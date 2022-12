W tym poście dowiesz się, jak wyrównać swoją wiedzę na temat projektowania stron internetowych. Szukasz metod na zwiększenie swoich umiejętności w zakresie projektowania stron internetowych? Zebraliśmy listę 13 sugestii, które pomogą Ci w kreatywnym rozwoju.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym projektantem stron internetowych, czy też założyłeś już wiele witryn, zawsze jest miejsce na rozwój. Oto 13 pomysłów na poprawę swoich umiejętności i zwiększenie ilości prac projektowych.

1. Nie używaj gorączkowych schematów kolorów

Kiedy tak wiele uroczych tonów i odcieni jest dostępnych, łatwo jest przejść za burtę z kolorem. Chociaż wiele stylów projektantów opiera się na jasnych i widocznych paletach kolorów, kiedy zbyt wiele kolorów jest stłoczonych razem, wizualne zamieszanie przytłacza resztę projektu internetowego.

Trzymaj się prostego schematu kolorów i neutralnych odcieni tła. Stonowane tło podkreśla przypadki kolorów - takie jak kolory na przyciskach call-to-action, elementach menu lub innych elementach projektu - i zwraca na nie uwagę. Białe, czarne lub neutralne tło jest często wszystkim, co jest wymagane.

Aby dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystać kolor w projekcie strony internetowej, zapoznaj się z teorią kolorów, aby dokonać lepszego wyboru.

2. Pomyśl o dodanych obrazach

Jeśli szukasz opłacalnej i prostej metody korzystania z obrazów stockowych, dostępnych jest kilka fantastycznych alternatyw. Jednak nie wrzucaj ich do swoich projektów bezmyślnie. Upewnij się, że przycinasz i modyfikujesz pierwsze z nich. Aby zdjęcia pasowały do harmonii projektu strony internetowej, użyj korekt takich jak filtry, nasycenie, ciepło, kontrast i inne techniki edycji obrazu.

Na koniec upewnij się, że zdjęcia, które wybierasz, są odpowiednie dla materiału, w którym się pojawiają. Jeśli obraz nie wydaje się odnosić do użytego materiału, być może trzeba będzie znaleźć taki, który lepiej pasuje do tematu. Bądź świadomy typów plików, które stosujesz. Zrozum rozróżnienie pomiędzy formatami plików JPEG i PNG. Właściwe typy plików mogą znacząco wpłynąć na szybkość ładowania się Twojej strony.

3. Stosuj responsywny design

Dostępnych jest wiele różnych rozmiarów ekranów. Doświadczenie użytkownika Twojej strony musi być spójne na wszystkich urządzeniach. Zamiast inwestować dużo czasu i wysiłku w skomplikowane animacje i efekty hover, które mogą nie działać na wszystkich urządzeniach, bardziej efektywne jest skupienie się na poprawie doświadczenia użytkownika.

Twoja strona będzie przyjazna dla użytkownika i zapewni zoptymalizowane doświadczenie zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych po zastosowaniu zasad projektowania responsywnego.

4. Konsekwentnie używaj krojów pisma

Chcemy, aby każda strona książki przylegała do logicznego ciągu, kiedy siadamy do jej czytania. Tekst będzie tej samej wielkości, będzie miał jednolite odstępy i będzie używał tej samej powtarzającej się struktury. Ta spójność pomaga nam zaangażować się jako czytelnikom, pozwalając nam wygodnie śledzić postęp myśli na stronach książki.

Podobnie typografia w projekcie internetowym musi sprawiać wrażenie uporządkowanej i spójnej. Ta sama czcionka powinna być używana do nagłówków, tekstu głównego, linków i innych tekstów na wielu stronach witryny. Dodatkowo, jednakowe wypełnienia, odstępy między liniami, rozmiar, kolor i waga powinny być zachowane dla wszystkich typów treści.

Lubimy tworzyć jedną stronę przewodnika stylu dla każdej budowanej witryny. Zapewni to utrzymanie spójności krojów pisma w całym projekcie strony internetowej.

5. Pamiętaj o różnorodności i integracji

Większość osób odwiedzających stronę internetową pochodzi z różnych kategorii społeczno-demograficznych, grup etnicznych, płci, zdolności i wieku. Tworzenie integracyjnego doświadczenia użytkownika jest niezbędne, aby być dobrym projektantem stron internetowych. Wybierając zdjęcia i projekty postaci, upewnij się, że reprezentują one ludzi z różnych środowisk.

6. Określ, kim jesteś jako projektant

Nie jest niczym niezwykłym, że projektanci posiadają różnorodne umiejętności, w tym doświadczenie użytkownika i programowanie stron internetowych. Podczas pracy nad projektami, projektant stron internetowych ma zazwyczaj jeden punkt centralny.

Jednak, ponieważ istnieje tak wiele zmiennych do rozważenia, niemożliwe jest, aby być ekspertem we wszystkim. Projektanci muszą być pasjonatami tego, co robią i co ich interesuje. Dobrzy projektanci wiedzą, że skupienie się na konkretnych obszarach i stanie się ekspertami w nich pomaga wyróżnić ich pracę i sprawić, że będzie ona bardziej atrakcyjna dla potencjalnych klientów.

Chociaż wielu projektantów rozpoczyna swoją karierę odbijając się od jednego projektu do następnego, identyfikacja specjalizacji staje się bardziej prosta z czasem, rozwojem i refleksją.

Zacznij od określenia, z jakimi firmami lub klientami najchętniej pracujesz. Jeśli jesteś miłośnikiem technologii, poszukaj firm SaaS, startupów i innych z cyfrowego świata. Projektowanie stron internetowych restauracji może być doskonałym dopasowaniem dla smakosza.

Twój styl artystyczny powinien być również odzwierciedlony w Twojej tożsamości zawodowej. Miej wyraźny głos projektowy, który jest całkowicie twój, niezależnie od tego, czy kochasz precyzyjnie wykonane minimalistyczne projekty, czy lubisz przesuwać granice z abstrakcyjnymi i koncepcyjnymi pracami.

Pomocne jest również zrozumienie, kim jesteś jako projektant, zanim zaczniesz szukać pracy i potencjalnych współpracowników. Pozwala to również potencjalnym klientom od razu rozpoznać Twoje umiejętności, umożliwiając stworzenie skoncentrowanego profilu LinkedIn i portfolio.

7. Mentor projektanta

Zostanie mentorem to nie tylko sposób na odwdzięczenie się i pomoc innemu projektantowi; może to również pomóc Ci w lepszej krytyce Twojej pracy.

Bycie mentorem to nie tylko przekazywanie porad dotyczących projektowania stron internetowych. Pociąga to za sobą identyfikację problemu, który ktoś może mieć i wyjaśnienie, dlaczego to nie działa i kroki, które mogą podjąć, aby go rozwiązać. Zwracanie uwagi na czyjąś pracę i używanie analitycznego mózgu pomoże Ci ocenić Twoje projekty.

8. Napisz studium przypadku

Studia przypadków powinny być zawarte w każdej stronie portfolio web designera, ale wielu zaniedbuje ich wykonanie. Choć wymagają one trochę wysiłku i czasu, studia przypadków mogą pomóc Ci na różne sposoby.

Wartość studiów przypadku dla portfolio jest niezmierzona. Użytkownicy strony dostają, aby zobaczyć swoje podejście w akcji i dowiedzieć się więcej o tym, kim jesteś jako projektant po obejrzeniu swojego procesu przez kilka przypadków.

Biorąc granularne spojrzenie na swoją pracę jako projektant stron internetowych może pomóc Ci lepiej zrozumieć, co robisz dobrze i gdzie możesz potrzebować poprawy. Studia przypadków są doskonałym sposobem na śledzenie swojego rozwoju.

9. Zrozum zasady projektowania stron internetowych

Znajomość podstawowych idei projektowania pozwala na dokonywanie świadomych osądów.

Poznaj podstawy UI, UX, typografii, kompozycji i teorii kolorów. Zrozum hierarchię wizualną, podstawy teorii Gestalt i złotą proporcję. Poznaj bardziej mózgowe aspekty projektowania, aby zastosować je w swojej pracy.

Sprawdź ten post, jeśli chcesz rozpocząć naukę o projektowaniu stron internetowych. Każdy projektant powinien znać co najmniej dziesięć zasad etycznego projektowania stron internetowych.

10. Poproś o lepszą informację zwrotną i krytykę na temat swojej pracy

Miło jest usłyszeć, co robisz dobrze. Jednak będziesz potrzebował pomocnej krytyki, aby rozwijać się jako projektant stron internetowych.

To wszystko zaczyna się od Ciebie. Powiedz ludziom, jakiego rodzaju informacji zwrotnej oczekujesz. Zaproponuj im pewien kontekst dotyczący projektu, jego celów i wszelkich niezbędnych informacji ogólnych. Daj im wszystkie informacje, których będą potrzebować, aby ocenić twoją pracę przed rozpoczęciem.

Możesz zadać osobom oceniającym Twoje projekty internetowe jedno z poniższych pytań:

Czy materiał jest dobrze zorganizowany, aby ułatwić jego czytanie?

Czy istnieje logiczny związek pomiędzy cechami interfejsu?

Czy hierarchia wizualna jest efektywna?

Co można zrobić, aby strona była bardziej przyjazna dla użytkownika?

Czy jest ona pozbawiona kluczowych elementów strony?

Czy strona jest responsywna w stosunku do standardów projektowania stron internetowych?

Czy ta strona jest w stanie utrzymać zainteresowanie odwiedzających?

Nie kieruj krytyki tylko do projektantów. Marketerzy, autorzy treści, a nawet Twoi przyjaciele i rodzina mogą dostarczyć cennych uwag.

Łatwo jest się wciągnąć w swoją pracę i wpaść w rutynę projektowania. Utrzymuj swoje pomysły aktywne poprzez generowanie nowych projektów stron internetowych, aby uniknąć twórczego zastoju.

Bądźcie zainspirowani

Sprawdzaj Awwwards, Behance, Dribbble i Webflow Showcase, aby zobaczyć, co jest nowe. Chłonąć wszystko, co się da z postów ulubionych projektantów stron internetowych w mediach społecznościowych.

12. Pracuj nad eksperymentalnymi projektami web designu

Dlaczego nie spróbować czegoś innego? Zastanów się nad jakimś problemem i zobacz, czy możesz wymyślić coś nowego. Przyjrzyj się jednej z istniejących stron internetowych i opracuj swój przekraczający granice redesign. Każdy doskonały projektant rozumie, że ryzykowanie poza swoją strefą komfortu zmusi Cię do innego podejścia do pracy projektowej.

Nie bój się porażki. Podróż na niezbadane terytorium projektowe nie zawsze jest przyjemna. Zaletą takich prywatnych projektów jest to, że nikt ich nie zobaczy, nawet jeśli poniesiesz porażkę.

Dodatkowa wskazówka: Zawsze się ucz

Ponieważ projektowanie ciągle się zmienia, jest to niekończąca się przygoda. Cały czas wprowadzane są nowe narzędzia i podejścia. Jakie kroki podejmujesz, aby być na bieżąco i zwiększać swoje umiejętności? Daj nam znać, co robisz, aby być na szczycie w komentarzach poniżej!