Este post vai ensiná-lo a aumentar seu conhecimento em web design. Você está procurando métodos para melhorar suas habilidades de web design? Compilamos uma lista de 13 sugestões para ajudá-lo em seu desenvolvimento criativo.

Se você é um Web Designer iniciante ou já estabeleceu vários sites, sempre há espaço para crescimento. Aqui estão 13 ideias para melhorar suas habilidades e aumentar seu trabalho de design.

1. Não use esquemas de cores agitados

Quando tantos tons e matizes encantadores estão disponíveis, é fácil exagerar na cor. Embora os estilos de muitos designers dependam de paletas de cores brilhantes e proeminentes, quando muitas cores são amontoadas, a confusão visual sobrecarrega o restante do design da web.

Atenha-se a um esquema de cores simples e tons de fundo neutros. Um plano de fundo suave destaca instâncias de cor — como cores em botões de call-to-action, itens de menu ou outros componentes de design — e chama a atenção para eles. Um fundo branco, preto ou neutro geralmente é tudo o que é necessário.

Para aprender a utilizar as cores de forma eficaz em seu web design, leia sobre a teoria das cores para fazer melhores seleções.

2. Pense nas imagens adicionadas

Se você está procurando um método econômico e direto de usar imagens de banco de imagens, várias alternativas fantásticas estão disponíveis. No entanto, não basta jogá-los em seus projetos à toa. Certifique-se de cortar e modificar o primeiro. Para fazer as imagens se encaixarem na harmonia do design de um site, use ajustes como filtros, saturação, calor, contraste e outras técnicas de edição de imagens.

Por fim, certifique-se de que as fotos escolhidas sejam apropriadas para o material em que aparecem. Se uma imagem parece não se relacionar com o material usado, talvez seja necessário localizar uma que melhor se adapte ao assunto. Esteja ciente dos tipos de arquivo que você está empregando. Entenda a distinção entre os formatos de arquivo JPEG e PNG. Os tipos de arquivo corretos podem afetar significativamente a rapidez com que seu site é carregado.

3. Use um design responsivo

Muitos tamanhos de tela diferentes estão disponíveis. A experiência do usuário do seu site deve ser consistente em todos os dispositivos. Em vez de investir muito tempo e esforço em animações complicadas e efeitos de foco que podem não funcionar em todos os dispositivos, é mais eficiente se concentrar em melhorar a experiência do usuário.

Seu site será fácil de usar e fornecerá uma experiência otimizada em dispositivos móveis e desktop, seguindo princípios de design responsivo.

4. Use fontes de forma consistente

Queremos que cada página de um livro siga uma sequência lógica quando nos sentamos para lê-lo. O texto terá o mesmo tamanho, espaçamento uniforme e usará a mesma estrutura recorrente. Essa consistência nos ajuda a permanecer engajados como leitores, permitindo que acompanhemos confortavelmente a progressão das ideias nas páginas de um livro.

Da mesma forma, a tipografia de um web design deve parecer ordenada e consistente. A mesma fonte deve ser usada para títulos, corpo de texto, links e outros textos em várias páginas do site. Além disso, preenchimento igual, espaçamento entre linhas, tamanho, cor e peso devem ser mantidos para todos os tipos de conteúdo.

Gostamos de criar uma única página de guia de estilo para cada site que você cria. Isso garantirá que a consistência do tipo de letra seja mantida em todo o design da web.

5. Mantenha a diversidade e a inclusão em mente

A maioria das pessoas que visitam um site vem de várias categorias sociodemográficas, etnias, gêneros, habilidades e idades. Criar uma experiência de usuário inclusiva é essencial para ser um bom web designer. Ao selecionar fotografias e desenhos de personagens, certifique-se de que eles representem pessoas de várias esferas da vida.

6. Defina quem você é como designer

Não é incomum que designers tenham diversas habilidades, incluindo experiência do usuário e programação web. Ao trabalhar em projetos, um web designer geralmente tem um ponto focal.

No entanto, como há tantas variáveis a serem consideradas, é impossível ser especialista em tudo. Os designers devem ser apaixonados pelo que estão fazendo e interessados. Bons designers sabem que focar em áreas específicas e se tornar especialistas nelas ajuda a diferenciar seu trabalho e torná-lo mais atraente para clientes em potencial.

Embora muitos designers comecem suas carreiras saltando de um projeto para outro, identificar uma especialidade se torna mais simples com o tempo, crescimento e reflexão.

Comece determinando com que tipo de empresa ou cliente você é mais feliz para trabalhar. Se você é um amante da tecnologia, procure empresas de SaaS, startups e outras no mundo digital. Projetar sites de restaurantes pode ser uma excelente opção para um foodie.

Seu estilo artístico também deve se refletir em sua identidade profissional. Tenha uma voz de design distinta que é toda sua, quer você goste de designs minimalistas criados com precisão ou goste de ultrapassar os limites com um trabalho abstrato e conceitualmente orientado.

Também é útil entender quem você é como designer antes de começar a procurar empregos e encontrar colaboradores em potencial. Ele também permite que clientes em potencial reconheçam suas habilidades imediatamente, permitindo que você crie um perfil e portfólio focados no LinkedIn.

7. Mencione um designer

Tornar-se um mentor não é apenas uma forma de retribuir e ajudar outro designer; também pode ajudá-lo a criticar melhor seu trabalho.

Ser um mentor não é apenas passar conselhos de design de sites. Implica identificar um problema que alguém possa estar tendo e explicar por que não está funcionando e as etapas que podem ser tomadas para resolvê-lo. Prestar atenção ao trabalho de outra pessoa e usar seu cérebro analítico o ajudará a avaliar seus projetos.

8. Escreva estudos de caso

Os estudos de caso devem ser incluídos no site de portfólio de qualquer web designer, mas muitos deixam de fazê-los. Embora exija algum esforço e tempo, os estudos de caso podem ajudá-lo de várias maneiras.

O valor dos estudos de caso para um portfólio é imensurável. Os usuários do site podem ver sua abordagem em ação e aprender mais sobre quem você é como designer depois de visualizar seu processo em vários casos.

Analisar detalhadamente seu trabalho como web designer pode ajudá-lo a entender melhor o que está fazendo bem e onde pode precisar melhorar. Os estudos de caso são uma excelente maneira de acompanhar seu desenvolvimento.

9. Compreender os princípios do web design

Conhecer as ideias básicas de design permite que você faça julgamentos informados.

Aprenda sobre os fundamentos da UI, UX, tipografia, composição e teoria das cores. Entenda a hierarquia visual, os rudimentos da teoria da Gestalt e a proporção áurea. Aprenda aspectos mais cerebrais do design para aplicá-los ao seu trabalho.

Confira este post se você quiser começar a aprender sobre web design. Todo designer deve estar familiarizado com pelo menos dez princípios éticos de web design.

10. Peça melhores comentários e críticas sobre seu trabalho

É bom ouvir o que você está fazendo bem. No entanto, você precisará de críticas úteis para se desenvolver como web designer.

Tudo começa com você. Diga às pessoas que tipo de feedback você deseja. Ofereça a eles algum contexto sobre o projeto, seus objetivos e qualquer informação de fundo necessária. Dê a eles todas as informações necessárias para avaliar seu trabalho antes de começar.

Você pode perguntar aos indivíduos que avaliam seus designs da web qualquer uma destas perguntas:

O material está bem organizado para facilitar a leitura?

Existe uma relação lógica entre os recursos da interface?

A hierarquia visual é eficaz?

O que pode ser feito para tornar o site mais amigável?

É desprovido de componentes de página cruciais?

Este site é responsivo aos padrões de web design?

Este site é capaz de manter os visitantes interessados?

Não vá apenas para designers para críticas. Profissionais de marketing, redatores de conteúdo e até mesmo seus amigos e familiares podem fornecer comentários valiosos.

É fácil ficar preso no trabalho e cair na rotina do design. Mantenha suas ideias ativas gerando novos designs da web para evitar a estagnação criativa.

Fique inspirado

Confira o Awwwards, o Behance, o Dribbble e o Webflow Showcase para ver o que há de novo. Veja tudo o que puder das postagens de mídia social de seus web designers favoritos.

12. Trabalhe em projetos experimentais de web design

Por que não tentar algo diferente? Considere um problema e veja se você pode criar algo novo. Dê uma olhada em um dos sites existentes e desenvolva sua reformulação de limite. Todo excelente designer entende que se aventurar fora de sua zona de conforto o forçará a abordar seu trabalho de design de maneira diferente.

Não tenha medo de falhar. A jornada em território de design inexplorado nem sempre é agradável. As vantagens de tais projetos privados são que ninguém os verá, mesmo que você falhe.

Dica bônus: continue aprendendo sempre

Porque o design está em constante mudança, é uma aventura sem fim. Há novas ferramentas e abordagens introduzidas o tempo todo. Que medidas você toma para se manter atualizado e aprimorar suas habilidades? Deixe-nos saber o que você está fazendo para se manter atualizado nos comentários abaixo!