In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihr Webdesign-Wissen verbessern können. Suchen Sie nach Methoden, um Ihre Webdesign-Fähigkeiten zu verbessern? Wir haben eine Liste mit 13 Vorschlägen zusammengestellt, um Sie bei Ihrer kreativen Entwicklung zu unterstützen.

Egal, ob Sie ein unerfahrener Webdesigner sind oder bereits zahlreiche Websites eingerichtet haben, es gibt immer Raum für Wachstum. Hier sind 13 Ideen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten und Steigerung Ihrer Designarbeit.

1. Verwenden Sie keine hektischen Farbschemata

Wenn so viele schöne Töne und Farbtöne verfügbar sind, ist es leicht, mit Farbe über Bord zu gehen. Obwohl die Stile vieler Designer auf hellen und markanten Farbpaletten beruhen, überwältigt die visuelle Verwirrung den Rest des Webdesigns, wenn zu viele Farben zusammengepfercht werden.

Halten Sie sich an ein einfaches Farbschema und neutrale Hintergrundfarben. Ein gedämpfter Hintergrund hebt Farbinstanzen hervor – wie z. B. Farben auf Call-to-Action-Schaltflächen, Menüelementen oder anderen Designkomponenten – und lenkt die Aufmerksamkeit auf sie. Oft genügt ein weißer, schwarzer oder neutraler Hintergrund.

Um zu erfahren, wie Sie Farbe effektiv in Ihrem Webdesign einsetzen, lesen Sie die Farbtheorie, um eine bessere Auswahl zu treffen.

2. Denken Sie an die hinzugefügten Bilder

Wenn Sie nach einer kostengünstigen und unkomplizierten Methode zur Verwendung von Stock-Bildern suchen, stehen Ihnen mehrere fantastische Alternativen zur Verfügung. Werfen Sie sie jedoch nicht einfach so in Ihre Designs. Stellen Sie sicher, dass Sie das erste zuschneiden und ändern. Um die Bilder in die Harmonie eines Website-Designs einzufügen, verwenden Sie Anpassungen wie Filter, Sättigung, Wärme, Kontrast und andere Bildbearbeitungstechniken.

Stellen Sie schließlich sicher, dass die von Ihnen ausgewählten Fotos für das Material geeignet sind, auf dem sie erscheinen. Wenn ein Bild sich nicht auf das verwendete Material zu beziehen scheint, müssen Sie möglicherweise ein Bild finden, das besser zum Thema passt. Achten Sie auf die Dateitypen, die Sie verwenden. Verstehen Sie den Unterschied zwischen JPEG- und PNG-Dateiformaten. Die richtigen Dateitypen können sich erheblich darauf auswirken, wie schnell Ihre Website geladen wird.

3. Responsives Design verwenden

Viele verschiedene Bildschirmgrößen sind verfügbar. Die Benutzererfahrung Ihrer Website muss auf allen Geräten konsistent sein. Anstatt viel Zeit und Mühe in komplizierte Animationen und Hover-Effekte zu investieren, die möglicherweise nicht auf allen Geräten funktionieren, ist es effizienter, sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung zu konzentrieren.

Ihre Website wird benutzerfreundlich sein und ein optimiertes Erlebnis sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten nach den Prinzipien des responsiven Designs bieten.

4. Verwenden Sie konsequent Schriftarten

Wir möchten, dass jede Seite eines Buches einer logischen Reihenfolge folgt, wenn wir uns hinsetzen, um es zu lesen. Der Text hat die gleiche Größe, gleichmäßige Abstände und die gleiche wiederkehrende Struktur. Diese Konsistenz hilft uns, als Leser engagiert zu bleiben, indem sie es uns ermöglicht, den Fortschritt der Ideen auf den Seiten eines Buches bequem zu verfolgen.

Ebenso muss sich die Typografie eines Webdesigns geordnet und konsistent anfühlen. Dieselbe Schriftart sollte für Überschriften, Fließtext, Links und anderen Text auf mehreren Webseiten verwendet werden. Darüber hinaus sollten für alle Arten von Inhalten gleiche Auffüllung, Zeilenabstand, Größe, Farbe und Gewicht beibehalten werden.

Wir erstellen gerne eine einzige Styleguide-Seite für jede von Ihnen erstellte Website. Dadurch wird sichergestellt, dass die Schriftkonsistenz über das gesamte Webdesign hinweg gewahrt bleibt.

5. Denken Sie an Vielfalt und Inklusion

Die Mehrheit der Besucher einer Website stammt aus verschiedenen soziodemografischen Kategorien, Ethnien, Geschlechtern, Fähigkeiten und Altersgruppen. Um ein guter Webdesigner zu sein, ist es unerlässlich, eine integrative Benutzererfahrung zu schaffen. Achten Sie bei der Auswahl von Fotografien und Charakterdesigns darauf, dass sie Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen darstellen.

6. Definieren Sie, wer Sie als Designer sind

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Designer über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, darunter Benutzererfahrung und Webprogrammierung. Bei der Arbeit an Projekten hat ein Webdesigner in der Regel einen Schwerpunkt.

Da jedoch so viele Variablen zu berücksichtigen sind, ist es unmöglich, ein Experte für alles zu sein. Designer müssen für das, was sie tun, leidenschaftlich und interessiert sein. Gute Designer wissen, dass die Fokussierung auf bestimmte Bereiche und darin Experten zu werden, dazu beiträgt, ihre Arbeit hervorzuheben und sie für potenzielle Kunden attraktiver zu machen.

Obwohl viele Designer ihre Karriere damit beginnen, von einem Projekt zum nächsten zu springen, wird die Identifizierung einer Spezialität mit der Zeit, dem Wachstum und der Reflexion einfacher.

Beginnen Sie damit, festzustellen, mit welcher Art von Unternehmen oder Kunden Sie am liebsten zusammenarbeiten. Wenn Sie ein Technologieliebhaber sind, suchen Sie nach SaaS-Firmen, Startups und anderen in der digitalen Welt. Das Entwerfen von Restaurant-Websites kann für einen Feinschmecker hervorragend geeignet sein.

Ihr künstlerischer Stil sollte sich auch in Ihrer beruflichen Identität widerspiegeln. Haben Sie eine ganz eigene Designstimme, egal ob Sie präzisionsgefertigte minimalistische Designs lieben oder mit abstrakten und konzeptionellen Arbeiten die Grenzen verschieben möchten.

Es ist auch hilfreich zu verstehen, wer Sie als Designer sind, bevor Sie anfangen, nach Jobs zu suchen und potenzielle Mitarbeiter zu finden. Es ermöglicht potenziellen Kunden auch, Ihre Fähigkeiten sofort zu erkennen, indem es Ihnen ermöglicht, ein fokussiertes LinkedIn-Profil und -Portfolio zu erstellen.

7. Mentor eines Designers

Mentor zu werden ist nicht nur eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben und einem anderen Designer zu helfen; Es kann Ihnen auch helfen, Ihre Arbeit besser zu kritisieren.

Als Mentor geht es nicht nur darum, Ratschläge zum Website-Design weiterzugeben. Es geht darum, ein Problem zu identifizieren, das jemand haben könnte, und zu erklären, warum es nicht funktioniert und welche Schritte er unternehmen kann, um es zu lösen. Wenn Sie auf die Arbeit anderer achten und Ihr analytisches Gehirn einsetzen, können Sie Ihre Entwürfe besser bewerten.

8. Schreiben Sie Fallstudien

Fallstudien sollten in die Portfolio-Website eines jeden Webdesigners aufgenommen werden, aber viele versäumen es, sie zu erstellen. Obwohl sie einige Mühe und Zeit in Anspruch nehmen, können Fallstudien Ihnen auf verschiedene Weise helfen.

Der Wert von Fallstudien für ein Portfolio ist unermesslich. Website-Benutzer können Ihren Ansatz in Aktion sehen und mehr darüber erfahren, wer Sie als Designer sind, nachdem sie Ihren Prozess anhand mehrerer Fälle betrachtet haben.

Wenn Sie sich Ihre Arbeit als Webdesigner genau ansehen, können Sie besser verstehen, was Sie gut machen und wo Sie sich möglicherweise verbessern müssen. Fallstudien sind eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Entwicklung zu verfolgen.

9. Verstehen Sie die Prinzipien des Webdesigns

Wenn Sie die Grundideen des Designs kennen, können Sie fundierte Urteile fällen.

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von UI, UX, Typografie, Komposition und Farbtheorie. Verstehe die visuelle Hierarchie, die Grundlagen der Gestalttheorie und den Goldenen Schnitt. Lernen Sie mehr intellektuelle Aspekte des Designs kennen, um sie auf Ihre Arbeit anzuwenden.

Sehen Sie sich diesen Beitrag an, wenn Sie etwas über Webdesign lernen möchten. Jeder Designer sollte mit mindestens zehn ethischen Webdesign-Prinzipien vertraut sein.

10. Bitten Sie um besseres Feedback und Kritik an Ihrer Arbeit

Es ist schön zu hören, was Sie gut machen. Sie benötigen jedoch hilfreiche Kritik, um sich als Webdesigner weiterzuentwickeln.

Alles beginnt mit Ihnen. Sagen Sie den Leuten, welche Art von Feedback Sie möchten. Bieten Sie ihnen etwas Kontext über das Projekt, seine Ziele und alle notwendigen Hintergrundinformationen. Geben Sie ihnen alle Informationen, die sie benötigen, um Ihre Arbeit zu bewerten, bevor Sie beginnen.

Sie können den Personen, die Ihre Webdesigns bewerten, eine der folgenden Fragen stellen:

Ist das Material gut organisiert, um das Lesen zu erleichtern?

Gibt es eine logische Beziehung zwischen den Schnittstellenfunktionen?

Ist die visuelle Hierarchie effektiv?

Was kann getan werden, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten?

Fehlt es an entscheidenden Seitenkomponenten?

Entspricht diese Website den Webdesign-Standards?

Kann diese Website das Interesse der Besucher wecken?

Gehen Sie nicht nur wegen Kritik zu Designern. Vermarkter, Autoren von Inhalten und sogar Ihre Freunde und Familie können wertvolle Kommentare abgeben.

Es ist leicht, sich in seiner Arbeit zu verzetteln und mit dem Design ins Stocken zu geraten. Halten Sie Ihre Ideen aktiv, indem Sie neue Webdesigns erstellen, um einen kreativen Stillstand zu vermeiden.

Bleib inspiriert

Schauen Sie sich Awwwards, Behance, Dribbble und den Webflow Showcase an, um zu sehen, was es Neues gibt. Nehmen Sie so viel wie möglich von den Social-Media-Beiträgen Ihrer bevorzugten Webdesigner auf.

12. Arbeiten Sie an experimentellen Webdesign-Projekten

Warum nicht etwas anderes ausprobieren? Betrachten Sie ein Problem und sehen Sie, ob Ihnen etwas Neues einfallen kann. Schauen Sie sich eine der bestehenden Websites an und entwickeln Sie Ihr bahnbrechendes Redesign. Jeder exzellente Designer versteht, dass das Verlassen seiner Komfortzone Sie dazu zwingen wird, Ihren Designjob anders anzugehen.

Haben Sie keine Angst zu scheitern. Die Reise in Design-Neuland ist nicht immer angenehm. Die Vorteile solcher privaten Projekte sind, dass niemand sie jemals sehen wird, selbst wenn Sie scheitern.

Bonus-Tipp: Lernen Sie immer weiter

Da sich Design ständig verändert, ist es ein endloses Abenteuer. Es werden ständig neue Tools und Ansätze eingeführt. Welche Schritte unternehmen Sie, um den Überblick zu behalten und Ihre Fähigkeiten zu verbessern? Lass uns in den Kommentaren unten wissen, was du tust, um auf dem Laufenden zu bleiben!