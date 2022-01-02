С каждым месяцем возможности платформы растут. Мы не теряли время и дополнили AppMaster.io новым функционалом и улучшили производительность. Смотрите ниже, что нового появилось на платформе.

Улучшения в работе с файлами

Пользователям открыт доступ к моделям файлов, их свойствам, а также добавлена возможность их создания. В бизнес-процессы добавлены новые блоки для работы с файлами:

Search file;

Delete file;

Get file;

Get file metadata;

Get image thumbnail;

Make CSV file;

Make XLSX file.

Обновления в Endpoints

В Endpoints добавилась автоматически создаваемая группа Files, где отображены все эндпоинты, необходимые для работы с файлами.

Добавлены новые типы запросов и ответов:

Тип содержимого запроса (content-type): Multipart form data и XML ;

и ; Тип содержимого ответа (content-type): XML, Render file, и Download file.

Новые параметры развертывания с помощью Docker

Мы добавили единый репозиторий для хранения приложений, упакованных в докер образы. Теперь вы можете развернуть свои приложения на любом сервере с помощью docker и всего одной команды — docker pull из нашего репозитория. Для работы этой опции требуется подписка с доступом к бинарным файлам.

Улучшенная организация бизнес-процессов

Мы обновили раздел Бизнес-логики для более удобной организации бизнес-процессов. Теперь у вас есть возможность группировать бизнес-процесcы по папкам и сортировать их вручную через простое перетаскивание.

Улучшения на платформе

Обновлена страница профиля;

Исправлены баги и ошибки;

Улучшена производительность.

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