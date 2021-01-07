一个网站的设计应该能够同时完成两个目标：传达其预期的观点，同时也让访问者感兴趣。一致性、颜色、字体、图片、简单性和功能性都是有助于有效的网站设计的元素。

当开发一个网站时，有几个关键的方面有助于接受它。例如，一个精心设计的网站可能有助于建立信任并鼓励访问者采取行动。创造一个奇妙的用户体验需要确保你的网站设计在可用性（形式和美学）和易用性（功能）方面得到优化。

主要的网页设计原则

以下是一些建议，以帮助你决定一个网页项目。

1.网站的目的

你的网站必须满足你的访问者的要求。在所有页面上有一个明确的目标，将有助于用户与你所提供的内容进行互动。你的网站的目的是什么？它是一个像 "如何做 "手册那样的实用指南吗？它是一个像体育报道一样的娱乐性网站，还是你试图向访问者推销？网站可能有几种不同的目的，但所有的网站都有特定的共同目标：

描述专业知识；

建立你的声誉；

产生信息；

销售和售后服务。

2.简单性

当涉及用户体验和网站可用性时，简单性是必经之路。遵循这些方法来实现设计的简洁性。

颜色有可能传递信息并引起情感反应。选择一个与你的业务相匹配的调色板将使你能够影响消费者对它的行为。将颜色的选择保持在最多5种颜色。相互补充的色调是理想的。赏心悦目的颜色组合可以提高客户的互动性，让客户感觉良好。

排版是任何网站的一个基本元素。它吸引了人们的注意力，并实现了其声音的视觉表现功能。在网站上，字体应该是可读的，并且最多限制在三种不同的字体。

通信中使用的每个视觉方面都被称为图像。静态、摄影、插图、视频和各种图形都包括在这里。所有的图片都应该是有感情的，在传达其精神的同时也体现其品牌个性。我们在网站上吸收的大部分信息都是视觉上的，高分辨率的照片必须用来在访客心中建立起专业和值得信赖的第一印象。

3.导航

互联网上的寻路技术，通常被称为导航，当人们与网站互动并找到他们所搜索的内容时，就会使用导航。这对于保持访问者在您的网站上的参与度至关重要。如果导航很复杂，访问者会放弃你的网站。

4.F型模式阅读

访问者在扫描网站上的文本时最经常使用的模式是F型模式。根据眼球追踪研究，人们看到的大部分内容都发生在屏幕的顶部和左侧部分。就像我们在西方的自然阅读方式一样（从左到右，从上到下），F型模式是为了模仿。一个设计良好的网站应该与读者的自然扫描模式兼容。

5.视觉层次

视觉设计是一种按重要性排列的元素。尺寸、颜色、图像、对比度、字体、空白、纹理和风格都被用来创造视觉层次。视觉规模最关键的目的是设置一个焦点；它将访问者引向重要的内容。

6.内容

一个好的网站既有优秀的设计，又有优秀的内容。通过使用吸引人的语言和优秀的材料来吸引和说服客户，可以实现转换。

7.基于网格的布局

网格有助于组织你的设计和管理你的数据。网格有助于对齐页面上的组件并保持其整洁。基于网格的设计将材料组织成一个整齐、严格的网格结构，列、部分排成一排，看起来很平衡，从而形成一个美观的网站。

8.加载时间

等待网站的加载会导致用户离开。几乎一半的网络访问都希望网站能在2秒或更短的时间内加载，如果网站不能在3秒内完成加载，他们就会放弃。优化图片尺寸可以帮助你更快地加载你的网站。

9.移动友好

越来越多的人用手机或其他小工具上网。

结论

作为一名专业的设计师，你可以利用这些主要的设计理念来制作出精彩的网页设计。