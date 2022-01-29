تزداد قوة المنصة كل شهر. لم نضيع الوقت وأضفنا وظائف جديدة إلى AppMaster.io وقمنا بتحسين أدائه. تحقق من أهم الأحداث في شهر يناير.

تحسين إدارة الملفات

لقد أجرينا تحديثات مهمة في إدارة الملفات على المنصة. الآن يمكن للمستخدمين الوصول إلى نماذج الملفات وخصائصها وإنشاء نماذج الملفات وتوسيعها. لتبسيط العمل ، أضفنا كتلًا جديدة في عمليات الأعمال المتعلقة بعمليات الملفات:

ملف البحث

حذف ملف؛

خذ الملف؛

الحصول على البيانات الوصفية للملف ؛

الحصول على صورة مصغرة ؛

إنشاء ملف CSV ؛

قم بعمل ملف XLSX.

استجابة جديدة وطلب أنواع المحتوى

تحتوي نقاط النهاية الآن على قسم "ملفات" منفصل به جميع نقاط النهاية اللازمة لإدارة ملفات تطبيقاتك. يُسمح للمستخدمين بتغيير مسارات الملفات وإدارة البرامج الوسيطة.

تمت إضافة نوع محتوى الطلب: بيانات نموذج متعدد الأجزاء و XML ؛

تمت إضافة نوع محتوى الاستجابة: ملف XML و Render و Download file.

خيارات نشر جديدة مع عامل الإرساء

أضفنا مستودعًا مركزيًا لتخزين التطبيقات المعبأة في صور عامل الإرساء. يمكنك الآن نشر تطبيقاتك على أي خادم به عامل إرساء عبر أمر واحد - سحب عامل الإرساء من مستودعنا. الاشتراك مع الوصول إلى الملفات الثنائية المطلوبة لكي يعمل هذا الخيار.

منظمة عمليات الأعمال المحدثة

قمنا بتحديث عرض قائمة العمليات التجارية وإضافة المجلدات لمزيد من التنقل المريح.

تحسينات

صفحة ملف تعريف جديدة ؛

إصلاحات طفيفة للأخطاء

تحسينات متعددة في الأداء.

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