Platformun gücü her ay artıyor. Zaman kaybetmeden AppMaster.io'ya yeni işlevler ekledik ve performansını iyileştirdik. Ocak ayının önemli olaylarına göz atın.

Geliştirilmiş dosya yönetimi

Platformda dosya yönetiminde önemli güncellemeler yaptık. Artık kullanıcılar dosyaların modellerine ve özelliklerine erişebilir ve dosya modelleri oluşturup genişletebilir. İşi basitleştirmek için İş Süreçlerine dosya işlemleriyle ilgili yeni bloklar ekledik:

Arama dosyası;

Dosyayı sil;

Dosyayı al;

Dosya meta verilerini alın;

Küçük resmi alın;

CSV dosyası yapın;

XLSX dosyası yapın.

Yeni yanıt ve istek içerik türleri

Uç noktaların artık uygulamalarınızın dosyalarını yönetmek için gereken tüm uç noktaları içeren ayrı bir 'Dosyalar' bölümü vardır. Kullanıcıların dosya yollarını değiştirmesine ve ara yazılımı yönetmesine izin verilir.

İstek içerik türü eklendi: Çok parçalı form verileri ve XML;

Yanıt içerik türü eklendi: XML, Render dosyası ve İndirme dosyası.

Docker ile yeni dağıtım seçenekleri

Docker görüntülerinde paketlenmiş uygulamaları depolamak için merkezi bir havuz ekledik. Artık uygulamalarınızı tek bir komutla docker ile herhangi bir sunucuya dağıtabilirsiniz - depomuzdan docker çekme. Bu seçeneğin çalışması için gerekli ikili dosyalara erişimi olan abonelik.

Güncellenmiş İş Süreçleri organizasyonu

İş süreçlerinin liste görünümünü güncelledik ve daha rahat gezinme için klasörler ekledik.

İyileştirmeler

Yeni profil sayfası;

Küçük hata düzeltmeleri;

Çoklu performans iyileştirmeleri.

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