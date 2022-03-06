Вы ищете способы улучшить свои навыки веб-дизайна? Мы составили список из 13 предложений, которые помогут вам в вашем творческом развитии.

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим веб-дизайнером или уже создали много сайтов, всегда есть место для роста. Вот 12 идей, как улучшить свои способности и увеличить объем дизайнерской работы.

1. Не используйте суетливые цветовые схемы

Когда доступно так много прекрасных тонов и оттенков, легко переборщить с цветом. Хотя стили многих дизайнеров основаны на ярких и заметных цветовых палитрах, когда слишком много цветов переполнено, визуальная путаница подавляет остальную часть веб-дизайна.

Придерживайтесь простой цветовой схемы и нейтральных оттенков фона. Приглушенный фон выделяет экземпляры цвета, такие как цвета на кнопках призыва к действию, элементах меню или других компонентах дизайна, и привлекает к ним внимание. Зачастую достаточно белого, черного или нейтрального фона.

Чтобы узнать, как эффективно использовать цвет в веб-дизайне, прочитайте далее о теории цвета, чтобы лучше выбирать цвета.

2. Подумайте о добавленных изображениях

Если вы ищете экономичный и простой способ использования стоковых изображений, есть несколько замечательных альтернатив. Однако не используйте их просто так. Обязательно обрежьте и измените оригинал. Чтобы изображения гармонировали с дизайном веб-сайта, используйте такие настройки, как фильтры, насыщенность, теплоту, контрастность и другие методы редактирования изображений.

Наконец, убедитесь, что выбранные вами фотографии соответствуют материалу, для которого они используются. Если кажется, что изображение не имеет отношения к используемому материалу, возможно, вам придется найти изображение, которое лучше соответствует теме.

Помните о типах файлов, которые вы используете. Поймите разницу между форматами файлов JPEG и PNG. Правильные типы файлов могут значительно повлиять на скорость загрузки вашего сайта.

3. Используйте адаптивный дизайн

Доступно множество различных размеров экрана. Пользовательский интерфейс вашего сайта должен быть одинаковым на всех устройствах. Вместо того, чтобы тратить много времени и усилий на сложную анимацию и эффекты наведения, которые могут работать не на всех устройствах, более эффективно сосредоточиться на улучшении взаимодействия с пользователем.

Следуя принципам адаптивного дизайна, ваш веб-сайт будет удобным для пользователя и обеспечит оптимизированную работу как на настольных, так и на мобильных устройствах.

4. Постоянно используйте шрифты

Мы хотим, чтобы каждая страница книги придерживалась логической последовательности, когда мы садимся читать ее. Текст будет иметь одинаковый размер, одинаковый интервал и повторяющуюся структуру. Эта последовательность помогает нам оставаться вовлеченными, позволяя удобно следить за развитием идей на страницах книги.

Точно так же типографика веб-дизайна должна ощущаться упорядоченной и последовательной. Один и тот же шрифт должен использоваться для заголовков, основного текста, ссылок и другого текста на нескольких страницах веб-сайта. Кроме того, одинаковые отступы, межстрочный интервал, размер, цвет должны поддерживаться для всех типов контента.

Создайте единое руководство по стилю для каждого веб-сайта. Это обеспечит согласованность шрифтов во всем веб-дизайне.

5. Помните о разнообразии и инклюзивности

Большинство людей, которые посещают веб-сайт, принадлежат к разным социально-демографическим категориям, национальностям, полу, способностям и возрасту. Создание инклюзивного пользовательского опыта имеет важное значение для хорошего веб-дизайнера. Выбирая фотографии и дизайны персонажей, убедитесь, что они представляют людей из разных слоев общества.

6. Определите, кто вы как дизайнер

Для дизайнеров нет ничего необычного в том, что они обладают разнообразными навыками, включая пользовательский опыт и веб-программирование. При работе над проектами у веб-дизайнера обычно есть один фокус.

Однако из-за того, что нужно учитывать так много переменных, невозможно быть экспертом во всем. Дизайнеры должны быть увлечены своим делом и интересоваться им. Хорошие дизайнеры знают, что сосредоточение внимания на конкретных областях и становление в них экспертами помогает выделить их работу и сделать ее более привлекательной для потенциальных клиентов.

Хотя многие дизайнеры начинают свою карьеру, перескакивая с одного проекта на другой, определение специализации становится более простым со временем, ростом и размышлениями.

Начните с определения того, с каким бизнесом или клиентами вам больше всего нравится работать. Если вы любитель технологий, ищите фирмы SaaS, стартапы и другие компании в цифровом мире. Дизайн веб-сайтов ресторанов может отлично подойти гурману.

Ваш собственный художественный стиль также должен отражаться в вашей профессиональной идентичности. Имейте собственный дизайнерский голос, независимо от того, любите ли вы точный минималистский дизайн или хотите раздвинуть границы с помощью абстрактной и концептуальной работы.

Также полезно понять, кем вы являетесь как дизайнер, прежде чем вы начнете искать работу и потенциальных соавторов. Это также позволяет потенциальным клиентам сразу распознавать ваши способности.

7. Наставник дизайнера

Стать наставником — это не только способ помочь другому дизайнеру; это также может помочь вам лучше критиковать свою работу.

Быть наставником — это не только давать советы по дизайну веб-сайтов. Это влечет за собой выявление проблемы, которая может возникнуть у кого-то, и объяснение, почему она не работает, а также шаги, которые они могут предпринять для ее решения. Обращая внимание на чужую работу и используя свой аналитический мозг, вы сможете оценить свои проекты.

8. Напишите тематические исследования

Тематические исследования должны быть включены в веб-сайт портфолио любого веб-дизайнера, но многие пренебрегают ими. Хотя они требуют определенных усилий и времени, тематические исследования могут помочь вам по-разному.

Значение тематических исследований для портфолио неизмеримо. Пользователи веб-сайта увидят ваш подход в действии и узнают больше о вас как о дизайнере после просмотра вашего процесса в нескольких случаях.

Тщательный взгляд на свою работу веб-дизайнера может помочь вам лучше понять, что вы делаете хорошо, а что вам, возможно, нужно улучшить. Тематические исследования — отличный способ следить за своим развитием.

9. Понять принципы веб-дизайна

Знание основных идей дизайна позволяет вам делать обоснованные суждения.

Узнайте об основах UI, UX, типографики, композиции и теории цвета. Понимать визуальную иерархию, основы гештальт-теории и золотое сечение. Узнайте больше об основных аспектах дизайна, чтобы применить их в своей работе.

Прочтите этот пост, если хотите начать изучать веб-дизайн. Каждый дизайнер должен знать как минимум десять этических принципов веб-дизайна.

10. Попросите о критики вашей работы

Приятно слышать, что ты делаешь хорошо. Тем не менее, вам понадобится полезная критика, чтобы развиваться как веб-дизайнер.

Все начинается с тебя. Скажите людям, какую обратную связь вы хотите. Предложите им некоторый контекст о проекте и его целях, а также любую необходимую справочную информацию. Дайте им всю информацию, которая им понадобится для оценки вашей работы, прежде чем начать.

Вы можете задать лицам, оценивающим ваш веб-дизайн, любой из следующих вопросов:

Хорошо ли организован материал, чтобы облегчить его чтение?

Есть ли логическая связь между функциями интерфейса?

Эффективна ли визуальная иерархия?

Что можно сделать, чтобы сделать сайт более удобным для пользователей?

Лишен ли он важных компонентов страницы?

Отвечает ли этот веб-сайт стандартам веб-дизайна?

Способен ли этот веб-сайт заинтересовать посетителей?

Не обязательно искать именно дизайнеров, чтобы получить фидбек. Маркетологи, авторы контента и даже ваши друзья и родственники могут оставить ценные комментарии.

Легко увлечься работой и впасть в колею с дизайном. Поддерживайте активность своих идей, создавая новые веб-дизайны, чтобы избежать творческого застоя.

11. Оставайтесь вдохновленными

Посетите Awwwards, Behance, Dribbble и Webflow Showcase, чтобы узнать, что нового. Возьмите все, что вы можете из сообщений ваших любимых веб-дизайнеров в социальных сетях.

12. Работа над экспериментальными проектами веб-дизайна

Почему бы не попробовать что-то другое? Подумайте над проблемой и посмотрите, сможете ли вы придумать что-нибудь новое. Взгляните на один из существующих веб-сайтов и разработайте свой редизайн, расширяющий границы. Каждый отличный дизайнер понимает, что выход за пределы своей зоны комфорта заставит вас по-другому подходить к своей дизайнерской работе.

Не бойтесь неудач. Путешествие на неизведанную территорию дизайна не всегда бывает приятным. Плюсы таких частных проектов в том, что их никто и никогда не увидит, даже если вы потерпите неудачу.

Бонус: продолжайте учиться

Поскольку дизайн постоянно меняется, это бесконечное приключение. Постоянно появляются новые инструменты и подходы. Какие шаги вы предпринимаете, чтобы оставаться в курсе дел и повышать свои способности? Дайте нам знать, что вы делаете, чтобы быть в курсе в комментариях ниже!