La conception d'un site web doit être capable d'accomplir deux objectifs simultanément : communiquer son propos tout en gardant le visiteur intéressé. La cohérence, les couleurs, les polices de caractères, les images, la simplicité et la fonctionnalité sont autant d'éléments qui contribuent à une conception efficace d'un site web.

Lors de l'élaboration d'un site web, plusieurs aspects cruciaux contribuent à sa réception. Un site Web bien conçu, par exemple, peut aider à établir la confiance et encourager les visiteurs à agir. Créer une expérience utilisateur fantastique implique de s'assurer que la conception de votre site Web est optimisée pour la convivialité (forme et esthétique) et la facilité d'utilisation (fonctionnalité).

Principaux principes de conception Web

Voici quelques suggestions pour vous aider à décider d'un projet Web.

1. OBJECTIF DU SITE WEB

Votre site web doit répondre aux exigences de vos visiteurs. Avoir un objectif clair sur toutes les pages aidera à l'interaction de l'utilisateur avec ce que vous avez à offrir. Quel est l'objectif de votre site Web ? S'agit-il d'un guide pratique, comme un manuel d'utilisation ? S'agit-il d'un site récréatif, comme une couverture sportive, ou cherchez-vous à vendre des visiteurs ? Il existe plusieurs objectifs divers que les sites Web peuvent remplir, mais tous les sites Web partagent des objectifs communs spécifiques:

Décrire l'expertise;

Construire votre réputation;

Générer des pistes;

Ventes et service après-vente.

2. SIMPLICITÉ

En matière d'expérience utilisateur et de convivialité du site Web, la simplicité est la voie à suivre. Suivez ces méthodes pour atteindre la simplicité de conception.

La couleur a le potentiel d'envoyer des messages et de susciter des réponses émotionnelles. Choisir une palette de couleurs qui correspond à votre entreprise vous permettra d'affecter le comportement de votre consommateur à son égard. Gardez la sélection de couleurs à un maximum de 5 couleurs. Les teintes complémentaires sont idéales. Les combinaisons de couleurs agréables améliorent l'interaction avec les clients et les font se sentir bien.

La typographie est un élément essentiel de tout site web. Elle attire l'attention et remplit la fonction de représentation visuelle de sa voix. Sur le site web, les polices de caractères doivent être lisibles et limitées à un maximum de trois polices différentes.

Tout aspect visuel utilisé dans les communications est appelé imagerie. Les images fixes, la photographie, l'illustration, la vidéo et les divers graphiques sont tous inclus ici. Toutes les images doivent être émotives et transmettre leur esprit tout en incarnant la personnalité de leur marque. La majorité des informations que nous absorbons sur les sites Web sont visuelles, et des photos haute résolution doivent être utilisées pour établir une première impression de professionnalisme et de fiabilité dans l'esprit des visiteurs.

3. NAVIGATION

La technique d'orientation sur Internet, communément appelée navigation, est utilisée par les gens lorsqu'ils interagissent avec un site et localisent ce qu'ils recherchent. Il est essentiel de garder les visiteurs engagés sur votre site Web. Les visiteurs abandonneront votre site si la navigation est compliquée. Une navigation simple, intuitive et uniforme sur chaque page est cruciale.

4. LECTURE DU MODELE F

Le modèle le plus fréquent que les visiteurs utilisent pour parcourir le texte d'un site Web est le modèle basé sur le F. Selon des études d'eye-tracking, la plupart de ce que les gens voient se produit dans les parties supérieure et gauche de l'écran. Le schéma en forme de F vise à imiter notre style de lecture naturel en Occident (de gauche à droite et de haut en bas). Un site Web bien conçu doit être compatible avec le schéma de balayage naturel d'un lecteur.

5. HIERARCHIE VISUELLE

La conception visuelle est une disposition des éléments en termes d'importance. La taille, la couleur, l'imagerie, le contraste, la police de caractères, l'espace blanc, la texture et le style sont tous utilisés pour créer la hiérarchie visuelle. L'objectif le plus crucial de l'échelle visuelle est de définir un point focal ; il dirige les visiteurs vers le contenu important.

6. CONTENU

Un bon site Web possède à la fois un excellent design et un excellent contenu. Les conversions peuvent être obtenues en utilisant un langage attrayant et un excellent matériel pour attirer et persuader les clients.

7. LAYOUT A BASE DE GRILLE

Les grilles aident à l'organisation de votre conception et à la gestion de vos données. La grille aide à l'alignement des composants sur la page et à la maintenir en ordre. La conception basée sur la grille organise le matériel dans une structure de grille soignée et rigide avec des colonnes, des sections qui s'alignent et semblent équilibrées, et donne lieu à un site Web esthétiquement génial.

8. TEMPS DE CHARGEMENT

Attendre le chargement d'un site Web entraînera le départ des utilisateurs. Près de la moitié des visites sur le Web s'attendent à ce qu'un site Web se charge en 2 secondes ou moins, et ils abandonneront un site qui ne le fait pas dans les 3 secondes. L'optimisation de la taille des images peut vous aider à charger votre site plus rapidement.

9. MOBILE FRIENDLY

De plus en plus de personnes surfent sur le web sur leurs téléphones ou autres gadgets. Il est essentiel d'avoir un design réactif pour votre site Web, qui peut s'adapter à divers affichages.

Conclusion

Vous pouvez utiliser ces idées de conception primaires pour produire un design Web fantastique en tant que concepteur professionnel.