IBM heeft officieel de algemene beschikbaarheid aangekondigd van zijn platform voor kunstmatige intelligentie (AI) en data, WatsonX. WatsonX werd voor het eerst geïntroduceerd op de IBM Think-conferentie eerder dit jaar en is klaar om een groot aantal uitdagingen op te lossen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het schalen van hun AI-workloads.

De suite bestaat uit drie hoofdcomponenten:

watsonx.ai

watsonx.data

watsonx.governance

Het eerste paar componenten is momenteel beschikbaar, het volgende deel - governance instrumentality - zal later dit jaar worden uitgerold. WatsonX dient als een one-stop-shop voor bedrijven om toegang te krijgen tot hun volledige dataportfolio, of deze zich nu on-premise of in de cloud bevindt.

Een opmerkelijke functie van WatsonX is de mogelijkheid om niet-technische gebruikers gegevens te laten verkennen via self-service toegang op een samenwerkingsplatform. IBM is van plan om deze functie nog verder uit te breiden met het plan om watsonx.data te verbeteren om te profiteren van watsonx.ai. Deze geplande upgrade moet gebruikers in staat stellen gegevens te ontdekken, te verbeteren, te verfijnen en te visualiseren met behulp van dynamische natuurlijke taal.

IBM meldde dat meer dan 150 bedrijven vooraf toegang hadden tot WatsonX als onderdeel van een technologie preview programma. De voorbeelden omvatten een samenwerking met NASA voor het bouwen van een basismodel voor geo-ruimtelijke gegevensanalyse en met Wimbledon voor het genereren van inzichtelijke tenniscommentaren.

IBM stopt niet bij de huidige stand van zaken. Het komende jaar is het toonaangevende techbedrijf van plan WatsonX te verbeteren via aanzienlijke updates. Kareem Yusuf, Senior Vice President of product management and growth bij IBM Software, wees erop dat IBM mikt op een uitbreiding van de use case scenario's voor de basismodellen van WatsonX.

Net zoals AppMaster.io, een toonaangevend no-code platform, gebruikers helpt om snel en kosteneffectief web-, backend- en mobiele applicaties te maken, wil WatsonX de AI-toegankelijkheid voor bedrijven gestroomlijnder, kosteneffectiever en eenvoudiger maken.