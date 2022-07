O poder da plataforma está crescendo a cada mês. Não perdemos tempo e adicionamos novas funcionalidades ao AppMaster.io e melhoramos seu desempenho. Confira os principais destaques de janeiro.

Gerenciamento de arquivos aprimorado

Fizemos atualizações significativas no gerenciamento de arquivos na plataforma. Agora os usuários podem acessar os modelos e propriedades dos arquivos e criar e expandir modelos de arquivos. Para simplificar o trabalho, adicionamos novos blocos em Processos de Negócios relacionados a operações de arquivos:

Arquivo de pesquisa;

Excluir arquivo;

Obter arquivo;

Obtenha metadados de arquivos;

Obter miniatura da imagem;

Faça o arquivo CSV;

Faça o arquivo XLSX.

Novos tipos de conteúdo de resposta e solicitação

Os endpoints agora têm uma seção separada de 'Arquivos' com todos os endpoints necessários para gerenciar os arquivos de seus aplicativos. Os usuários têm permissão para alterar os caminhos dos arquivos e gerenciar o middleware.

Tipo de conteúdo de solicitação adicionado: dados de formulário multipartes e XML;

Tipo de conteúdo de resposta adicionado: XML, arquivo de renderização e arquivo de download.

Novas opções de implantação com Docker

Adicionamos um repositório centralizado para armazenar aplicativos empacotados em imagens docker. Agora você pode implantar seus aplicativos em qualquer servidor com docker por meio de um único comando - docker pull do nosso repositório. Assinatura com acesso a arquivos binários necessária para que esta opção funcione.

Organização de Processos de Negócios atualizada

Atualizamos a exibição de lista de processos de negócios e adicionamos pastas para uma navegação mais conveniente.

Melhorias

Nova página de perfil;

Pequenas correções de bugs;

Várias melhorias de desempenho.

Fique atento e não perca as atualizações sem código! Junte-se à comunidade AppMaster.io no Discord e envie mensagens de texto diretamente para nossos desenvolvedores lá!