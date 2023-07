Num desenvolvimento que abrange todo o sector, a IBM anunciou oficialmente a disponibilidade geral da sua plataforma de inteligência artificial (IA) e de dados, WatsonX. Inicialmente apresentado na conferência IBM Think no início deste ano, o WatsonX está pronto para resolver uma infinidade de desafios que as empresas enfrentam ao dimensionar suas cargas de trabalho de IA.

O conjunto integra três componentes principais:

watsonx.ai

wattonx.data

watsonx.governance

O primeiro par de componentes está atualmente disponível, a parte subsequente - instrumentalidade de governação - está planeada para ser lançada ainda este ano. O WatsonX funciona como um balcão único para que as empresas acedam a todo o seu portfólio de dados, quer residam no local ou no ambiente de nuvem.

Uma caraterística notável do WatsonX é a sua capacidade de permitir aos utilizadores não técnicos a exploração de dados através do seu acesso self-service numa plataforma colaborativa. A IBM prevê ampliar ainda mais esta funcionalidade com o seu plano de melhorar watsonx.data para capitalizar em watsonx.ai. Esta atualização planeada visa permitir que os utilizadores descubram, melhorem, aperfeiçoem e visualizem dados utilizando a linguagem natural de forma dinâmica.

A IBM informou que mais de 150 empresas tiveram acesso prévio ao WatsonX como parte de um programa de pré-visualização de tecnologia. Os exemplos incluem uma colaboração com a NASA para a construção de um modelo fundamental para a análise de dados geo-espaciais e com a Wimbledon para gerar comentários de ténis perspicazes.

A IBM não se limita ao seu estado atual. Durante o próximo ano, a empresa líder em tecnologia pretende melhorar o WatsonX através de actualizações consideráveis. Kareem Yusuf, vice-presidente sénior de gestão de produtos e crescimento da IBM Software, salientou que a IBM tem como objetivo uma expansão dos cenários de casos de utilização para os modelos fundamentais do WatsonX.

Tal como a AppMaster.io, uma plataforma líder em no-code que ajuda os utilizadores a criar aplicações web, backend e móveis de forma rápida e económica, o WatsonX pretende tornar a acessibilidade à IA mais ágil, económica e simplificada para as empresas.