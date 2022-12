Moc platformy rośnie z każdym miesiącem. Nie traciliśmy czasu i dodaliśmy do AppMaster.io nowe funkcjonalności oraz poprawiliśmy jej wydajność. Sprawdźcie najważniejsze wydarzenia stycznia.

Ulepszone zarządzanie plikami

Dokonaliśmy znaczących aktualizacji w zarządzaniu plikami na platformie. Teraz użytkownicy mogą uzyskać dostęp do modeli i właściwości plików oraz tworzyć i rozszerzać modele plików. Aby uprościć pracę, dodaliśmy nowe bloki w Business Processes związane z operacjami na plikach:

Wyszukaj plik;

Usuń plik;

Get file;

Get file metadata;

Get image thumbnail;

Tworzenie pliku CSV;

Utwórz plik XLSX.

Nowe typy zawartości odpowiedzi i żądań

Punkty końcowe mają teraz oddzielną sekcję "Pliki" ze wszystkimi punktami końcowymi potrzebnymi do zarządzania plikami aplikacji. Użytkownicy mogą zmieniać ścieżki plików i zarządzać middleware.

Dodano typ zawartości żądania: wieloczęściowe dane formularza i XML ;

i ; Dodano typ zawartości odpowiedzi: XML, plik renderowania i plik pobierania.

Nowe opcje wdrażania za pomocą Dockera

Dodaliśmy scentralizowane repozytorium do przechowywania aplikacji spakowanych w obrazach docker. Teraz możesz wdrożyć swoje aplikacje na dowolny serwer z dockerem za pomocą jednego polecenia - docker pull z naszego repozytorium. Do działania tej opcji wymagana jest subskrypcja z dostępem do plików binarnych.

Zaktualizowana organizacja procesów biznesowych

Zaktualizowaliśmy widok listy procesów biznesowych i dodaliśmy foldery dla wygodniejszej nawigacji.

Ulepszenia

Nowa strona profilu;

Drobne poprawki błędów;

Wiele usprawnień wydajności.

