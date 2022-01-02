С каждым месяцем возможности платформы растут. Мы не теряли время и дополнили AppMaster.io новым функционалом и улучшили производительность. Смотрите ниже, что нового появилось на платформе.
Улучшения в работе с файлами
Пользователям открыт доступ к моделям файлов, их свойствам, а также добавлена возможность их создания. В бизнес-процессы добавлены новые блоки для работы с файлами:
- Search file;
- Delete file;
- Get file;
- Get file metadata;
- Get image thumbnail;
- Make CSV file;
- Make XLSX file.
Обновления в Endpoints
В Endpoints добавилась автоматически создаваемая группа Files, где отображены все эндпоинты, необходимые для работы с файлами.
Добавлены новые типы запросов и ответов:
- Тип содержимого запроса (content-type): Multipart form data и XML;
- Тип содержимого ответа (content-type): XML, Render file, и Download file.
Новые параметры развертывания с помощью Docker
Мы добавили единый репозиторий для хранения приложений, упакованных в докер образы. Теперь вы можете развернуть свои приложения на любом сервере с помощью docker и всего одной команды — docker pull из нашего репозитория. Для работы этой опции требуется подписка с доступом к бинарным файлам.
Улучшенная организация бизнес-процессов
Мы обновили раздел Бизнес-логики для более удобной организации бизнес-процессов. Теперь у вас есть возможность группировать бизнес-процесcы по папкам и сортировать их вручную через простое перетаскивание.
Улучшения на платформе
- Обновлена страница профиля;
- Исправлены баги и ошибки;
- Улучшена производительность.
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