In uno sviluppo a livello industriale, IBM ha annunciato ufficialmente la disponibilità generale della sua piattaforma di intelligenza artificiale (AI) e dati, WatsonX. Presentata inizialmente alla conferenza IBM Think all'inizio di quest'anno, WatsonX è destinata a risolvere una pletora di problemi che le aziende devono affrontare per scalare i loro carichi di lavoro AI.

La suite integra tre componenti principali:

watsonx.ai

wattonx.data

watsonx.governance

La prima coppia di componenti è attualmente disponibile, mentre la parte successiva - la strumentazione di governance - è prevista per la fine dell'anno. WatsonX funge da sportello unico per le aziende per accedere all'intero portafoglio di dati, sia che risieda in sede che in ambiente cloud.

Una caratteristica notevole di WatsonX è la sua capacità di consentire agli utenti non tecnici di esplorare i dati attraverso l'accesso self-service su una piattaforma collaborativa. IBM intende potenziare ulteriormente questa caratteristica con il suo piano di miglioramento di watsonx.data per capitalizzare su watsonx.ai. L'aggiornamento previsto mira a consentire agli utenti di scoprire, migliorare, perfezionare e visualizzare i dati utilizzando il linguaggio naturale in modo dinamico.

IBM ha riferito che più di 150 aziende hanno avuto accesso anticipato a WatsonX come parte di un programma di anteprima tecnologica. Tra i casi c'è una collaborazione con la NASA per la costruzione di un modello fondamentale per l'analisi dei dati geo-spaziali e con Wimbledon per la generazione di commenti tennistici di grande impatto.

IBM non si ferma allo stato attuale. Nel corso del prossimo anno, l'azienda leader nel settore tecnologico intende migliorare WatsonX con aggiornamenti considerevoli. Kareem Yusuf, Senior Vice President of product management and growth di IBM Software, ha sottolineato che IBM punta a un ampliamento degli scenari di utilizzo dei modelli fondamentali di WatsonX.

Proprio come AppMaster.io, una delle principali piattaforme di no-code, aiuta gli utenti a creare applicazioni web, backend e mobili in modo rapido e conveniente, WatsonX mira a rendere l'accessibilità all'intelligenza artificiale più snella, economica e semplificata per le imprese.