Questo post vi insegnerà come migliorare le vostre conoscenze di web design. Siete alla ricerca di metodi per migliorare le vostre capacità di web design? Abbiamo compilato un elenco di 13 suggerimenti per aiutarvi nello sviluppo creativo.

Che siate Web Designer alle prime armi o abbiate già creato numerosi siti, c'è sempre spazio per la crescita. Ecco 13 idee per migliorare le vostre capacità e aumentare il vostro lavoro di progettazione.

1. Non utilizzate schemi di colore frenetici

Quando sono disponibili così tante tonalità e sfumature, è facile esagerare con i colori. Sebbene gli stili di molti designer si basino su palette di colori vivaci ed evidenti, quando si affastellano troppi colori la confusione visiva si ripercuote sul resto del web design.

Attenetevi a uno schema di colori semplice e a tonalità di sfondo neutre. Uno sfondo tenue mette in risalto i colori, come quelli dei pulsanti di chiamata all'azione, delle voci di menu o di altri componenti del design, e attira l'attenzione su di essi. Spesso è sufficiente uno sfondo bianco, nero o neutro.

Per imparare a utilizzare il colore in modo efficace nel vostro web design, leggete la teoria dei colori per fare delle scelte migliori.

2. Pensate alle immagini aggiunte

Se siete alla ricerca di un metodo economico e semplice per utilizzare le immagini di stock, sono disponibili diverse alternative fantastiche. Tuttavia, non inseritele a casaccio nei vostri progetti. Assicuratevi di ritagliare e modificare le prime. Per far sì che le immagini si adattino all'armonia del design di un sito web, utilizzate regolazioni come filtri, saturazione, calore, contrasto e altre tecniche di editing delle immagini.

Infine, assicuratevi che le foto scelte siano adatte al materiale in cui appaiono. Se un'immagine non sembra essere in relazione con il materiale utilizzato, potrebbe essere necessario trovarne una più adatta all'argomento. Siate consapevoli dei tipi di file che utilizzate. Comprendete la distinzione tra i formati di file JPEG e PNG. I tipi di file corretti possono avere un impatto significativo sulla velocità di caricamento del sito.

3. Utilizzare un design reattivo

Esistono molti schermi di dimensioni diverse. L'esperienza utente del vostro sito web deve essere coerente su tutti i dispositivi. Invece di investire molto tempo e sforzi in complicate animazioni ed effetti hover che potrebbero non funzionare su tutti i dispositivi, è più efficiente concentrarsi sul miglioramento dell'esperienza utente.

Il vostro sito web sarà user-friendly e fornirà un'esperienza ottimizzata sia sui dispositivi desktop che su quelli mobili seguendo i principi del responsive design.

4. Utilizzare in modo coerente i caratteri tipografici

Quando ci sediamo a leggere un libro, vogliamo che ogni pagina segua una sequenza logica. Il testo avrà le stesse dimensioni, una spaziatura uniforme e la stessa struttura ricorrente. Questa coerenza ci aiuta a rimanere coinvolti come lettori, consentendoci di seguire comodamente la progressione delle idee attraverso le pagine di un libro.

Allo stesso modo, la tipografia di un progetto web deve essere ordinata e coerente. Lo stesso carattere dovrebbe essere usato per i titoli, il testo del corpo, i link e altri testi su più pagine web. Inoltre, tutti i tipi di contenuto devono avere lo stesso padding, interlinea, dimensione, colore e peso.

È consigliabile creare un'unica pagina di guida allo stile per ogni sito web realizzato. In questo modo si garantisce che la coerenza dei caratteri sia mantenuta nell'intero progetto web.

5. Tenere presente la diversità e l'inclusione

La maggior parte delle persone che visitano un sito web appartiene a diverse categorie socio-demografiche, etnie, generi, abilità ed età. Creare un'esperienza utente inclusiva è essenziale per essere un buon web designer. Quando si scelgono le fotografie e i disegni dei personaggi, assicurarsi che rappresentino persone di diverse estrazioni sociali.

6. Definite chi siete come designer

Non è insolito che i designer abbiano competenze diverse, tra cui l'esperienza utente e la programmazione web. Quando lavora su un progetto, un web designer ha generalmente un unico punto di riferimento.

Tuttavia, poiché ci sono così tante variabili da considerare, è impossibile essere esperti in tutto. I designer devono essere appassionati di ciò che fanno e interessati. I bravi designer sanno che concentrarsi su aree specifiche e diventare esperti in esse aiuta a distinguere il loro lavoro e a renderlo più attraente per i potenziali clienti.

Sebbene molti designer inizino la loro carriera passando da un progetto all'altro, l'identificazione di una specializzazione diventa più semplice con il tempo, la crescita e la riflessione.

Iniziate a determinare quali sono le aziende o i clienti con cui siete più felici di lavorare. Se siete amanti della tecnologia, cercate aziende SaaS, startup e altre aziende del mondo digitale. La progettazione di siti web di ristoranti può essere un'ottima scelta per un appassionato di cucina.

Il vostro stile artistico deve riflettersi anche nella vostra identità professionale. Avete una voce di design distinta e tutta vostra, sia che amiate i design minimalisti realizzati con precisione, sia che vi piaccia spingervi oltre i limiti con lavori astratti e concettuali.

È anche utile capire chi siete come designer prima di iniziare a cercare lavoro e trovare potenziali collaboratori. Inoltre, permette ai potenziali clienti di riconoscere subito le vostre capacità, consentendovi di creare un profilo LinkedIn e un portfolio mirati.

7. Fare da mentore a un designer

Diventare mentore non è solo un modo per dare una mano a un altro designer, ma può anche aiutarvi a criticare meglio il vostro lavoro.

Essere un mentore non significa solo dare consigli sulla progettazione di siti web. Significa identificare un problema che qualcuno potrebbe avere e spiegare perché non funziona e quali sono i passi da compiere per risolverlo. Prestare attenzione al lavoro altrui e usare il cervello analitico vi aiuterà a valutare i vostri progetti.

8. Scrivere casi di studio

I casi di studio dovrebbero essere inclusi nel portfolio di qualsiasi web designer, ma molti trascurano di realizzarli. Anche se richiedono un po' di impegno e di tempo, i casi di studio possono aiutarvi in vari modi.

Il valore dei casi di studio in un portfolio è incommensurabile. Gli utenti del sito web possono vedere il vostro approccio in azione e imparare di più su chi siete come designer dopo aver visto il vostro processo attraverso diversi casi.

Uno sguardo granulare al vostro lavoro di web designer può aiutarvi a capire meglio cosa state facendo bene e dove potreste aver bisogno di migliorare. I casi di studio sono un modo eccellente per tenere traccia del proprio sviluppo.

9. Comprendere i principi del web design

Conoscere le idee di base del design vi permette di esprimere giudizi consapevoli.

Imparate i fondamenti di UI, UX, tipografia, composizione e teoria del colore. Comprendere la gerarchia visiva, i rudimenti della teoria della Gestalt e il rapporto aureo. Imparare gli aspetti più cerebrali del design per applicarli al vostro lavoro.

Date un'occhiata a questo post se volete iniziare a conoscere il web design. Ogni designer dovrebbe conoscere almeno dieci principi etici del web design.

10. Chiedere feedback e critiche migliori sul proprio lavoro

È bello sentirsi dire che si sta facendo bene. Tuttavia, per crescere come web designer avrete bisogno di critiche utili.

Tutto inizia da voi. Dite alle persone che tipo di feedback volete. Offrite loro un contesto sul progetto, i suoi obiettivi e tutte le informazioni di base necessarie. Fornite loro tutte le informazioni di cui avranno bisogno per valutare il vostro lavoro prima di iniziare.

Potete porre alle persone che valutano i vostri progetti web una di queste domande:

Il materiale è ben organizzato per facilitare la lettura?

Esiste una relazione logica tra le caratteristiche dell'interfaccia?

La gerarchia visiva è efficace?

Cosa si può fare per rendere il sito più facile da usare?

È privo di componenti cruciali della pagina?

Il sito è conforme agli standard di web design?

Il sito è in grado di mantenere vivo l'interesse dei visitatori?

Non rivolgetevi solo ai designer per le critiche. Gli esperti di marketing, gli autori di contenuti e persino i vostri amici e familiari possono fornire commenti preziosi.

È facile rimanere intrappolati nel proprio lavoro e cadere nella routine del design. Mantenete attive le vostre idee generando nuovi progetti web per evitare la stasi creativa.

Rimanete ispirati

Consultate gli Awwwards, Behance, Dribbble e la vetrina di Webflow per vedere cosa c'è di nuovo. Leggete tutti i post dei vostri web designer preferiti sui social media.

12. Lavorate a progetti di web design sperimentali

Perché non provare qualcosa di diverso? Considerate un problema e vedete se riuscite a trovare qualcosa di nuovo. Date un'occhiata a uno dei siti web esistenti e sviluppate la vostra riprogettazione che superi i limiti. Ogni designer eccellente sa che avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort vi costringerà ad affrontare il lavoro di progettazione in modo diverso.

Non abbiate paura di fallire. Il viaggio nel territorio inesplorato del design non è sempre piacevole. Il vantaggio di questi progetti privati è che nessuno li vedrà mai, anche se fallite.

Suggerimento bonus: continuate a imparare

Poiché il design è in continua evoluzione, è un'avventura senza fine. Vengono introdotti sempre nuovi strumenti e approcci. Quali misure adottate per rimanere al passo con i tempi e migliorare le vostre capacità? Fateci sapere cosa fate per rimanere aggiornati nei commenti qui sotto!