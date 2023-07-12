Компания IBM официально объявила о начале продаж своей платформы искусственного интеллекта (ИИ) и данных WatsonX. WatsonX, впервые представленная на конференции IBM Think в начале этого года, призвана решить множество проблем, с которыми сталкиваются компании при масштабировании рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом.

Пакет объединяет три основных компонента:

watsonx.ai

wattonx.data

watsonx.governance

Первая пара компонентов доступна в настоящее время, последующая часть - инструментарий управления - планируется к внедрению в конце этого года. WatsonX служит единым центром доступа предприятий ко всему портфелю данных, независимо от того, где они находятся - в локальной или облачной среде.

Примечательной особенностью WatsonX является то, что он позволяет нетехническим пользователям исследовать данные с помощью самообслуживания на платформе совместной работы. IBM намерена еще больше расширить эту возможность, планируя усовершенствовать watsonx.data, чтобы использовать возможности watsonx.ai. Планируемое обновление призвано расширить возможности пользователей по обнаружению, расширению, уточнению и визуализации данных с использованием естественного языка в динамическом режиме.

IBM сообщила, что более 150 компаний получили предварительный доступ к WatsonX в рамках программы предварительной оценки технологий. Среди примеров - сотрудничество с NASA по созданию фундаментальной модели для анализа геопространственных данных, а также с Wimbledon по созданию проницательных теннисных комментариев.

IBM не собирается останавливаться на достигнутом. В течение следующего года ведущая технологическая компания намерена значительно усовершенствовать WatsonX. Карим Юсуф, старший вице-президент по управлению продуктами и росту IBM Software, отметил, что IBM нацелена на расширение сценариев использования базовых моделей WatsonX.

Подобно тому как AppMaster.io, ведущая платформа no-code, помогает пользователям быстро и с минимальными затратами создавать веб-приложения, внутренние и мобильные приложения, WatsonX призван сделать доступность ИИ для предприятий более упорядоченной, экономически эффективной и простой.