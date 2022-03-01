Bu gönderi size web tasarım bilginizi nasıl geliştireceğinizi öğretecek. Web tasarım becerilerinizi geliştirmek için yöntemler mi arıyorsunuz? Yaratıcı gelişiminizde size yardımcı olacak 13 öneriden oluşan bir liste hazırladık.

İster acemi bir Web Tasarımcısı olun, ister halihazırda çok sayıda site kurmuş olun, her zaman büyüme için yer vardır. İşte yeteneklerinizi geliştirmek ve tasarım çalışmanızı artırmak için 13 fikir.

1. Yoğun renk şemaları kullanmayın

Pek çok hoş ton ve ton mevcut olduğunda, renkle aşırıya kaçmak kolaydır. Birçok tasarımcının stili parlak ve göze çarpan renk paletlerine dayansa da, çok fazla renk bir araya toplandığında, görsel karışıklık web tasarımının geri kalanını alt eder.

Basit bir renk düzenine ve nötr arka plan tonlarına bağlı kalın. Sade bir arka plan, harekete geçirici mesaj düğmeleri, menü öğeleri veya diğer tasarım bileşenlerindeki renkler gibi renk örneklerini vurgular ve bunlara dikkat çeker. Genellikle tek gereken beyaz, siyah veya nötr bir arka plandır.

Web tasarımınızda rengi etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için daha iyi seçimler yapmak için renk teorisini okuyun.

2. Eklenen görselleri düşünün

Stok görselleri kullanmanın uygun maliyetli ve basit bir yöntemini arıyorsanız, birkaç harika alternatif mevcut. Ancak, onları ister istemez tasarımlarınıza atmayın. İlkini kırptığınızdan ve değiştirdiğinizden emin olun. Resimleri bir web sitesi tasarımının uyumuna uydurmak için filtreler, doygunluk, sıcaklık, kontrast ve diğer resim düzenleme teknikleri gibi ayarlamaları kullanın.

Son olarak, seçtiğiniz fotoğrafların göründükleri malzemeye uygun olduğundan emin olun. Bir görüntü kullanılan malzemeyle ilgili görünmüyorsa, konuya daha uygun olanı bulmanız gerekebilir. Kullanmakta olduğunuz dosya türlerinin farkında olun. JPEG ve PNG dosya biçimleri arasındaki farkı anlayın. Doğru dosya türleri, sitenizin yüklenme hızını önemli ölçüde etkileyebilir.

3. Duyarlı tasarım kullanın

Birçok farklı ekran boyutu mevcuttur. Web sitenizin kullanıcı deneyimi tüm cihazlarda tutarlı olmalıdır. Tüm cihazlarda çalışmayabilecek karmaşık animasyon ve fareyle üzerine gelme efektlerine çok fazla zaman ve çaba harcamak yerine, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmak daha verimlidir.

Web siteniz kullanıcı dostu olacak ve duyarlı tasarım ilkelerini izleyerek hem masaüstü hem de mobil cihazlarda optimize edilmiş bir deneyim sağlayacaktır.

4. Tutarlı bir şekilde yazı tiplerini kullanın

Okumak için oturduğumuzda bir kitabın her sayfasının mantıklı bir sıraya bağlı kalmasını isteriz. Metin aynı boyutta olacak, tek tip aralığa sahip olacak ve aynı yinelenen yapıyı kullanacak. Bu tutarlılık, bir kitabın sayfalarında fikirlerin ilerlemesini rahatça takip etmemize izin vererek okuyucular olarak bağlı kalmamıza yardımcı olur.

Benzer şekilde, bir web tasarımının tipografisi de düzenli ve tutarlı olmalıdır. Başlıklar, gövde metni, bağlantılar ve birden fazla web sitesindeki diğer metinler için aynı yazı tipi kullanılmalıdır. Ek olarak, tüm içerik türleri için eşit dolgu, satır aralığı, boyut, renk ve ağırlık korunmalıdır.

Oluşturduğunuz her web sitesi için tek bir stil kılavuzu sayfası oluşturmayı seviyoruz. Tüm web tasarımı boyunca yazı tipi tutarlılığının korunmasını sağlayacaktır.

5. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı aklınızda tutun

Bir web sitesini ziyaret eden kişilerin çoğunluğu çeşitli sosyo-demografik kategorilerden, etnik kökenlerden, cinsiyetlerden, yeteneklerden ve yaşlardan gelmektedir. İyi bir web tasarımcısı olmak için kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi oluşturmak çok önemlidir. Fotoğrafları ve karakter tasarımlarını seçerken, farklı kesimlerden insanları temsil ettiğinden emin olun.

6. Tasarımcı olarak kim olduğunuzu tanımlayın

Tasarımcıların kullanıcı deneyimi ve web programlama dahil olmak üzere çeşitli becerilere sahip olması alışılmadık bir durum değil. Projeler üzerinde çalışırken, bir web tasarımcısının genellikle bir odak noktası vardır.

Ancak, dikkate alınması gereken çok fazla değişken olduğu için her konuda uzman olmak imkansızdır. Tasarımcılar yaptıkları ve ilgilendikleri şey konusunda tutkulu olmalıdır. İyi tasarımcılar, belirli alanlara odaklanmanın ve bu alanlarda uzmanlaşmanın işlerini ayırt etmeye ve potansiyel müşteriler için daha çekici hale getirmeye yardımcı olduğunu bilir.

Birçok tasarımcı kariyerlerine bir projeden diğerine atlayarak başlasa da, bir uzmanlık alanını belirlemek zaman, büyüme ve yansıma ile daha kolay hale gelir.

Ne tür işletmeler veya müşterilerle çalışmaktan sizi en çok mutlu ettiğini belirleyerek başlayın. Bir teknoloji aşığıysanız, dijital dünyadaki SaaS firmalarını, yeni girişimleri ve diğerlerini arayın. Restoran web siteleri tasarlamak, bir yemek tutkunu için mükemmel bir seçim olabilir.

Sanatsal tarzınız da profesyonel kimliğinize yansıtılmalıdır. İster özenle hazırlanmış minimalist tasarımları seviyor olun, ister soyut ve kavramsal olarak yönlendirilen çalışmalarla sınırları zorlamayı seviyor olun, tamamen size ait olan farklı bir tasarım sesine sahip olun.

İş aramaya ve potansiyel ortak çalışanlar bulmaya başlamadan önce tasarımcı olarak kim olduğunuzu anlamak da yararlıdır. Ayrıca, odaklanmış bir LinkedIn profili ve portföyü oluşturmanıza olanak sağlayarak potansiyel müşterilerin yeteneklerinizi hemen tanımasını sağlar.

7. Bir tasarımcıya mentorluk yapın

Mentor olmak, yalnızca başka bir tasarımcıya geri vermenin ve yardımcı olmanın bir yolu değildir; ayrıca çalışmanızı daha iyi eleştirmenize yardımcı olabilir.

Mentor olmak, yalnızca web sitesi tasarımı tavsiyelerini iletmekle ilgili değildir. Birinin sahip olabileceği bir sorunu tanımlamayı ve neden çalışmadığını ve sorunu çözmek için atabilecekleri adımları açıklamayı gerektirir. Başkasının çalışmasına dikkat etmek ve analitik beyninizi kullanmak, tasarımlarınızı değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

8. Vaka çalışmaları yazın

Vaka çalışmaları, herhangi bir web tasarımcısının portföy web sitesine dahil edilmelidir, ancak çoğu, bunları yapmayı ihmal eder. Biraz çaba ve zaman gerektirse de, vaka çalışmaları size çeşitli şekillerde yardımcı olabilir.

Bir portföy için vaka çalışmalarının değeri ölçülemez. Web sitesi kullanıcıları, yaklaşımınızı çalışırken görebilir ve sürecinizi birkaç vaka üzerinden inceledikten sonra tasarımcı olarak kim olduğunuz hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Bir web tasarımcısı olarak işinize ayrıntılı bir şekilde bakmak, neyi iyi yaptığınızı ve nerede geliştirmeniz gerekebileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Vaka çalışmaları, gelişiminizi takip etmenin mükemmel bir yoludur.

9. Web tasarımının ilkelerini anlayın

Tasarımın temel fikirlerini bilmek, bilinçli kararlar vermenizi sağlar.

UI, UX, tipografi, kompozisyon ve renk teorisinin temelleri hakkında bilgi edinin. Görsel hiyerarşiyi, Gestalt teorisinin temellerini ve altın oranı anlayın. Bunları işinize uygulamak için tasarımın daha beyinsel yönlerini öğrenin.

Web tasarımı hakkında öğrenmeye başlamak istiyorsanız bu gönderiye göz atın. Her tasarımcı en az on etik web tasarım ilkesine aşina olmalıdır.

10. Çalışmanız hakkında daha iyi geri bildirim ve eleştiri isteyin

İyi yaptığını duymak güzel. Ancak, bir web tasarımcısı olarak gelişmek için yararlı eleştirilere ihtiyacınız olacak.

Her şey seninle başlar. İnsanlara ne tür geri bildirim istediğinizi söyleyin. Onlara proje, amaçları ve gerekli arka plan bilgileri hakkında biraz bağlam sunun. Başlamadan önce çalışmanızı değerlendirmek için ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri onlara verin.

Web tasarımlarınızı değerlendiren kişilere aşağıdaki sorulardan herhangi birini sorabilirsiniz:

Materyal okumayı kolaylaştırmak için iyi organize edilmiş mi?

Arayüz özellikleri arasında mantıksal bir ilişki var mı?

Görsel hiyerarşi etkili mi?

Siteyi daha kullanıcı dostu hale getirmek için neler yapılabilir?

Önemli sayfa bileşenlerinden yoksun mu?

Bu web sitesi web tasarım standartlarına uygun mu?

Bu web sitesi ziyaretçilerin ilgisini çekebilir mi?

Tasarımcılara sadece eleştiri için gitmeyin. Pazarlamacılar, içerik yazarları ve hatta arkadaşlarınız ve aileniz bile değerli yorumlar sağlayabilir.

Birinin işine kapılıp tasarımla çıkmaza girmesi kolaydır. Yaratıcı durağanlıktan kaçınmak için yeni web tasarımları oluşturarak fikirlerinizi aktif tutun.

İlham almaya devam et

Yenilikleri görmek için Awwwards, Behance, Dribbble ve Webflow Showcase'e göz atın. En sevdiğiniz web tasarımcılarının sosyal medya gönderilerinden mümkün olan her şeyi alın.

12. Deneysel web tasarım projeleri üzerinde çalışın

Neden farklı bir şey denemiyorsun? Bir problem düşünün ve yeni bir şey bulup bulamayacağınıza bakın. Mevcut web sitelerinden birine göz atın ve sınırları zorlayan yeniden tasarımınızı geliştirin. Her mükemmel tasarımcı, konfor alanınızın dışına çıkmanın sizi tasarım işinize farklı şekilde yaklaşmaya zorlayacağını bilir.

Başarısız olmaktan korkma. Keşfedilmemiş tasarım alanına yolculuk her zaman hoş değildir. Bu tür özel projelerin avantajları, başarısız olsanız bile kimsenin onları görmemesidir.

Bonus ipucu: Her zaman öğrenmeye devam edin

Tasarım sürekli değiştiği için hiç bitmeyen bir maceradır. Her zaman tanıtılan yeni araçlar ve yaklaşımlar vardır. Her şeyin üstünde kalmak ve yeteneklerinizi geliştirmek için hangi adımları atıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bunun üstünde tutmak için ne yaptığınızı bize bildirin!