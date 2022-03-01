这篇文章将教你如何提升你的网页设计知识。您是否正在寻找提高网页设计技能的方法？我们编制了一份包含 13 条建议的清单，以帮助您进行创意开发。

无论您是新手网页设计师还是已经建立了众多网站，总有增长空间。这里有 13 个想法可以提高你的能力和增加你的设计工作。

1.不要使用繁琐的配色方案

当有这么多可爱的色调和色调可供选择时，很容易过度使用颜色。尽管许多设计师的风格依赖于明亮而突出的调色板，但当太多的颜色挤在一起时，视觉上的混乱会压倒网页设计的其余部分。

坚持简单的配色方案和中性的背景色调。柔和的背景突出了颜色实例——例如号召性用语按钮、菜单项或其他设计组件上的颜色——并引起人们的注意。通常只需要白色、黑色或中性背景。

要了解如何在您的网页设计中有效地利用颜色，请阅读颜色理论以做出更好的选择。

2.考虑添加的图像

如果您正在寻找一种经济高效且直接的使用库存图像的方法，可以使用多种出色的替代方法。但是，不要随意将它们放入您的设计中。确保裁剪和修改第一个。为了使图片符合网站设计的和谐，请使用滤镜、饱和度、温暖度、对比度和其他图片编辑技术等调整。

最后，请确保您选择的照片适合它们出现的材料。如果图像似乎与使用的材料无关，您可能需要找到更适合主题的图像。请注意您使用的文件类型。了解 JPEG 和 PNG 文件格式之间的区别。正确的文件类型会显着影响您网站的加载速度。

3.使用响应式设计

有许多不同的屏幕尺寸可供选择。您网站的用户体验必须在所有设备上保持一致。与其将大量时间和精力投入到可能无法在所有设备上运行的复杂动画和悬停效果上，不如专注于改善用户体验更有效。

您的网站将是用户友好的，并按照响应式设计原则在桌面和移动设备上提供优化的体验。

4.始终如一地使用字体

我们希望一本书的每一页在我们坐下来阅读时都遵循一个逻辑顺序。文本大小相同，间距一致，并使用相同的重复结构。这种一致性有助于我们作为读者保持参与度，让我们能够轻松地跟踪书籍页面中想法的进展。

同样，网页设计的排版必须感觉有序和一致。多个网站页面上的标题、正文、链接和其他文本应使用相同的字体。此外，应为所有类型的内容保持相同的填充、行距、大小、颜色和重量。

我们喜欢为您构建的每个网站创建一个样式指南页面。它将确保在整个网页设计中保持字体一致性。

5. 牢记多样性和包容性

访问网站的大多数人来自不同的社会人口类别、种族、性别、能力和年龄。创造包容性的用户体验对于成为一名优秀的网页设计师至关重要。在选择照片和人物设计时，请确保它们代表了各行各业的人。

6. 定义你作为设计师的身份

设计师拥有多种技能并不罕见，包括用户体验和网络编程。在处理项目时，网页设计师通常有一个焦点。

但是，由于要考虑的变量太多，不可能在所有方面都成为专家。设计师必须对他们正在做的事情和感兴趣的事情充满热情。优秀的设计师知道专注于特定领域并成为其中的专家有助于区分他们的工作并使其对潜在客户更具吸引力。

尽管许多设计师的职业生涯从一个项目跳到另一个项目，但随着时间的推移、成长和反思，确定一个专业变得更加直接。

首先确定什么样的企业或客户让你最快乐的工作。如果您是技术爱好者，请在数字世界中寻找 SaaS 公司、初创公司和其他公司。设计餐厅网站可能非常适合美食家。

你的艺术风格也应该反映在你的职业身份中。拥有属于您自己的独特设计声音，无论您喜欢精密制作的极简设计，还是喜欢通过抽象和概念驱动的工作来突破极限。

在您开始寻找工作和寻找潜在合作者之前，了解您作为设计师的身份也很有帮助。它还允许潜在客户通过让您创建专注的 LinkedIn 个人资料和投资组合来立即识别您的能力。

7. 指导设计师

成为导师不仅是回馈和帮助另一位设计师的一种方式；它还可以帮助您更好地批评您的工作。

成为导师不仅仅是传递网站设计建议。它需要识别某人可能遇到的问题并解释为什么它不起作用以及他们可以采取的解决步骤。关注别人的工作并使用你的分析大脑将帮助你评估你的设计。

8. 撰写案例研究

案例研究应包含在任何网页设计师的作品集网站中，但许多人忽略了制作它们。虽然他们需要一些努力和时间，但案例研究可能会以各种方式帮助您。

案例研究对投资组合的价值是不可估量的。在通过几个案例查看您的流程后，网站用户可以看到您的方法并了解更多关于您作为设计师的信息。

详细了解您作为网页设计师的工作可以帮助您更好地了解您做得好的地方以及您可能需要改进的地方。案例研究是跟踪您的发展的绝佳方式。

9.了解网页设计的原则

了解设计的基本思想可以让您做出明智的判断。

了解 UI、UX、排版、构图和色彩理论的基础。了解视觉层次、格式塔理论的基本原理和黄金比例。了解设计的更多大脑方面，以将它们应用到您的工作中。

如果您想开始学习网页设计，请查看这篇文章。每个设计师都应该熟悉至少十个道德网页设计原则。

10. 就你的工作寻求更好的反馈和批评

很高兴听到你做得很好。但是，您需要有帮助的批评才能发展为网页设计师。

一切从你开始。告诉人们你想要什么样的反馈。向他们提供有关该项目、其目标和任何必要背景信息的背景信息。在开始之前，向他们提供评估您的工作所需的所有信息。

您可以向评估您的网页设计的个人询问以下任何问题：

材料是否井井有条以使阅读更容易？

界面特征之间是否存在逻辑关系？

视觉层次是否有效？

可以做些什么来使网站更加用户友好？

它是否缺少关键的页面组件？

该网站是否符合网页设计标准？

这个网站是否能够让访问者保持兴趣？

不要只找设计师批评。营销人员、内容作者，甚至您的朋友和家人都可以提供有价值的评论。

很容易陷入工作中并陷入设计的常规。通过生成新的网页设计来保持您的想法活跃，以避免创意停滞。

保持灵感

查看 Awwwards、Behance、Dribbble 和 Webflow 展示以了解新功能。尽你所能收集你最喜欢的网页设计师的社交媒体帖子。

12. 从事实验性网页设计项目

为什么你不试试新鲜的事呢？考虑一个问题，看看你能不能想出新的东西。查看现有网站之一并开发您的边界推动重新设计。每个优秀的设计师都明白，在你的舒适区之外冒险会迫使你以不同的方式处理你的设计工作。

不要害怕失败。进入未知设计领域的旅程并不总是令人愉快的。这种私人项目的好处是即使你失败了也没有人会看到它们。

额外提示：始终保持学习

因为设计是不断变化的，所以它是一个永无止境的冒险。一直有新的工具和方法被引入。你采取了哪些措施来保持领先地位并提高自己的能力？在下面的评论中让我们知道您正在做什么以保持领先地位！