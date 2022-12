Deze post zal je leren hoe je je kennis over webdesign kunt vergroten. Bent u op zoek naar methoden om uw vaardigheden op het gebied van webdesign te verbeteren? Wij hebben een lijst van 13 suggesties samengesteld om u te helpen bij uw creatieve ontwikkeling.

Of u nu een beginnende webdesigner bent of al vele sites hebt opgezet, er is altijd ruimte voor groei. Hier zijn 13 ideeën om uw vaardigheden te verbeteren en uw ontwerpwerk uit te breiden.

1. Gebruik geen hectische kleurenschema's

Wanneer er zoveel mooie tinten beschikbaar zijn, is het gemakkelijk om met kleur te overdrijven. Hoewel veel ontwerpers hun stijl baseren op heldere en prominente kleurenpaletten, overvalt de visuele verwarring de rest van het webontwerp wanneer te veel kleuren bij elkaar worden gepropt.

Blijf bij een eenvoudig kleurenschema en neutrale achtergrondkleuren. Een ingetogen achtergrond accentueert kleuren - zoals kleuren op call-to-action knoppen, menu-items of andere ontwerponderdelen - en trekt de aandacht. Een witte, zwarte of neutrale achtergrond is vaak al voldoende.

Om te leren hoe u kleur effectief kunt gebruiken in uw webontwerp, moet u zich verdiepen in kleurtheorie om betere keuzes te maken.

2. Denk na over de toegevoegde afbeeldingen

Als u op zoek bent naar een kosteneffectieve en eenvoudige methode om stockafbeeldingen te gebruiken, zijn er verschillende fantastische alternatieven beschikbaar. Gooi ze echter niet zomaar in je ontwerpen. Zorg ervoor dat je ze eerst bijsnijdt en aanpast. Gebruik aanpassingen zoals filters, verzadiging, warmte, contrast en andere beeldbewerkingstechnieken om de foto's te laten passen in de harmonie van een websiteontwerp.

Zorg er ten slotte voor dat de foto's die u kiest geschikt zijn voor het materiaal waarop ze staan. Als een afbeelding niet lijkt te passen bij het gebruikte materiaal, moet u er misschien een zoeken die beter bij het onderwerp past. Wees je bewust van de bestandstypen die je gebruikt. Begrijp het onderscheid tussen JPEG- en PNG-bestandsformaten. De juiste bestandstypen kunnen van grote invloed zijn op hoe snel uw site laadt.

3. Gebruik responsief ontwerp

Er zijn veel verschillende schermformaten beschikbaar. De gebruikerservaring van uw website moet consistent zijn op alle apparaten. In plaats van veel tijd en moeite te investeren in ingewikkelde animaties en hover-effecten die mogelijk niet op alle apparaten werken, is het efficiënter om u te richten op het verbeteren van de gebruikerservaring.

Uw website zal gebruiksvriendelijk zijn en een geoptimaliseerde ervaring bieden op zowel desktop- als mobiele apparaten volgens de principes van responsive design.

4. Gebruik consequent lettertypes

We willen dat elke pagina van een boek in een logische volgorde wordt gelezen. De tekst moet dezelfde grootte hebben, dezelfde tussenruimte en dezelfde terugkerende structuur. Deze consistentie helpt ons als lezer betrokken te blijven, omdat we zo gemakkelijk de voortgang van ideeën op de pagina's van een boek kunnen volgen.

Evenzo moet de typografie van een webontwerp ordelijk en consistent aanvoelen. Hetzelfde lettertype moet worden gebruikt voor koppen, tekst, links en andere tekst op meerdere websitepagina's. Bovendien moet voor alle soorten inhoud dezelfde opvulling, regelafstand, grootte, kleur en gewicht worden aangehouden.

Wij maken graag één stijlgidspagina voor elke website die u bouwt. Dit zorgt ervoor dat het lettertype consistent blijft in het hele webontwerp.

5. Houd diversiteit en inclusie in gedachten

De meeste mensen die een website bezoeken komen uit verschillende socio-demografische categorieën, etniciteiten, geslachten, vaardigheden en leeftijden. Het creëren van een inclusieve gebruikerservaring is essentieel voor een goede webdesigner. Zorg er bij het selecteren van foto's en karakterontwerpen voor dat ze mensen uit verschillende lagen van de bevolking vertegenwoordigen.

6. Bepaal wie je bent als ontwerper

Het is niet ongebruikelijk dat ontwerpers verschillende vaardigheden hebben, waaronder gebruikerservaring en webprogrammering. Bij het werken aan projecten heeft een webdesigner meestal één focuspunt.

Maar omdat er zoveel variabelen zijn om rekening mee te houden, is het onmogelijk om overal een expert in te zijn. Ontwerpers moeten gepassioneerd en geïnteresseerd zijn in wat ze doen. Goede ontwerpers weten dat door zich te concentreren op specifieke gebieden en daarin expert te worden, hun werk zich onderscheidt en aantrekkelijker wordt voor potentiële klanten.

Hoewel veel ontwerpers hun carrière beginnen met het ene project na het andere, wordt het identificeren van een specialiteit eenvoudiger na verloop van tijd, groei en reflectie.

Begin met te bepalen met wat voor soort bedrijven of klanten je het liefst werkt. Als je van technologie houdt, zoek dan naar SaaS-bedrijven, startups en andere bedrijven in de digitale wereld. Het ontwerpen van restaurant websites kan een uitstekende pasvorm zijn voor een foodie.

Uw artistieke stijl moet ook tot uiting komen in uw professionele identiteit. Of u nu houdt van met precisie gemaakte minimalistische ontwerpen of graag de grenzen opzoekt met abstract en conceptueel gedreven werk.

Het is ook nuttig om te begrijpen wie je bent als ontwerper voordat je begint met het zoeken naar banen en potentiële medewerkers. Ook kunnen potentiële klanten je capaciteiten meteen herkennen doordat je een gericht LinkedIn-profiel en portfolio kunt maken.

7. Mentor van een ontwerper

Mentor worden is niet alleen een manier om iets terug te doen en een andere ontwerper te helpen; het kan je ook helpen je werk beter te beoordelen.

Mentor zijn is niet alleen het doorgeven van website-ontwerpadvies. Het gaat erom een probleem te identificeren dat iemand heeft en uit te leggen waarom het niet werkt en welke stappen hij kan nemen om het op te lossen. Aandacht besteden aan het werk van iemand anders en je analytische brein gebruiken zal je helpen je ontwerpen te evalueren.

8. Schrijf case studies

Case studies moeten worden opgenomen in de portfolio website van elke webdesigner, maar velen verzuimen om ze te maken. Hoewel ze wat moeite en tijd kosten, kunnen case studies je op verschillende manieren helpen.

De waarde van case studies voor een portfolio is onmeetbaar. Websitegebruikers krijgen uw aanpak in actie te zien en leren meer over wie u bent als ontwerper na het bekijken van uw proces via verschillende cases.

Door uw werk als webdesigner in detail te bekijken, kunt u beter begrijpen wat u goed doet en waar u misschien moet verbeteren. Case studies zijn een uitstekende manier om je ontwikkeling bij te houden.

9. Begrijp de principes van webdesign

Als je de basisideeën van design kent, kun je weloverwogen oordelen.

Leer over de grondslagen van UI, UX, typografie, compositie en kleurtheorie. Begrijp visuele hiërarchie, de grondbeginselen van de Gestalttheorie en de gulden snede. Leer meer cerebrale aspecten van design toe te passen op je werk.

Bekijk deze post als je wilt beginnen met leren over webdesign. Elke ontwerper zou bekend moeten zijn met ten minste tien ethische web design principes.

10. Vraag betere feedback en kritiek op je werk

Het is leuk om te horen wat je goed doet. Maar je hebt nuttige kritiek nodig om je te ontwikkelen als webdesigner.

Het begint allemaal bij jezelf. Vertel mensen wat voor soort feedback je wilt. Bied hen wat context over het project, de doelstellingen en alle nodige achtergrondinformatie. Geef ze alle informatie die ze nodig hebben om je werk te evalueren voordat ze beginnen.

U kunt de personen die uw webdesigns evalueren een van deze vragen stellen:

Is het materiaal goed georganiseerd om het lezen ervan te vergemakkelijken?

Is er een logisch verband tussen de interfacefuncties?

Is de visuele hiërarchie doeltreffend?

Wat kan er gedaan worden om de site gebruiksvriendelijker te maken?

Ontbreekt het aan cruciale paginaonderdelen?

Voldoet deze website aan de webdesignnormen?

Is deze website in staat om bezoekers geïnteresseerd te houden?

Ga niet alleen naar ontwerpers voor kritiek. Marketeers, inhoudsschrijvers en zelfs uw vrienden en familie kunnen allemaal waardevol commentaar leveren.

Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in je werk en in een sleur te raken met het ontwerp. Houd uw ideeën actief door nieuwe webdesigns te genereren om creatieve stagnatie te voorkomen.

Blijf geïnspireerd

Bekijk de Awwwards, Behance, Dribbble en de Webflow Showcase om te zien wat er nieuw is. Neem alles in je op van de social media posts van je favoriete webdesigners.

12. Werk aan experimentele webdesign projecten

Waarom niet iets anders proberen? Bedenk een probleem en kijk of je iets nieuws kunt bedenken. Bekijk een van de bestaande websites en ontwikkel jouw grensverleggende herontwerp. Elke uitstekende ontwerper begrijpt dat het wagen buiten je comfortzone je dwingt je ontwerpwerk anders te benaderen.

Wees niet bang om te falen. De reis naar onbekend designterrein is niet altijd aangenaam. Het voordeel van zulke privéprojecten is dat niemand ze ooit te zien krijgt, zelfs als je faalt.

Bonustip: Blijf altijd leren

Omdat design voortdurend verandert, is het een avontuur zonder einde. Er worden voortdurend nieuwe tools en benaderingen geïntroduceerd. Welke stappen neem jij om op de hoogte te blijven en je vaardigheden te verbeteren? Laat ons weten wat jij doet om bij te blijven in de commentaren hieronder!