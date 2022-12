Projekt strony internetowej powinien być w stanie osiągnąć dwa cele jednocześnie: przekazać zamierzony cel, a jednocześnie utrzymać zainteresowanie odwiedzającego. Spójność, kolory, kroje pisma, zdjęcia, prostota i funkcjonalność to elementy, które składają się na efektywny projekt strony internetowej.

Podczas tworzenia strony internetowej, kilka kluczowych aspektów przyczynia się do jej odbioru. Dobrze zaprojektowana strona internetowa, na przykład, może pomóc w ustanowieniu zaufania i zachęcić odwiedzających do podjęcia działań. Tworzenie fantastycznego doświadczenia użytkownika wiąże się z zapewnieniem, że projekt witryny jest zoptymalizowany pod kątem użyteczności (forma i estetyka) i łatwości użytkowania (funkcjonalność).

Główne zasady projektowania stron internetowych

Poniżej przedstawiamy kilka sugestii, które pomogą Ci w podjęciu decyzji o projekcie strony internetowej.

1. CEL WITRYNY

Twoja witryna musi spełniać wymagania odwiedzających. Posiadanie jasnego celu na wszystkich stronach pomoże w interakcji użytkownika z tym, co masz do zaoferowania. Jaki jest cel Twojej strony internetowej? Czy jest to praktyczny przewodnik, jak instrukcja "Jak to zrobić"? Czy jest to strona rekreacyjna, taka jak relacje sportowe, czy też próbujesz sprzedawać odwiedzającym? Istnieje kilka różnych celów, które mogą spełniać strony internetowe, ale wszystkie strony internetowe mają określone wspólne cele:

Opisywanie ekspertyzy;

Budowanie swojej reputacji;

Generowanie leadów;

Sprzedaż i opieka posprzedażowa.

2. PROSTOTA

Jeśli chodzi o doświadczenie użytkownika i użyteczność strony, prostota jest drogą do celu. Podążaj za tymi metodami, aby osiągnąć prostotę projektu.

Kolor ma potencjał do wysyłania wiadomości i wywoływania emocjonalnych reakcji. Wybór palety kolorów, która pasuje do Twojej firmy, pozwoli Ci wpłynąć na zachowanie konsumenta wobec niej. Zachowaj wybór kolorów do maksymalnie 5 kolorów. Idealne są odcienie uzupełniające. Przyjemne kombinacje kolorów poprawiają interakcję z klientem i sprawiają, że klienci czują się dobrze.

Typografia jest niezbędnym elementem każdej strony internetowej. Przyciąga uwagę i spełnia funkcję wizualnej reprezentacji jej głosu. Na stronie internetowej kroje pisma powinny być czytelne i ograniczone do maksymalnie trzech różnych czcionek.

Każdy aspekt wizualny wykorzystywany w komunikacji określany jest mianem imagery. Zalicza się do nich zdjęcia, fotografie, ilustracje, wideo i różne grafiki. Wszystkie obrazy powinny być emocjonalne i oddawać ich ducha, jednocześnie uosabiając osobowość marki. Większość informacji, które wchłaniamy na stronach internetowych jest wizualna, a zdjęcia o wysokiej rozdzielczości muszą być używane do ustanowienia pierwszego wrażenia profesjonalizmu i wiarygodności w umysłach odwiedzających.

3. NAWIGACJA

Technika orientacji w Internecie, powszechnie znana jako nawigacja, jest używana przez ludzi, gdy wchodzą w interakcję z witryną i lokalizują to, czego szukają. Jest to kluczowe dla utrzymania zaangażowania odwiedzających na Twojej stronie. Odwiedzający porzucą Twoją stronę, jeśli nawigacja będzie skomplikowana. Prosta, intuicyjna i jednolita nawigacja na każdej stronie jest kluczowa.

4. CZYTANIE WZORU W KSZTAŁCIE LITERY F

Najczęstszym wzorcem, który odwiedzający wykorzystują do skanowania tekstu na stronie internetowej jest wzorzec oparty na literze F. Według badań eye-trackingowych większość tego, co ludzie widzą, ma miejsce w górnej i lewej części ekranu. Podobnie jak nasz naturalny styl czytania na Zachodzie (od lewej do prawej i z góry na dół), wzór w kształcie litery F ma naśladować. Dobrze zaprojektowana strona internetowa powinna być zgodna z naturalnym wzorcem skanowania czytelnika.

5. HIERARCHIA WIZUALNA

Projekt wizualny to ułożenie elementów pod względem ważności. Rozmiar, kolor, obrazowanie, kontrast, krój pisma, przestrzeń biała, tekstura i styl są wykorzystywane do tworzenia hierarchii wizualnej. Najbardziej kluczowym celem skali wizualnej jest wyznaczenie punktu centralnego; kieruje ona odwiedzających do ważnych treści.

6. TREŚĆ

Dobra strona internetowa ma zarówno doskonały projekt, jak i świetną treść. Konwersje można osiągnąć dzięki użyciu atrakcyjnego języka i doskonałych materiałów, aby przyciągnąć i przekonać klientów.

7. UKŁAD OPARTY NA SIATCE

Siatki pomagają w organizacji projektu i zarządzaniu danymi. Siatka pomaga w wyrównaniu elementów na stronie i utrzymaniu porządku. Projekt oparty na siatce organizuje materiał w schludną, sztywną strukturę siatki z kolumnami, sekcjami, które ustawiają się w jednej linii i wydają się zrównoważone, a efektem jest estetycznie świetna strona internetowa.

8. CZAS ŁADOWANIA

Oczekiwanie na załadowanie się strony internetowej powoduje, że użytkownicy ją opuszczają. Prawie połowa wszystkich odwiedzających stronę oczekuje, że załaduje się ona w ciągu 2 sekund lub mniej, a porzuci stronę, która nie załaduje się w ciągu 3 sekund. Optymalizacja rozmiarów obrazów może pomóc w szybszym ładowaniu strony.

9. PRZYJAZNY DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Coraz więcej osób przegląda strony internetowe na swoich telefonach lub innych gadżetach. Krytyczne jest posiadanie responsywnego projektu dla swojej strony, który może dostosować się do różnych wyświetlaczy.

Wnioski

Możesz wykorzystać te podstawowe pomysły na projektowanie, aby produkować fantastyczne projekty stron internetowych jako profesjonalny projektant.