يجب أن يكون تصميم موقع الويب قادرًا على تحقيق هدفين في وقت واحد: توصيل النقطة المقصودة مع إبقاء الزائر مهتمًا أيضًا. التناسق والألوان والمحارف والصور والبساطة والوظائف كلها عناصر تساهم في تصميم موقع الويب الفعال.

عند تطوير موقع على شبكة الإنترنت ، تساهم عدة جوانب مهمة في الحصول عليه. قد يساعد موقع الويب المصمم جيدًا ، على سبيل المثال ، في بناء الثقة وتشجيع الزائرين على اتخاذ الإجراءات. يستلزم إنشاء تجربة مستخدم رائعة التأكد من أن تصميم موقع الويب الخاص بك مُحسَّن لقابلية الاستخدام (الشكل والجماليات) وسهولة الاستخدام (الوظيفة).

مبادئ تصميم الويب الرئيسية

فيما يلي بعض الاقتراحات لمساعدتك في اتخاذ قرار بشأن مشروع ويب.

1. الغرض من الموقع

يجب أن يلبي موقع الويب الخاص بك متطلبات زوار موقعك. سيساعد وجود هدف واضح في جميع الصفحات في تفاعل المستخدم مع ما تقدمه. ما هو الغرض من موقع الويب الخاص بك؟ هل هو دليل عملي مثل دليل "كيف"؟ هل هو موقع ترفيهي مثل التغطية الرياضية ، أم أنك تحاول بيع الزوار؟ هناك العديد من الأغراض المتنوعة التي قد تحققها مواقع الويب ، ولكن تشترك جميع مواقع الويب في أهداف مشتركة محددة:

وصف الخبرة ؛

بناء سمعتك ؛

توليد العملاء المحتملين.

المبيعات والرعاية اللاحقة.

2. البساطة

عندما يتعلق الأمر بتجربة المستخدم وسهولة استخدام موقع الويب ، فإن البساطة هي السبيل للذهاب. اتبع هذه الطرق لتحقيق بساطة التصميم.

اللون لديه القدرة على إرسال الرسائل واستنباط ردود فعل عاطفية. سيسمح لك اختيار لوحة الألوان التي تتوافق مع عملك بالتأثير على سلوك المستهلك تجاهها. حافظ على اختيار اللون بحد أقصى 5 ألوان. الأشكال التكميلية مثالية. تعمل تركيبات الألوان المبهجة على تحسين تفاعل العملاء وتجعل العملاء يشعرون بالرضا.

تعد الطباعة عنصرًا أساسيًا في أي موقع ويب. يجذب الانتباه ويؤدي وظيفة التمثيل المرئي لصوته. على موقع الويب ، يجب أن تكون الخطوط قابلة للقراءة ومحددة بثلاثة خطوط مختلفة كحد أقصى.

يشار إلى كل جانب مرئي مستخدم في الاتصالات باسم الصور. لا يزال ، يتم تضمين التصوير الفوتوغرافي والتوضيح والفيديو والرسومات المختلفة هنا. يجب أن تكون جميع الصور عاطفية وأن تنقل روحهم مع تجسيد شخصية علامتهم التجارية أيضًا. غالبية المعلومات التي نستوعبها على مواقع الويب هي معلومات مرئية ، ويجب استخدام الصور عالية الدقة لتكوين انطباع أول عن الاحتراف والجدارة بالثقة في أذهان الزائرين.

3. الملاحة

يستخدم الأشخاص تقنية تحديد الطريق على الإنترنت ، والمعروفة باسم التنقل ، عندما يتفاعلون مع موقع ما ويحددون ما يبحثون عنه. من الأهمية بمكان أن تحافظ على تفاعل الزوار على موقع الويب الخاص بك. سيتخلى الزوار عن موقعك إذا كان التنقل معقدًا. يعد التنقل البسيط والبديهي والموحد عبر كل صفحة أمرًا بالغ الأهمية.

4. نمط F- شكل القراءة

النمط الأكثر شيوعًا الذي يستخدمه الزوار لمسح النص على موقع الويب هو النمط القائم على الحرف F. وفقًا لدراسات تتبع العين ، فإن معظم ما يراه الناس يحدث في الجزء العلوي والأيسر من الشاشة. مثل أسلوب القراءة الطبيعي في الغرب (من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل) ، فإن النمط الذي يتخذ شكل حرف F مصمم للتقليد. يجب أن يتوافق موقع الويب المصمم جيدًا مع نمط المسح الطبيعي للقارئ.

5. التسلسل الهرمي المرئي

التصميم المرئي هو ترتيب العناصر من حيث الأهمية. يتم استخدام كل من الحجم واللون والصور والتباين والمحرف والمسافة البيضاء والملمس والنمط لإنشاء التسلسل الهرمي المرئي. الغرض الأكثر أهمية من المقياس المرئي هو تحديد نقطة محورية ؛ يوجه الزوار إلى المحتوى المهم.

6. المحتوى

يحتوي الموقع الجيد على تصميم ممتاز ومحتوى رائع. يمكن تحقيق التحويلات باستخدام لغة جذابة ومواد ممتازة لجذب العملاء وإقناعهم.

7. تخطيط قائم على الشبكة

تساعد الشبكات في تنظيم تصميمك وإدارة بياناتك. تساعد الشبكة في محاذاة المكونات على الصفحة وإبقائها مرتبة. ينظم التصميم المعتمد على الشبكة المواد في هيكل شبكي أنيق وصلب مع أعمدة وأقسام تصطف وتبدو متوازنة ، وينتج عنها موقع ويب رائع من الناحية الجمالية.

8. وقت التحميل

سيؤدي انتظار تحميل موقع ويب إلى مغادرة المستخدمين. تتوقع نصف جميع زيارات الويب تقريبًا تحميل موقع ويب في ثانيتين أو أقل ، وسوف يتخلى عن موقع لا يقوم بذلك في غضون 3 ثوانٍ. يمكن أن يساعدك تحسين أحجام الصور في تحميل موقعك بشكل أسرع.

9. المحمول ودية

يتصفح المزيد من الأشخاص الويب على هواتفهم أو أدوات أخرى. من الأهمية بمكان أن يكون لديك تصميم سريع الاستجابة لموقع الويب الخاص بك ، والذي يمكن أن يتكيف مع شاشات العرض المختلفة.

استنتاج

يمكنك استخدام أفكار التصميم الأساسية هذه لإنتاج تصميم ويب رائع كمصمم محترف.