Cet article vous apprendra comment améliorer vos connaissances en conception de sites Web. Cherchez-vous des méthodes pour améliorer vos compétences en conception de sites Web? Nous avons compilé une liste de 13 suggestions pour vous aider dans votre développement créatif.

Que vous soyez un concepteur Web novice ou que vous ayez déjà créé de nombreux sites, il y a toujours de la place pour la croissance. Voici 13 idées pour améliorer vos capacités et augmenter votre travail de conception.

1. N'utilisez pas de combinaisons de couleurs trépidantes

Quand tant de belles tonalités et teintes sont disponibles, il est facile d'aller trop loin avec la couleur. Bien que les styles de nombreux concepteurs reposent sur des palettes de couleurs vives et proéminentes, lorsque trop de couleurs sont entassées, la confusion visuelle submerge le reste de la conception Web.

Tenez-vous en à une palette de couleurs simple et à des teintes de fond neutres. Un arrière-plan discret met en évidence les instances de couleur, telles que les couleurs des boutons d'appel à l'action, des éléments de menu ou d'autres composants de conception, et attire l'attention sur eux. Un arrière-plan blanc, noir ou neutre suffit souvent.

Pour apprendre à utiliser efficacement la couleur dans votre conception Web, lisez la théorie des couleurs pour faire de meilleures sélections.

2. Pensez aux images ajoutées

Si vous recherchez une méthode simple et rentable d'utilisation d'images de stock, plusieurs alternatives fantastiques sont disponibles. Cependant, ne vous contentez pas de les jeter dans vos conceptions bon gré mal gré. Assurez-vous de recadrer et de modifier le premier. Pour que les images correspondent à l'harmonie de la conception d'un site Web, utilisez des ajustements tels que les filtres, la saturation, la chaleur, le contraste et d'autres techniques d'édition d'images.

Enfin, assurez-vous que les photos que vous choisissez sont appropriées pour le matériel sur lequel elles apparaissent. Si une image ne semble pas correspondre au matériau utilisé, vous devrez peut-être en trouver une qui corresponde mieux au sujet. Soyez conscient des types de fichiers que vous utilisez. Comprenez la distinction entre les formats de fichier JPEG et PNG. Les types de fichiers corrects peuvent avoir un impact significatif sur la rapidité de chargement de votre site.

3. Utilisez un design réactif

De nombreuses tailles d'écran différentes sont disponibles. L'expérience utilisateur de votre site Web doit être cohérente sur tous les appareils. Au lieu d'investir beaucoup de temps et d'efforts dans des animations complexes et des effets de survol qui peuvent ne pas fonctionner sur tous les appareils, il est plus efficace de se concentrer sur l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Votre site Web sera convivial et offrira une expérience optimisée sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles selon les principes de conception réactive.

4. Utilisez systématiquement des polices de caractères

Nous voulons que chaque page d'un livre adhère à une séquence logique lorsque nous nous asseyons pour le lire. Le texte aura la même taille, aura un espacement uniforme et utilisera la même structure récurrente. Cette cohérence nous aide à rester engagés en tant que lecteurs en nous permettant de suivre confortablement la progression des idées sur les pages d'un livre.

De même, la typographie d'une conception Web doit être ordonnée et cohérente. La même police doit être utilisée pour les titres, le corps du texte, les liens et tout autre texte sur plusieurs pages de sites Web. De plus, un remplissage, un interligne, une taille, une couleur et un poids égaux doivent être maintenus pour tous les types de contenu.

Nous aimons créer une seule page de guide de style pour chaque site Web que vous créez. Cela garantira que la cohérence de la police de caractères est maintenue sur l'ensemble de la conception Web.

5. Gardez à l'esprit la diversité et l'inclusion

La majorité des personnes qui visitent un site Web proviennent de diverses catégories sociodémographiques, ethnies, sexes, capacités et âges. Créer une expérience utilisateur inclusive est essentiel pour être un bon concepteur de sites Web. Lorsque vous sélectionnez des photographies et des dessins de personnages, assurez-vous qu'ils représentent des personnes de différents horizons.

6. Définissez qui vous êtes en tant que designer

Il n'est pas rare que les concepteurs aient des compétences diverses, y compris l'expérience utilisateur et la programmation Web. Lorsqu'il travaille sur des projets, un concepteur de sites Web a généralement un point focal.

Cependant, comme il y a tellement de variables à prendre en compte, il est impossible d'être un expert en tout. Les designers doivent être passionnés par ce qu'ils font et intéressés. Les bons designers savent que se concentrer sur des domaines spécifiques et devenir des experts dans ces domaines permet de distinguer leur travail et de le rendre plus attrayant pour les clients potentiels.

Bien que de nombreux designers commencent leur carrière en rebondissant d'un projet à l'autre, l'identification d'une spécialité devient plus simple avec le temps, la croissance et la réflexion.

Commencez par déterminer avec quel type d'entreprises ou de clients vous êtes le plus heureux de travailler. Si vous êtes un amoureux de la technologie, recherchez des entreprises SaaS, des startups et d'autres dans le monde numérique. Concevoir des sites Web de restaurants peut être un excellent choix pour un fin gourmet.

Votre style artistique doit également se refléter dans votre identité professionnelle. Ayez une voix de conception distincte qui vous est propre, que vous aimiez les conceptions minimalistes de précision ou que vous aimiez repousser les limites avec un travail abstrait et conceptuel.

Il est également utile de comprendre qui vous êtes en tant que designer avant de commencer à chercher des emplois et à trouver des collaborateurs potentiels. Il permet également aux clients potentiels de reconnaître immédiatement vos capacités en vous permettant de créer un profil et un portefeuille LinkedIn ciblés.

7. Mentorez un designer

Devenir un mentor n'est pas seulement un moyen de redonner et d'aider un autre designer ; cela peut également vous aider à mieux critiquer votre travail.

Être un mentor ne consiste pas seulement à transmettre des conseils en matière de conception de sites Web. Cela implique d'identifier un problème que quelqu'un peut rencontrer et d'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas et les mesures qu'il peut prendre pour le résoudre. Prêter attention au travail de quelqu'un d'autre et utiliser votre cerveau analytique vous aidera à évaluer vos conceptions.

8. Rédigez des études de cas

Les études de cas devraient être incluses dans le site Web du portfolio de tout concepteur de sites Web, mais beaucoup négligent de les faire. Bien qu'elles demandent du temps et des efforts, les études de cas peuvent vous aider de différentes manières.

La valeur des études de cas pour un portefeuille est incommensurable. Les utilisateurs du site Web peuvent voir votre approche en action et en savoir plus sur qui vous êtes en tant que concepteur après avoir vu votre processus à travers plusieurs cas.

Un examen détaillé de votre travail en tant que concepteur Web peut vous aider à mieux comprendre ce que vous faites bien et ce que vous devrez peut-être améliorer. Les études de cas sont un excellent moyen de suivre votre développement.

9. Comprendre les principes de la conception Web

Connaître les idées de base du design vous permet de porter des jugements éclairés.

Découvrez les fondements de l'interface utilisateur, de l'expérience utilisateur, de la typographie, de la composition et de la théorie des couleurs. Comprendre la hiérarchie visuelle, les rudiments de la théorie de la Gestalt et le nombre d'or. Apprenez-en plus sur les aspects cérébraux du design pour les appliquer à votre travail.

Consultez cet article si vous souhaitez commencer à en apprendre davantage sur la conception Web. Chaque concepteur doit connaître au moins dix principes de conception Web éthiques.

10. Demandez de meilleurs commentaires et critiques sur votre travail

C'est agréable d'entendre ce que vous faites bien. Cependant, vous aurez besoin de critiques utiles pour vous développer en tant que concepteur de sites Web.

Tout commence avec vous. Dites aux gens quel genre de commentaires vous voulez. Offrez-leur un contexte sur le projet, ses objectifs et toute information de base nécessaire. Donnez-leur toutes les informations dont ils auront besoin pour évaluer votre travail avant de commencer.

Vous pouvez poser l'une de ces questions aux personnes qui évaluent vos conceptions Web :

Le matériel est-il bien organisé pour en faciliter la lecture ?

Existe-t-il une relation logique entre les fonctionnalités de l'interface ?

La hiérarchie visuelle est-elle efficace ?

Que peut-on faire pour rendre le site plus convivial ?

Est-il dépourvu de composants de page cruciaux ?

Ce site Web répond-il aux normes de conception Web ?

Ce site Web est-il capable de maintenir l'intérêt des visiteurs ?

Ne vous contentez pas d'aller voir les designers pour des critiques. Les spécialistes du marketing, les rédacteurs de contenu et même vos amis et votre famille peuvent tous fournir des commentaires précieux.

Il est facile de se laisser prendre par son travail et de tomber dans une ornière avec le design. Gardez vos idées actives en générant de nouvelles conceptions Web pour éviter la stase créative.

Restez inspiré

Découvrez les Awwwards, Behance, Dribbble et Webflow Showcase pour découvrir les nouveautés. Recueillez tout ce que vous pouvez des publications sur les réseaux sociaux de vos concepteurs Web préférés.

12. Travailler sur des projets de conception de sites Web expérimentaux

Pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? Considérez un problème et voyez si vous pouvez trouver quelque chose de nouveau. Jetez un coup d'œil à l'un des sites Web existants et développez votre refonte qui repousse les limites. Tout excellent designer comprend que s'aventurer en dehors de votre zone de confort vous obligera à aborder votre travail de conception différemment.

N'ayez pas peur d'échouer. Le voyage dans un territoire de conception inexploré n'est pas toujours agréable. Les avantages de tels projets privés sont que personne ne les verra jamais même si vous échouez.

Astuce bonus : continuez toujours à apprendre

Parce que le design est en constante évolution, c'est une aventure sans fin. De nouveaux outils et approches sont introduits en permanence. Quelles mesures prenez-vous pour rester au top et améliorer vos capacités ? Faites-nous savoir ce que vous faites pour rester au top dans les commentaires ci-dessous!