该平台的力量每个月都在增长。我们没有浪费时间，为 AppMaster.io 添加了新功能并提高了其性能。查看一月份的主要亮点。

改进的文件管理

我们对平台上的文件管理进行了重大更新。现在用户可以访问文件的模型和属性，并制作和扩展文件模型。为了简化工作，我们在业务流程中添加了与文件操作相关的新块：

搜索文件；

删除文件;

获取文件；

获取文件元数据；

获取图片缩略图；

制作 CSV 文件；

制作 XLSX 文件。

新的响应和请求内容类型

端点现在有一个单独的“文件”部分，其中包含管理应用程序文件所需的所有端点。允许用户更改文件路径和管理中间件。

添加的请求内容类型：多部分表单数据和XML；

添加的响应内容类型：XML、渲染文件和下载文件。

Docker 的新部署选项

我们添加了一个集中存储库来存储打包在 docker 镜像中的应用程序。现在，您可以通过一个命令 - docker pull 从我们的存储库中将您的应用程序部署到任何使用 docker 的服务器。订阅并访问此选项所需的二进制文件。

更新的业务流程组织

我们更新了业务流程的列表视图并添加了文件夹，以便于导航。

改进

新的个人资料页面；

修正了一些小错误;

多项性能改进。

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