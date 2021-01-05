Дизайн веб-сайта должен одновременно решать две задачи: сразу сообщать посетителю о цели сайта, а также поддерживать интерес посетителя к сайту. Последовательность, цвета, шрифты, изображения, простота и функциональность — все это элементы, которые способствуют эффективному и эффектному дизайну веб-сайта.

При разработке веб-сайта несколько важных аспектов способствуют его будущему успеху. Хорошо спроектированный веб-сайт, например, может помочь установить доверие и побудить посетителей к действию. Создание фантастического пользовательского опыта влечет за собой оптимизацию дизайна вашего веб-сайта с точки зрения удобства использования (форма и эстетика) и простоты использования (функциональность).

Основные принципы веб-дизайна

Ниже приведены некоторые рекомендации, которые помогут вам принять решение в пользу потенциально успешного дизайна будущего веб-сайта.

1. НАЗНАЧЕНИЕ САЙТА

Ваш сайт должен соответствовать требованиям ваших посетителей. Наличие четкой цели на всех страницах поможет пользователю удобно и эффективно взаимодействовать с тем, что вы ему предлагаете. Какова цель вашего веб-сайта? Является Ваш сайт практическим руководством, наподобие руководств «Как сделать что-то»? Это развлекательный веб-сайт, такой как спортивные новости, или вы пытаетесь что-то продать посетителям?

Существует несколько различных целей, которые могут выполнять веб-сайты, но, также, все веб-сайты имеют определенные общие цели:

Описание экспертизы;

Укрепление вашей репутации;

Генерация лидов;

Продажа и послепродажное обслуживание.

2. ПРОСТОТА

Когда дело доходит до пользовательского опыта и удобства использования веб-сайта, простота — это ключ. Следуйте этим методам для достижения простоты дизайна.

Цвет может посылать сообщения и вызывать эмоциональные реакции. Выбор цветовой палитры, которая соответствует вашему бизнесу, позволит вам повлиять на поведение вашего потребителя по отношению к вашему сайту и продукту или услуге. Держите выбор цвета до максимум пяти цветов. Приятные цветовые сочетания улучшают взаимодействие с клиентами и улучшают их самочувствие.

Типографика — неотъемлемый элемент любого веб-сайта. Она привлекает внимание и выполняет функцию визуального представления голоса вашего бренда, компании, продукта. На веб-сайте шрифты должны быть хорошо читабельными. Придерживайтесь ограничения в максимум три разных шрифта.

Каждый визуальный аспект, используемый в коммуникации с пользователем, называется образом. Сюда входят фотографии, иллюстрации, видео и различная графика. Все изображения должны быть эмоциональными и передавать дух и индивидуальность вашего бренда. Большая часть информации, которую мы получаем на веб-сайтах, является визуальной, поэтому все фотографии на сайте должны быть с высоким разрешением для создания у посетителей первого впечатления о профессионализме и надежности вашей компании и продукта или услуги.

3. НАВИГАЦИЯ

Техника поиска в Интернете, известная как навигация, используется людьми, когда они взаимодействуют с сайтом и легко или не очень находят на нем то, что искали.

Очень важно, чтобы посетители были вовлечены. Посетители покинут ваш сайт, если навигация будет сложной и неудобной. Простая, интуитивно понятная и унифицированная постраничная навигация часто играет решающую роль.

4. F-ОБРАЗНОЕ ЧТЕНИЕ ШАБЛОНА

Наиболее частый шаблон, который посетители используют для сканирования текста на веб-сайте, — это шаблон по букве F. Согласно исследованиям отслеживания взгляда посетителей сайта, большая часть того, что люди видят, происходит в верхней и левой частях экрана. Подобно нашему естественному стилю чтения на Западе (слева направо и сверху вниз), F-образный рисунок на сайте предназначен для имитации естественного движения человеческого взгляда.

5. ВИЗУАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ

Визуальный дизайн — это расположение элементов по степени важности. Размер, цвет, изображения, контраст, шрифт, пробелы, текстура и стиль — все это используется для создания визуальной иерархии. Самая важная цель визуальной шкалы — установить фокус; он направляет посетителей к важному контенту на сайте.

6. КОНТЕНТ

Хороший веб-сайт имеет как отличный дизайн, так и отличный контент. Конверсии можно добиться, используя привлекательный язык и отличный материал для привлечения и убеждения клиентов.

7. МАКЕТ НА ОСНОВЕ СЕТКИ

Сетки помогают в организации вашего дизайна и управлении вашими данными. Сетка помогает выравнивать компоненты на странице и поддерживать ее порядок. Дизайн на основе сетки организует материал в аккуратную, жесткую сетчатую структуру с колонками и разделами, которые выстраиваются в линию и выглядят сбалансированными, что приводит к эстетически привлекательному веб-сайту.

8. ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ

Долгое ожидание загрузки веб-сайта приведет к тому, что пользователи покинут сайт. Почти половина всех посетителей веб-сайтов ожидают, что веб-сайт загрузится за 2 секунды или меньше, и они покидают сайт, который не загрузится в течение 3 секунд. Оптимизация размеров изображений может помочь вам быстрее загрузить ваш сайт.

9. АДАПТАЦИЯ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Все больше людей просматривают веб-страницы со своих телефонов или других мобильных гаджетов. Крайне важно иметь адаптивный дизайн для вашего веб-сайта под разные дисплеи.

Итог

Вы можете использовать эти основные дизайнерские идеи для создания фантастического веб-дизайна как профессиональный дизайнер.