequenti

Come si crea un'app gratuita di notizie?

Create un'applicazione per giornali utilizzando il costruttore di applicazioni per notizie di AppMaster. È possibile creare facilmente un'applicazione gratuita su Android o IOS tramite la prova gratuita del costruttore di applicazioni di notizie di AppMaster. Se volete mantenere i lettori della vostra applicazione, dovete anche aggiornarla regolarmente con gli aggiornamenti sull'applicazione di notizie. Questo vi aiuta a diventare un proprietario riconosciuto di una stazione mobile di notizie.

L'applicazione per le notizie costa?

Dopo il periodo iniziale di prova gratuita, il costo mensile di Apple News+ è di circa 9,99 dollari. Inoltre, Apple News+ è incluso nel piano Apple One Premier, che combina un totale di cinque diversi servizi Apple in un unico abbonamento mensile al prezzo di 29,95 dollari al mese.

L'utilizzo dell'app per le notizie è a pagamento?

Le applicazioni Google News e Meteo sono ora disponibili per il download e l'installazione gratuiti su dispositivi mobili basati su iOS e Android. Le notizie dell'app provengono da Google News, che raccoglie le storie più importanti da diverse pubblicazioni online.

Conclusione

Non c'è bisogno di cercare lunghe storie su diverse piattaforme quando qui c'è quella più semplice. Sì, i requisiti sono abbastanza semplici. Il metodo sopra descritto è il più semplice per la creazione di applicazioni. Una volta lette tutte le informazioni di cui sopra, potrete facilmente sviluppare un'applicazione di vostra scelta. Le nuove tecnologie aiutano questo settore ad espandersi. Sarete di un'altra provenienza. Inoltre, offre enormi prospettive, soprattutto per quanto riguarda la creazione di applicazioni. Gli aggregatori più popolari forniscono ai consumatori le storie più emozionanti ed essenziali provenienti da fonti affidabili. Indipendentemente da qualsiasi applicazione, si sceglie di progettare, aggiungere le caratteristiche più importanti e alcune uniche per ottenere un vantaggio competitivo. Quindi, iniziate oggi stesso a costruire la vostra app di notizie.