Bir web sitesinin tasarımı aynı anda iki hedefi gerçekleştirebilmelidir: ziyaretçinin ilgisini çekerken amaçlanan noktayı iletin. Tutarlılık, renkler, yazı tipleri, resimler, basitlik ve işlevsellik, etkili web sitesi tasarımına katkıda bulunan unsurlardır.

Bir web sitesi geliştirirken, birkaç önemli unsur onu almaya katkıda bulunur. Örneğin, iyi tasarlanmış bir web sitesi güven oluşturmaya yardımcı olabilir ve ziyaretçileri harekete geçmeye teşvik edebilir. Harika bir kullanıcı deneyimi yaratmak, web sitenizin tasarımının kullanılabilirlik (biçim ve estetik) ve kullanım kolaylığı (işlevsellik) için optimize edilmesini sağlamayı gerektirir.

Ana web tasarım ilkeleri

Aşağıda, bir web projesine karar vermenize yardımcı olacak bazı öneriler bulunmaktadır.

1. SİTE AMACI

Web siteniz, ziyaretçilerinizin gereksinimlerini karşılamalıdır. Tüm sayfalarda net bir hedefin olması, kullanıcının sunduğunuz ürünle etkileşimine yardımcı olacaktır. Web sitenizin amacı nedir? 'Nasıl Yapılır' kılavuzu gibi pratik bir rehber mi? Spor haberleri gibi eğlence amaçlı bir web sitesi mi yoksa ziyaretçi satmaya mı çalışıyorsunuz? Web sitelerinin yerine getirebileceği birkaç farklı amaç vardır, ancak tüm web siteleri belirli ortak hedefleri paylaşır:

Uzmanlığı Tanımlamak;

İtibarınızı İnşa Etmek;

Potansiyel Müşteri Oluşturma;

Satış ve Bakım Sonrası.

2. BASİTLİK

Kullanıcı deneyimi ve web sitesi kullanılabilirliği söz konusu olduğunda, gidilecek yol basitliktir. Tasarım basitliğini elde etmek için bu yöntemleri izleyin.

Renk, mesaj gönderme ve duygusal tepkileri ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. İşletmenize uygun bir renk paleti seçmek, tüketicinizin ona yönelik davranışını etkilemenize olanak tanır. Renk seçimini maksimum 5 renkte tutun. Tamamlayıcı tonlar idealdir. Hoş renk kombinasyonları, müşteri etkileşimini iyileştirir ve müşterilerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlar.

Tipografi, herhangi bir web sitesinin önemli bir unsurudur. Dikkat çeker ve sesinin görsel temsili işlevini yerine getirir. Web sitesinde yazı karakterleri okunabilir olmalı ve en fazla üç farklı yazı tipi ile sınırlandırılmalıdır.

İletişimde kullanılan her görsel unsura imge denir. Yine de fotoğraf, illüstrasyon, video ve çeşitli grafikler burada yer almaktadır. Tüm resimler duygusal olmalı ve marka kişiliklerini somutlaştırırken ruhlarını iletmelidir. Web sitelerinde emdiğimiz bilgilerin çoğu görseldir ve ziyaretçilerin zihninde profesyonellik ve güvenilirlik hakkında bir ilk izlenim oluşturmak için yüksek çözünürlüklü fotoğraflar kullanılmalıdır.

3. NAVİGASYON

Genel olarak navigasyon olarak bilinen internette yön bulma tekniği, insanlar tarafından bir siteyle etkileşime girdiklerinde ve aradıklarını bulduklarında kullanılır. Ziyaretçilerin web sitenize katılımını sağlamak çok önemlidir. Gezinme karmaşıksa, ziyaretçiler sitenizi terk eder. Her sayfada basit, sezgisel ve tek tip gezinme çok önemlidir.

4. F ŞEKLİ DESEN OKUMA

Ziyaretçilerin bir web sitesindeki metni taramak için en sık kullandığı kalıp, F tabanlı kalıptır. Göz izleme araştırmalarına göre, insanların gördüklerinin çoğu ekranın üst ve sol kısımlarında gerçekleşiyor. Batı'daki doğal okuma tarzımız gibi (soldan sağa ve yukarıdan aşağıya), F-şekilli desen taklit etmek için tasarlanmıştır. İyi tasarlanmış bir web sitesi, okuyucunun doğal tarama modeliyle uyumlu olmalıdır.

5. GÖRSEL HİYERARŞİ

Görsel tasarım, öğelerin önem derecesine göre düzenlenmesidir. Görsel hiyerarşiyi oluşturmak için boyut, renk, görüntü, kontrast, yazı tipi, boşluk, doku ve stil kullanılır. Görsel ölçeğin en önemli amacı bir odak noktası belirlemektir; ziyaretçileri önemli içeriğe yönlendirir.

6. İÇERİK

İyi bir web sitesi hem mükemmel tasarıma hem de harika içeriğe sahiptir. Müşterileri çekmek ve ikna etmek için çekici bir dil ve mükemmel materyaller kullanılarak dönüşümler sağlanabilir.

7. IZGARA TABANLI DÜZEN

Izgaralar, tasarımınızın organizasyonuna ve verilerinizin yönetimine yardımcı olur. Izgara, sayfadaki bileşenlerin hizalanmasına ve sayfanın düzenli tutulmasına yardımcı olur. Izgara tabanlı tasarım, malzemeyi düzgün, katı bir ızgara yapısı halinde düzenler ve sütunlar, sıralanan ve dengeli görünen bölümler ve estetik açıdan harika bir web sitesi ile sonuçlanır.

8. YÜK SÜRESİ

Bir web sitesinin yüklenmesini beklemek, kullanıcıların siteden ayrılmasına neden olur. Tüm web ziyaretlerinin neredeyse yarısı, bir web sitesinin 2 saniye veya daha kısa sürede yüklenmesini bekler ve bunu 3 saniye içinde yapmayan bir siteyi terk ederler. Görüntü boyutlarını optimize etmek, sitenizi daha hızlı yüklemenize yardımcı olabilir.

9. MOBİL DOSTU

Daha fazla insan telefonlarında veya diğer gadget'larında internette geziniyor. Web siteniz için çeşitli ekranlara uyum sağlayabilen duyarlı bir tasarıma sahip olmak çok önemlidir.

Çözüm

Profesyonel bir tasarımcı olarak harika web tasarımı üretmek için bu birincil tasarım fikirlerini kullanabilirsiniz.