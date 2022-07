La puissance de la plateforme augmente chaque mois. Nous n'avons pas perdu de temps et avons ajouté de nouvelles fonctionnalités à AppMaster.io et amélioré ses performances. Découvrez les principaux faits saillants de janvier.

Amélioration de la gestion des fichiers

Nous avons fait des mises à jour importantes dans la gestion des fichiers sur la plateforme. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder aux modèles et aux propriétés des fichiers et créer et développer des modèles de fichiers. Pour simplifier le travail, nous avons ajouté de nouveaux blocs dans les processus métier liés aux opérations sur les fichiers :

Fichier de recherche ;

Supprimer le fichier;

Obtenir le fichier ;

Obtenez les métadonnées du fichier ;

Obtenir la vignette de l'image ;

Créez un fichier CSV ;

Créer un fichier XLSX.

Nouveaux types de contenu de réponse et de demande

Les points de terminaison ont désormais une section "Fichiers" distincte avec tous les points de terminaison nécessaires pour gérer les fichiers de vos applications. Les utilisateurs sont autorisés à modifier les chemins d'accès aux fichiers et à gérer le middleware.

Type de contenu de la demande ajouté : données de formulaire en plusieurs parties et XML ;

Type de contenu de réponse ajouté : XML, fichier de rendu et fichier de téléchargement.

Nouvelles options de déploiement avec Docker

Nous avons ajouté un référentiel centralisé pour stocker les applications emballées dans des images Docker. Vous pouvez maintenant déployer vos applications sur n'importe quel serveur avec docker via une seule commande - docker pull depuis notre référentiel. Abonnement avec accès aux fichiers binaires requis pour que cette option fonctionne.

Mise à jour de l'organisation des processus métier

Nous avons mis à jour la vue de liste des processus métier et ajouté des dossiers pour une navigation plus pratique.

Améliorations

Nouvelle page de profil ;

Corrections de bugs mineurs;

Améliorations multiples des performances.

Restez à l'écoute et ne manquez pas les mises à jour sans code ! Rejoignez la communauté AppMaster.io sur Discord et envoyez directement un SMS à nos développeurs !