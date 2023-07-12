在整个行业的发展中，IBM正式宣布其人工智能（AI）和数据平台WatsonX全面上市。WatsonX最初是在今年早些时候的IBM Think大会上推出的，旨在解决企业在扩展人工智能工作负载时面临的大量挑战。

该套件集成了三个主要组件：

watsonx.ai

数据

watsonx.governance

第一对组件目前已经可用，后续部分--治理工具--计划于今年晚些时候推出。WatsonX为企业提供一站式服务，使其能够访问企业内部或云环境中的所有数据组合。

WatsonX的一个显著特点是，它能够通过协作平台上的自助服务访问，帮助非技术用户进行数据探索。IBM计划通过增强watsonx.data ，进一步扩大这一功能，以利用watsonx.ai 。这一升级计划旨在使用户能够使用自然语言动态地发现、增强、完善和可视化数据。

IBM报告称，作为技术预览计划的一部分，150多家公司已经预先访问了WatsonX。其中包括与美国国家航空航天局（NASA）合作建立地理空间数据分析基础模型，以及与温布尔登网球公开赛（Wimbledon）合作生成具有洞察力的网球评论。

IBM不会止步于目前的状态。在接下来的一年里，这家领先的科技公司打算通过大量更新来增强WatsonX。IBM软件公司产品管理和增长高级副总裁Kareem Yusuf指出，IBM的目标是扩大WatsonX基础模型的使用场景。

正如领先的no-code 平台AppMaster.io帮助用户快速、低成本地创建web、后台和移动应用一样，WatsonX的目标是使企业的人工智能可及性更加合理、经济和简化。