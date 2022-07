O design de um sítio web deve ser capaz de atingir dois objectivos simultaneamente: comunicar o ponto pretendido, mantendo ao mesmo tempo o visitante interessado. Consistência, cores, tipos de letra, imagens, simplicidade, e funcionalidade são todos elementos que contribuem para um design eficaz do sítio web.

Ao desenvolver um sítio web, vários aspectos cruciais contribuem para a sua recepção. Um sítio web bem concebido, por exemplo, pode ajudar a estabelecer a confiança e encorajar os visitantes a tomar medidas. Criar uma experiência de utilizador fantástica implica assegurar que o design do seu sítio web seja optimizado para a usabilidade (forma e estética) e facilidade de utilização (funcionalidade).

Princípios principais de design do sítio web

As seguintes são algumas sugestões para o ajudar a decidir sobre um projecto web.

OBJECTIVO DO WEBSITE

Seu website deve satisfazer os requisitos dos seus visitantes. Ter um objectivo claro em todas as páginas irá ajudar na interacção do utilizador com o que tem para oferecer. Qual é o objectivo do seu sítio web? Trata-se de um guia prático como um manual "Como fazer"? É um sítio web recreativo como a cobertura desportiva, ou está a tentar vender visitantes? Há vários objectivos diversos que os websites podem cumprir, mas todos os websites partilham objectivos comuns específicos:

SIMPLICIDADE

Descrever a perícia;
Building Your Reputation;
Generating Leads;
Sales and After Care.

Quando se trata de experiência do utilizador e usabilidade do website, a simplicidade é o caminho a seguir. Siga estes métodos para alcançar a simplicidade do design.

Color tem o potencial de enviar mensagens e suscitar respostas emocionais. A escolha de uma paleta de cores que corresponda ao seu negócio irá permitir-lhe afectar o comportamento do seu consumidor em relação a ele. Mantenha a selecção de cor até um máximo de 5 cores. As tonalidades complementares são ideais. Combinações de cores agradáveis melhoram a interacção com o cliente e fazem-no sentir-se bem.

Tipografia é um elemento essencial de qualquer website. Atrai a atenção e cumpre a função de representação visual da sua voz. No sítio web, as fontes devem ser legíveis e limitadas a um máximo de três fontes diferentes.

Todos os aspectos visuais utilizados nas comunicações são referidos como imagens. Ainda assim, a fotografia, ilustração, vídeo, e vários gráficos estão todos incluídos aqui. Todas as imagens devem ser emotivas e transmitir o seu espírito ao mesmo tempo que encarnam a sua personalidade de marca. A maioria da informação que absorvemos nos websites é visual, e as fotografias de alta resolução devem ser utilizadas para estabelecer uma primeira impressão de profissionalismo e confiança na mente dos visitantes.

NAVEGAÇÃO

LEITURA DE PATTERN F-SHAPED PATTERN

A técnica de busca de caminhos na Internet, vulgarmente conhecida como navegação, é utilizada pelas pessoas quando interagem com um site e localizam o que procuram. É fundamental manter os visitantes envolvidos no seu sítio web. Os visitantes abandonarão o seu sítio se a navegação for complicada. A navegação simples, intuitiva e uniforme através de cada página é crucial.

O padrão mais frequente que os visitantes utilizam para digitalizar texto num sítio web é o padrão baseado em F. De acordo com estudos de rastreio ocular, a maioria do que as pessoas vêem ocorre na parte superior e esquerda do ecrã. Tal como o nosso estilo de leitura natural no Ocidente (da esquerda para a direita e de cima para baixo), o padrão em forma de F destina-se a imitar. Um website bem concebido deve ser compatível com o padrão de leitura natural de um leitor.

VISUAL HIERARCHY

O desenho visual é um arranjo de elementos em termos de importância. Tamanho, cor, imagens, contraste, tipo de letra, espaço em branco, textura e estilo são todos utilizados para criar a hierarquia visual. O objectivo mais crucial da escala visual é estabelecer um ponto focal; orienta os visitantes para o conteúdo importante.

CONTEÚDO

Um bom website tem tanto um excelente design como um grande conteúdo. As conversões podem ser conseguidas utilizando linguagem apelativa e excelente material para atrair e persuadir os clientes.

GRID-BASED LAYOUT

Ajuda à organização do seu design e à gestão dos seus dados. A grelha ajuda no alinhamento dos componentes na página e a mantê-la arrumada. O design baseado na grelha organiza o material numa estrutura de grelha limpa e rígida com colunas, secções que se alinham e parecem equilibradas, e resulta num website esteticamente óptimo.

LOAD TIME

A espera de um website para carregar resultará na partida dos utilizadores. Quase metade de todas as visitas à web esperam que um sítio web seja carregado em 2 segundos ou menos, e abandonarão um sítio web que não o faça dentro de 3 segundos. A optimização do tamanho das imagens pode ajudá-lo a carregar o seu sítio mais rapidamente.

MOBILE FRIENDLY

Mais pessoas estão a navegar na web nos seus telefones ou outros gadgets. É fundamental ter um design reactivo para o seu sítio web, que se possa adaptar a vários ecrãs.

Conclusão

Pode utilizar estas ideias primárias de design para produzir um design web fantástico como designer profissional.