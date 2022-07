Pourquoi faut-il construire des applications d'actualités ? Pourquoi est-ce nécessaire ? La principale histoire pour cela est que les utilisateurs attendent des informations actuelles sur chaque événement dès qu'il se produit, ce qui est impossible avec les médias traditionnels tels que les journaux. Pour cette raison, les utilisateurs pourront obtenir des informations directement à partir de l'application elle-même par le biais de diverses sources médiatiques, ce qui leur permettra d'éviter d'obtenir des informations via des plateformes de médias sociaux ou d'autres sources.

Vous devez acquérir une certaine expérience avec les choses suivantes :

Commencez par classer les contes par ordre de pertinence.



Commencez à mettre toutes les catégories en ordre.



Faites en sorte d'ajouter une estimation du temps de lecture.



Affichez les posts associés en même temps que les informations.



Il faut éviter les avertissements clickbait.



Encouragez votre public à partager les informations qu'il trouve sur d'autres canaux de médias sociaux.



Il faut créer des annonces simples à utiliser.

Développement d'applications d'actualités : Étapes à connaître

La construction d'une application d'actualités est très simple. Vous pouvez utiliser une construction d'application simple en suivant trois étapes simples :

1. Allez à la page du constructeur d'applications

Pour initier le compte sur notre plate-forme, doit être signé avant que vous puissiez utiliser le constructeur d'applications de nouvelles. Ce sera le début de la production d'une application de nouvelles étonnante qui ne nécessite aucun codage.

2. Développez votre application mobile liée aux nouvelles

La première étape de la construction de toute application consiste à se connecter à la plate-forme et à choisir le nouveau modèle d'application dans le menu déroulant. Vous pouvez facilement ajouter les fonctionnalités, les couleurs de la marque et le style en quelques clics seulement, et aucun codage n'est nécessaire.

3. Mettez votre application mobile liée aux actualités à disposition sur le marché en ligne

La procédure de publication n'est en aucun cas complexe. Après avoir terminé le développement de votre application de nouvelles, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton Publier, et notre équipe dévouée veillera à ce qu'elle soit distribuée sur l'app store.

Différents types d'applications de nouvelles que vous pouvez construire

Il existe une sélection variée d'applications de nouvelles parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. Vous pouvez facilement commencer à construire toute application de votre choix. Par conséquent, avant de commencer, examinons l'histoire des applications de nouvelles que vous pouvez développer. Vous dirigez une maison d'édition, un magazine ou un média ? Si oui, les applications d'actualités de marque sont faites pour vous. Si c'est le cas, vous devriez créer une application d'actualités de marque semblable à celle du NYT, de CNN et de la BBC. Ces applications d'actualités de marque publient du contenu rédigé par des rédacteurs internes, ce qui vous permet de regrouper les actualités de dernière minute, les actualités économiques et d'autres éléments d'information dans une seule application qui a une apparence fantastique. C'est donc une bonne idée de construire une app de nouvelles de marque si vous gérez un éditeur ou un magazine.

Vous avez une communauté de lecteurs, et vous voulez leur fournir des nouvelles du monde entier ? Pensez à utiliser un agrégateur de nouvelles. L'étape suivante consiste à créer une application d'agrégation de nouvelles comparable à Apple News, Google News, Feedly, Pocket et d'autres applications bien connues de cette catégorie. Ces applications regroupent des informations et des nouvelles provenant d'une source ouverte sur Internet et les présentent en un seul endroit. Vous considérez-vous comme un blogueur ? Grâce à l'utilisation d'applications de blog, vous serez en mesure de publier le contenu de votre blog sur des appareils mobiles. Elles peuvent fonctionner seules ou en tandem avec votre blog en ligne, qui est essentiellement un site web. Les applications qui ont pour principal public la communauté. Les applications d'actualités axées sur la communauté fonctionnent comme une plateforme communautaire pour les rédacteurs, les blogueurs et les organismes de relations publiques. Il suffit de s'inscrire sur ces plates-formes pour que les utilisateurs aient la possibilité de publier leurs propres écrits sur divers sujets. L'une des applications de nouvelles communautaires les plus populaires s'appelle Medium.

Caractéristiques importantes à prendre en compte dans votre application de nouvelles

Vous devrez organiser vos nouvelles en catégories pour simplifier la navigation sur votre site. Cela permet également un accès simple aux différentes zones de votre application mobile, ce qui aide vos consommateurs à trouver différents articles qui sont actuellement tendance. Vous dirigez une publication consacrée à la technologie ? Alors les produits liés à l'électronique, aux wearables, aux systèmes d'exploitation et aux logiciels peuvent faire partie des catégories les plus populaires de votre application. Vous pouvez également obtenir de l'aide d'Internet, qui est une source ouverte pour obtenir toutes les informations concernant votre application et obtenir de nouvelles idées d'applications.Les fonctionnalités suivantes doivent donc être incluses;

Recherche et filtrage

La première fonctionnalité est la recherche et le filtrage. Votre application doit avoir une fonction qui permet de faire une recherche intelligente quand il s'agit du matériel. Au fil du temps, il se peut que des millions d'histoires soient disponibles sur votre application ; pourtant, vous ne pouvez jamais être sûr des informations que les gens vont rechercher. Votre recherche doit produire les résultats les plus précis possibles à l'intérieur de votre base de données.

Écouter ou lire

Donnez à vos lecteurs la liberté totale d'absorber les informations qu'ils trouvent les plus intéressantes même s'ils n'ont pas le temps de les lire. Rendez possible l'écoute de votre histoire en donnant ce choix aux lecteurs.

Push Alerts

Les push alerts concernent les nouvelles mises à jour. Envoyez des alertes chaque fois que vous publiez un nouvel écrit. Il est important de maintenir la communication avec votre public et de l'intéresser en lui proposant des mises à jour en temps voulu. L'utilisation des alertes push peut vous aider à fournir une meilleure expérience à votre utilisateur, et il peut lire les mises à jour et les histoires chaque fois qu'une alerte arrive.

Notification par courrier électronique

Les notifications par courrier électronique sont un outil que les utilisateurs et les éditeurs doivent vraiment avoir. Les consommateurs peuvent recevoir leurs articles préférés directement dans leur boîte aux lettres électronique en s'abonnant à votre flux via les alertes e-mail. Cela vous donne l'occasion de ramener les utilisateurs sur votre plateforme.

Monétisation d'une application

La vente de trafic d'applications est importante. Elle ne nécessite pas beaucoup de temps si vous savez comment vous y prendre. Vous disposez de deux options qui vous aideront à monétiser le trafic d'app d'une application d'actualités, à moins que vous ne trouviez une toute nouvelle technique de monétisation :

Les transactions effectuées par le biais d'abonnements et d'achats dans l'application

La publicité

FAQs

Comment créer une application d'actualités gratuite ?

Créer une application de journal à l'aide du constructeur d'applications d'actualités AppMaster. Vous pouvez facilement créer une application gratuite sur Android ou IOS via l'essai gratuit du constructeur d'applications de presse d'AppMaster. Si vous voulez conserver les lecteurs de votre application, vous devez également la mettre à jour régulièrement avec des mises à jour sur l'application de nouvelles. Cela vous aide à devenir un propriétaire reconnu d'une station d'actualités mobile.

Faire une application d'actualités coûte de l'argent ?

Après la période d'essai gratuite initiale, le coût mensuel d'Apple News+ est d'environ 9,99 $. En outre, Apple News+ est inclus dans le plan Apple One Premier, qui combine un total de cinq services Apple différents en un seul abonnement mensuel pour un prix de 29,95 $ par mois.

L'utilisation de l'appli d'actualités est-elle payante ?

L'application Google Actualités et Météo sont désormais disponibles en téléchargement et installation gratuits sur les appareils mobiles sous iOS et Android. Les nouvelles de l'application news proviennent de Google News, qui compile les histoires les plus importantes de plusieurs publications en ligne.

Conclusion

Nul besoin de chercher de longues histoires sur différentes plateformes quand vous avez la plus simple ici. Oui, les conditions requises sont assez faciles. La méthode mentionnée ci-dessus est la plus simple pour la construction d'une application. Une fois que vous aurez lu toutes les informations mentionnées ci-dessus, vous pourrez facilement développer l'application de votre choix. Les nouvelles technologies contribuent à l'expansion de ce secteur. Vous serez d'une source différente. En outre, il offre d'énormes perspectives, notamment en matière de création d'applications. Les agrégateurs populaires fournissent aux consommateurs les histoires les plus passionnantes et essentielles provenant de sources réputées. Vous pouvez vérifier leur histoire ou les mettre à jour. ; Indépendamment de toute application, vous choisissez de concevoir, d'ajouter les caractéristiques les plus cruciales ainsi que certaines caractéristiques uniques pour vous donner un avantage concurrentiel. Alors, commencez à construire votre application de nouvelles aujourd'hui.