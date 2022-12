Il design di un sito web deve essere in grado di raggiungere due obiettivi contemporaneamente: comunicare il suo scopo e mantenere l'interesse del visitatore. Coerenza, colori, caratteri tipografici, immagini, semplicità e funzionalità sono tutti elementi che contribuiscono a un design efficace di un sito web.

Quando si sviluppa un sito web, diversi aspetti cruciali contribuiscono alla sua ricezione. Un sito web ben progettato, ad esempio, può aiutare a stabilire la fiducia e incoraggiare i visitatori ad agire. Creare una fantastica esperienza utente significa garantire che il design del sito web sia ottimizzato per l'usabilità (forma ed estetica) e la facilità d'uso (funzionalità).

Principali principi di web design

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per aiutarvi nella scelta di un progetto web.

1. SCOPO DEL SITO WEB

Il vostro sito web deve soddisfare le esigenze dei vostri visitatori. La presenza di un obiettivo chiaro su tutte le pagine aiuterà l'utente a interagire con ciò che avete da offrire. Qual è lo scopo del vostro sito? È una guida pratica, come un manuale di istruzioni? Si tratta di un sito ricreativo, come una copertura sportiva, o state cercando di vendere visitatori? Esistono diversi scopi che i siti web possono raggiungere, ma tutti i siti web hanno obiettivi comuni specifici:

Descrivere le competenze;

Costruire la propria reputazione;

Generare contatti;

Vendite e assistenza.

2. SEMPLICITÀ

Quando si tratta di esperienza utente e usabilità del sito web, la semplicità è la strada da seguire. Seguite questi metodi per ottenere la semplicità del design.

Il colore ha il potenziale di inviare messaggi e suscitare risposte emotive. Scegliere una tavolozza di colori che si adatti alla vostra attività vi permetterà di influenzare il comportamento dei consumatori nei suoi confronti. La scelta dei colori deve essere limitata a un massimo di 5 colori. Le tonalità complementari sono l'ideale. Combinazioni di colori piacevoli migliorano l'interazione con i clienti e li fanno sentire bene.

La tipografia è un elemento essenziale di qualsiasi sito web. Attira l'attenzione e svolge la funzione di rappresentazione visiva della voce. Sul sito web, i caratteri tipografici devono essere leggibili e limitati a un massimo di tre font diversi.

Ogni aspetto visivo utilizzato nella comunicazione viene definito immagine. Sono inclusi in questa categoria foto, fotografie, illustrazioni, video e grafici vari. Tutte le immagini devono essere emotive e trasmettere il loro spirito, incarnando al contempo la personalità del marchio. La maggior parte delle informazioni che assorbiamo sui siti web è di tipo visivo e le foto ad alta risoluzione devono essere utilizzate per stabilire una prima impressione di professionalità e affidabilità nella mente dei visitatori.

3. NAVIGAZIONE

La tecnica di orientamento su Internet, comunemente nota come navigazione, viene utilizzata dalle persone quando interagiscono con un sito e trovano ciò che stanno cercando. È fondamentale per mantenere i visitatori impegnati sul vostro sito web. I visitatori abbandoneranno il sito se la navigazione è complicata. Una navigazione semplice, intuitiva e uniforme in ogni pagina è fondamentale.

4. LETTURA DEL MODELLO A FORMA DI F

Lo schema più frequente che i visitatori utilizzano per scansionare il testo di un sito web è quello a F. Secondo studi di eye-tracking, la maggior parte di ciò che le persone vedono avviene nella parte superiore e sinistra dello schermo. Come il nostro stile di lettura naturale in Occidente (da sinistra a destra e dall'alto in basso), lo schema a F è destinato a imitare. Un sito web ben progettato dovrebbe essere compatibile con il modello di scansione naturale di un lettore.

5. GERARCHIA VISIVA

Il design visivo è una disposizione degli elementi in termini di importanza. Le dimensioni, il colore, le immagini, il contrasto, il carattere, gli spazi bianchi, la struttura e lo stile sono tutti elementi utilizzati per creare la gerarchia visiva. Lo scopo più importante della scala visiva è quello di stabilire un punto focale; indirizza i visitatori verso i contenuti importanti.

6. CONTENUTO

Un buon sito web è caratterizzato da un design eccellente e da un ottimo contenuto. Le conversioni possono essere ottenute utilizzando un linguaggio accattivante e un materiale eccellente per attrarre e persuadere i clienti.

7. LAYOUT A GRIGLIA

Le griglie aiutano a organizzare il design e a gestire i dati. La griglia aiuta ad allineare i componenti della pagina e a mantenerla ordinata. Il design basato su griglie organizza il materiale in una struttura a griglia rigida e ordinata, con colonne, sezioni allineate e bilanciate, e dà luogo a un sito web esteticamente eccellente.

8. TEMPO DI CARICAMENTO

L'attesa per il caricamento di un sito web porta gli utenti ad abbandonarlo. Quasi la metà delle persone che visitano il web si aspettano che un sito venga caricato in 2 secondi o meno, e abbandoneranno un sito che non lo fa entro 3 secondi. L'ottimizzazione delle dimensioni delle immagini può contribuire a velocizzare il caricamento del sito.

9. MOBILE FRIENDLY

Sempre più persone navigano sul web con i loro telefoni o altri gadget. È fondamentale avere un design reattivo per il vostro sito web, in grado di adattarsi ai vari display.

Conclusione

Potete utilizzare queste idee primarie di design per produrre un fantastico web design come designer professionista.