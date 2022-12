La potenza della piattaforma cresce ogni mese. Non abbiamo perso tempo e abbiamo aggiunto nuove funzionalità ad AppMaster.io e migliorato le sue prestazioni. Scoprite le principali novità di gennaio.

Gestione dei file migliorata

Abbiamo apportato aggiornamenti significativi alla gestione dei file sulla piattaforma. Ora gli utenti possono accedere ai modelli e alle proprietà dei file e creare ed espandere modelli di file. Per semplificare il lavoro, abbiamo aggiunto nuovi blocchi nei Processi aziendali relativi alle operazioni sui file:

Cerca file;

Eliminazione di un file;

Ottieni file;

Ottenere i metadati del file;

Ottenere la miniatura dell'immagine;

Creare file CSV;

Creare file XLSX.

Nuovi tipi di contenuto per le risposte e le richieste

Gli endpoint hanno ora una sezione "File" separata con tutti gli endpoint necessari per gestire i file delle applicazioni. Gli utenti possono modificare i percorsi dei file e gestire il middleware.

Aggiunta del tipo di contenuto della richiesta: dati di moduli multipart e XML ;

e ; Tipo di contenuto della risposta aggiunto: XML, file di rendering e file di download.

Nuove opzioni di distribuzione con Docker

Abbiamo aggiunto un repository centralizzato per archiviare le applicazioni confezionate in immagini Docker. Ora è possibile distribuire le applicazioni su qualsiasi server con docker con un solo comando: docker pull dal nostro repository. Per questa opzione è necessaria una sottoscrizione con accesso ai file binari.

Aggiornamento dell'organizzazione dei processi aziendali

Abbiamo aggiornato la visualizzazione dell'elenco dei processi aziendali e aggiunto delle cartelle per una navigazione più comoda.

Miglioramenti

Nuova pagina del profilo;

Correzioni di bug minori;

Miglioramenti multipli delle prestazioni.

Restate sintonizzati e non perdetevi gli aggiornamenti senza codice! Unisciti alla comunità di AppMaster.io su Discord e scrivi direttamente ai nostri sviluppatori!