Het ontwerp van een website moet in staat zijn om twee doelen tegelijk te bereiken: het beoogde doel overbrengen en tegelijkertijd de bezoeker geïnteresseerd houden. Consistentie, kleuren, lettertypes, afbeeldingen, eenvoud en functionaliteit zijn allemaal elementen die bijdragen tot een effectief websiteontwerp.

Bij de ontwikkeling van een website dragen verschillende cruciale aspecten bij tot de ontvangst ervan. Een goed ontworpen website, bijvoorbeeld, kan helpen vertrouwen te wekken en bezoekers aanzetten tot actie. Het creëren van een fantastische gebruikerservaring houdt in dat het ontwerp van uw website wordt geoptimaliseerd voor bruikbaarheid (vorm en esthetiek) en gebruiksgemak (functionaliteit).

Belangrijkste principes voor webdesign

Hieronder volgen enkele suggesties om u te helpen bij het bepalen van een webproject.

1. DOEL VAN DE WEBSITE

Uw website moet voldoen aan de eisen van uw bezoekers. Een duidelijk doel op alle pagina's helpt de gebruiker bij de interactie met wat u te bieden heeft. Wat is het doel van uw website? Is het een praktische gids zoals een 'How to'-handleiding? Is het een recreatieve website zoals een sportverslag, of probeert u bezoekers te verkopen? Er zijn verschillende doeleinden die websites kunnen vervullen, maar alle websites hebben specifieke gemeenschappelijke doelen:

Deskundigheid beschrijven;

Uw reputatie opbouwen;

Leads genereren;

Verkoop en nazorg.

2. EENVOUDIGHEID

Als het gaat om gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van websites, is eenvoud de beste manier. Volg deze methoden om eenvoud in het ontwerp te bereiken.

Kleur kan boodschappen overbrengen en emotionele reacties oproepen. Door een kleurenpalet te kiezen dat bij uw bedrijf past, kunt u het gedrag van de consument beïnvloeden. Houd de kleurkeuze beperkt tot maximaal 5 kleuren. Complementaire tinten zijn ideaal. Aangename kleurencombinaties verbeteren de interactie met de klant en geven hem een goed gevoel.

Typografie is een essentieel element van elke website. Het trekt de aandacht en vervult de functie van een visuele weergave van de stem. Op de website moeten de lettertypes leesbaar zijn en beperkt blijven tot maximaal drie verschillende lettertypes.

Elk visueel aspect dat in de communicatie wordt gebruikt, wordt beeldmateriaal genoemd. Foto's, fotografie, illustraties, video's en diverse grafieken vallen hieronder. Alle beelden moeten emotioneel zijn en de geest ervan overbrengen en tegelijkertijd de merkpersoonlijkheid belichamen. De meeste informatie die we op websites opnemen is visueel, en foto's met een hoge resolutie moeten worden gebruikt om bij bezoekers een eerste indruk van professionaliteit en betrouwbaarheid te wekken.

3. NAVIGATIE

De wayfinding-techniek op het internet, beter bekend als navigatie, wordt door mensen gebruikt wanneer zij een site bezoeken en vinden wat zij zoeken. Het is van cruciaal belang dat bezoekers betrokken blijven bij uw website. Bezoekers zullen uw site verlaten als de navigatie ingewikkeld is. Een eenvoudige, intuïtieve en uniforme navigatie op elke pagina is van cruciaal belang.

4. F-VORMIG PATROON LEZEN

Het meest voorkomende patroon dat bezoekers gebruiken om tekst op een website te scannen is het F-patroon. Volgens eye-tracking studies vindt het grootste deel van wat mensen zien plaats in het bovenste en linker deel van het scherm. Net als onze natuurlijke leesstijl in het Westen (van links naar rechts en van boven naar beneden) is het F-patroon bedoeld om na te bootsen. Een goed ontworpen website moet aansluiten bij het natuurlijke scanpatroon van een lezer.

5. VISUELE HIËRARCHIE

Het visueel ontwerp is een rangschikking van elementen in termen van belangrijkheid. Grootte, kleur, beeldmateriaal, contrast, lettertype, witruimte, textuur en stijl worden allemaal gebruikt om de visuele hiërarchie te creëren. Het belangrijkste doel van de visuele schaal is een brandpunt vast te stellen; het leidt bezoekers naar de belangrijke inhoud.

6. INHOUD

Een goede website heeft zowel een uitstekend ontwerp als een goede inhoud. Conversies kunnen worden bereikt door aantrekkelijk taalgebruik en uitstekend materiaal om klanten aan te trekken en te overtuigen.

7. OP RASTERS GEBASEERDE LAY-OUT

Rasters helpen bij de organisatie van uw ontwerp en het beheer van uw gegevens. Het raster helpt bij de uitlijning van onderdelen op de pagina en houdt deze netjes. Het op rasters gebaseerde ontwerp organiseert materiaal in een nette, strakke rasterstructuur met kolommen, secties die op één lijn staan en er evenwichtig uitzien, en resulteert in een esthetisch geweldige website.

8. LADTIJD

Wachten op het laden van een website leidt ertoe dat gebruikers vertrekken. Bijna de helft van alle webbezoekers verwacht dat een website binnen 2 seconden of minder geladen is, en zij zullen een site verlaten die dat niet binnen 3 seconden doet. Het optimaliseren van de afmetingen van afbeeldingen kan u helpen uw site sneller te laden.

9. MOBIEL VRIENDELIJK

Meer mensen surfen op het web op hun telefoon of andere gadgets. Het is cruciaal om een responsief ontwerp te hebben voor uw website, die zich kan aanpassen aan verschillende schermen.

Conclusie

U kunt deze primaire ontwerpideeën gebruiken om als professionele ontwerper een fantastisch webdesign te produceren.