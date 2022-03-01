سيعلمك هذا المنشور كيفية رفع مستوى معرفتك بتصميم الويب. هل تبحث عن طرق لتحسين مهاراتك في تصميم الويب؟ قمنا بتجميع قائمة من 13 اقتراحًا لمساعدتك في تطويرك الإبداعي.

سواء كنت مصمم ويب مبتدئًا أو أنشأت بالفعل العديد من المواقع ، فهناك دائمًا مجال للنمو. فيما يلي 13 فكرة لتحسين قدراتك وزيادة أعمال التصميم الخاصة بك.

1. لا تستخدم مخططات الألوان المحمومة

عندما يتوفر الكثير من النغمات والألوان الجميلة ، فمن السهل أن تفرط في استخدام الألوان. على الرغم من أن العديد من أنماط المصممين تعتمد على لوحات الألوان الساطعة والبارزة ، عندما يتم حشو الكثير من الألوان معًا ، فإن الارتباك المرئي يطغى على بقية تصميم الويب.

التزم بنظام ألوان مباشر وألوان خلفية محايدة. تُبرز الخلفية الخافتة مثيلات اللون - مثل الألوان الموجودة على أزرار الحث على اتخاذ إجراء أو عناصر القائمة أو مكونات التصميم الأخرى - وتلفت الانتباه إليها. غالبًا ما تكون الخلفية البيضاء أو السوداء أو المحايدة هي كل ما هو مطلوب.

لمعرفة كيفية استخدام الألوان بشكل فعال في تصميم الويب الخاص بك ، اقرأ نظرية الألوان لعمل تحديدات أفضل.

2. فكر في الصور المضافة

إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة من حيث التكلفة ومباشرة لاستخدام الصور المخزنة ، فهناك العديد من البدائل الرائعة المتاحة. ومع ذلك ، لا تقم برميها في تصميماتك فقط. تأكد من اقتصاص وتعديل الأول. لجعل الصور تتلاءم مع انسجام تصميم موقع الويب ، استخدم تعديلات مثل المرشحات والتشبع والدفء والتباين وتقنيات تحرير الصور الأخرى.

أخيرًا ، تأكد من أن الصور التي تختارها مناسبة للمادة التي تظهر فيها. إذا كان يبدو أن الصورة لا تتعلق بالمواد المستخدمة ، فقد تحتاج إلى تحديد موقع أفضل يناسب الموضوع. كن على علم بأنواع الملفات التي تستخدمها. افهم الفرق بين تنسيقات ملفات JPEG و PNG. يمكن أن تؤثر أنواع الملفات الصحيحة بشكل كبير على سرعة تحميل موقعك.

3. استخدم التصميم سريع الاستجابة

تتوفر العديد من أحجام الشاشات المختلفة. يجب أن تكون تجربة المستخدم لموقع الويب الخاص بك متسقة عبر جميع الأجهزة. بدلاً من استثمار الكثير من الوقت والجهد في الرسوم المتحركة المعقدة وتأثيرات التمرير التي قد لا تعمل على جميع الأجهزة ، يكون التركيز على تحسين تجربة المستخدم أكثر فاعلية.

سيكون موقع الويب الخاص بك سهل الاستخدام ويوفر تجربة محسّنة على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وفقًا لمبادئ التصميم سريعة الاستجابة.

4. استخدم الخطوط باستمرار

نريد أن تلتزم كل صفحة من صفحات الكتاب بالتسلسل المنطقي عندما نجلس لقراءته. سيكون النص بالحجم نفسه ، وله مسافات منتظمة ، ويستخدم نفس البنية المتكررة. يساعدنا هذا الاتساق في البقاء على اتصال كقراء من خلال السماح لنا بمتابعة تقدم الأفكار بشكل مريح عبر صفحات الكتاب.

وبالمثل ، يجب أن تشعر طباعة تصميم الويب بالترتيب والاتساق. يجب استخدام نفس الخط للعناوين ، والنص الأساسي ، والروابط ، والنصوص الأخرى في صفحات مواقع الويب المتعددة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب الحفاظ على الحشو المتساوي وتباعد الأسطر والحجم واللون والوزن لجميع أنواع المحتوى.

نحب إنشاء صفحة دليل نمط واحد لكل موقع ويب تقوم بإنشائه. سيضمن الحفاظ على تناسق الخطوط عبر تصميم الويب بالكامل.

5. ضع في اعتبارك التنوع والشمول

يأتي غالبية الأشخاص الذين يزورون موقعًا إلكترونيًا من مختلف الفئات الاجتماعية والديموغرافية والأعراق والأجناس والقدرات والأعمار. يعد إنشاء تجربة مستخدم شاملة أمرًا ضروريًا لكونك مصمم ويب جيد. عند اختيار الصور وتصميمات الشخصيات ، تأكد من أنها تمثل أشخاصًا من مختلف مناحي الحياة.

6. تحديد من أنت كمصمم

ليس من غير المعتاد أن يتمتع المصممون بمهارات متنوعة ، بما في ذلك تجربة المستخدم وبرمجة الويب. عند العمل في المشاريع ، يكون لمصمم الويب بشكل عام نقطة محورية واحدة.

ومع ذلك ، نظرًا لوجود العديد من المتغيرات التي يجب مراعاتها ، فمن المستحيل أن تكون خبيرًا في كل شيء. يجب أن يكون المصممون شغوفين بما يفعلونه ويهتمون به. يعرف المصممون الجيدون أن التركيز على مجالات معينة ويصبحوا خبراء فيها يساعدان في تمييز عملهم ويجعله أكثر جاذبية للعملاء المحتملين.

على الرغم من أن العديد من المصممين يبدأون حياتهم المهنية في الانتقال من مشروع إلى آخر ، فإن تحديد التخصص يصبح أكثر وضوحًا مع الوقت والنمو والتفكير.

ابدأ بتحديد نوع الأعمال أو العملاء الذين يجعلونك أسعد للعمل معهم. إذا كنت من محبي التكنولوجيا ، فابحث عن شركات SaaS والشركات الناشئة وغيرها في العالم الرقمي. قد يكون تصميم مواقع المطاعم مناسبًا جدًا لعشاق الطعام.

يجب أن ينعكس أسلوبك الفني أيضًا في هويتك المهنية. احصل على صوت تصميم مميز خاص بك ، سواء كنت تحب التصميمات البسيطة المصممة بدقة أو تحب تخطي الحدود من خلال العمل المجرد والموجه من الناحية المفاهيمية.

من المفيد أيضًا أن تفهم من أنت كمصمم قبل أن تبدأ في البحث عن وظائف والعثور على متعاونين محتملين. كما يتيح للعملاء المحتملين التعرف على قدراتك على الفور من خلال تمكينك من إنشاء ملف تعريف ومحفظة LinkedIn مركزة.

7. إرشاد المصمم

أن تصبح مرشدًا ليس فقط طريقة لرد الجميل ومساعدة مصمم آخر ؛ يمكن أن يساعدك أيضًا على نقد عملك بشكل أفضل.

كونك مرشدًا لا يتعلق فقط بنقل نصائح تصميم مواقع الويب. يستلزم تحديد مشكلة قد يواجهها شخص ما وشرح سبب عدم نجاحها والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لحلها. سيساعدك الانتباه إلى عمل شخص آخر واستخدام عقلك التحليلي على تقييم تصميماتك.

8. اكتب دراسات الحالة

يجب تضمين دراسات الحالة في أي موقع ويب خاص بمحفظة مصمم الويب ، ولكن يتجاهل الكثيرون القيام بها. في حين أنها تستغرق بعض الجهد والوقت ، فقد تساعدك دراسات الحالة بطرق مختلفة.

قيمة دراسات الحالة للمحفظة لا تُحصى. يتعرف مستخدمو موقع الويب على نهجك أثناء العمل ويتعلمون المزيد عن من أنت كمصمم بعد عرض العملية الخاصة بك من خلال عدة حالات.

يمكن أن يساعدك إلقاء نظرة دقيقة على وظيفتك كمصمم ويب على فهم أفضل لما تقوم به بشكل جيد والأماكن التي قد تحتاج إلى تحسينها. تعد دراسات الحالة طريقة ممتازة لتتبع تطورك.

9. فهم مبادئ تصميم الويب

تتيح لك معرفة الأفكار الأساسية للتصميم إمكانية إصدار أحكام مستنيرة.

تعرف على أسس UI و UX والطباعة والتكوين ونظرية الألوان. فهم التسلسل الهرمي البصري وأساسيات نظرية الجشطالت والنسبة الذهبية. تعرف على المزيد من الجوانب الدماغية للتصميم لتطبيقها على عملك.

تحقق من هذا المنشور إذا كنت تريد البدء في التعرف على تصميم الويب. يجب أن يكون كل مصمم على دراية بما لا يقل عن عشرة مبادئ أخلاقية لتصميم الويب.

10. اطلب ردود فعل أفضل ونقدًا لعملك

من الجيد أن تسمع ما تفعله جيدًا. ومع ذلك ، ستحتاج إلى نقد مفيد للتطوير كمصمم ويب.

كل شيء يبدأ معك. أخبر الناس بنوع التعليقات التي تريدها. قدم لهم بعض السياق حول المشروع وأهدافه وأي معلومات أساسية ضرورية. امنحهم جميع المعلومات التي سيحتاجون إليها لتقييم عملك قبل البدء.

يمكنك أن تطلب من الأفراد الذين يقيمون تصميمات الويب الخاصة بك أيًا من الأسئلة التالية:

هل المادة منظمة بشكل جيد لتسهيل قراءتها؟

هل هناك علاقة منطقية بين ميزات الواجهة؟

هل التسلسل الهرمي المرئي فعال؟

ما الذي يمكن فعله لجعل الموقع أكثر سهولة في الاستخدام؟

هل يخلو من مكونات الصفحة المهمة؟

هل هذا الموقع يستجيب لمعايير تصميم الويب؟

هل هذا الموقع قادر على إبقاء الزوار مهتمين؟

لا تذهب إلى المصممين لانتقادهم فحسب. يمكن للمسوقين وكتاب المحتوى وحتى أصدقائك وعائلتك تقديم تعليقات قيمة.

من السهل أن ينشغل المرء بعمله ويسقط في شبق مع التصميم. حافظ على أفكارك نشطة من خلال إنشاء تصميمات ويب جديدة لتجنب الركود الإبداعي.

يبقى الهم

تحقق من Awwwards و Behance و Dribbble و Webflow Showcase لمعرفة الجديد. احصل على كل ما تستطيع من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لمصممي الويب المفضلين لديك.

12. العمل على مشاريع تصميم الويب التجريبية

لماذا لا نحاول شيئا مختلفا؟ ضع في اعتبارك مشكلة واعرف ما إذا كان يمكنك ابتكار أي شيء جديد. ألق نظرة على أحد المواقع الموجودة وقم بتطوير إعادة تصميمك لتخطي الحدود. يدرك كل مصمم ممتاز أن المغامرة خارج منطقة الراحة الخاصة بك ستجبرك على التعامل مع مهمة التصميم الخاصة بك بشكل مختلف.

لا تخف من الفشل. الرحلة إلى منطقة التصميم المجهولة ليست دائمًا رحلة ممتعة. تتمثل مزايا مثل هذه المشاريع الخاصة في أنه لن يراها أحد أبدًا حتى لو فشلت.

نصيحة إضافية: استمر في التعلم دائمًا

نظرًا لأن التصميم يتغير باستمرار ، فهي مغامرة لا تنتهي أبدًا. هناك أدوات ومقاربات جديدة يتم تقديمها في كل وقت. ما هي الخطوات التي تتخذها للبقاء على اطلاع بالأمور وتعزيز قدراتك؟ أخبرنا بما تفعله لتبقى على رأسها في التعليقات أدناه!