De kracht van het platform groeit elke maand. We hebben geen tijd verloren en nieuwe functionaliteit aan AppMaster.io toegevoegd en de prestaties verbeterd. Bekijk de belangrijkste hoogtepunten van januari.

Verbeterd bestandsbeheer

We hebben het bestandsbeheer op het platform aanzienlijk verbeterd. Nu hebben gebruikers toegang tot de modellen en eigenschappen van bestanden en kunnen ze bestandsmodellen maken en uitbreiden. Om het werk te vereenvoudigen, hebben we nieuwe blokken toegevoegd in Business Processes met betrekking tot bestandsoperaties:

Bestand zoeken;

Bestand verwijderen;

Bestand ophalen;

Metagegevens van bestand ophalen;

Afbeeldingsminiaturen ophalen;

CSV bestand maken;

XLSX-bestand maken.

Nieuwe inhoudstypen voor antwoorden en verzoeken

Endpoints hebben nu een aparte sectie 'Bestanden' met alle endpoints die nodig zijn om de bestanden van uw applicaties te beheren. Gebruikers kunnen bestandspaden wijzigen en middleware beheren.

Inhoudstype verzoek toegevoegd: Meervoudige formuliergegevens en XML ;

en ; Inhoudstype antwoord toegevoegd: XML, renderbestand en downloadbestand.

Nieuwe implementatiemogelijkheden met Docker

We hebben een centrale opslagplaats toegevoegd voor het opslaan van toepassingen verpakt in docker-images. Nu kunt u uw toepassingen inzetten op elke server met docker via een enkel commando - docker pull uit onze repository. Abonnement met toegang tot binaire bestanden vereist om deze optie te laten werken.

Bijgewerkte organisatie van bedrijfsprocessen

We hebben de lijstweergave van bedrijfsprocessen bijgewerkt en mappen toegevoegd voor een handigere navigatie.

Verbeteringen

Nieuwe profielpagina;

Kleine bugfixes;

Meerdere prestatieverbeteringen.

Blijf op de hoogte, en mis geen no-code updates! Word lid van de AppMaster.io gemeenschap op Discord en sms direct naar onze ontwikkelaars daar!