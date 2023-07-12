في تطور على مستوى الصناعة ، أعلنت شركة IBM رسميًا التوافر العام للذكاء الاصطناعي (AI) ومنصة البيانات WatsonX. تم تقديم WatsonX في البداية في مؤتمر IBM Think في وقت سابق من هذا العام ، وهو يستعد لحل مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجهها الشركات أثناء توسيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

يدمج الجناح ثلاثة مكونات رئيسية:

watsonx.ai

wattonx.data

watsonx.governance

يتوفر أول زوج من المكونات حاليًا ، ومن المقرر طرح الجزء التالي - أداة الحوكمة - في وقت لاحق من هذا العام. يعمل WatsonX كمتجر شامل للشركات للوصول إلى مجموعة بياناتها بالكامل ، سواء كانت موجودة في مكان العمل أو في بيئة السحابة.

تتمثل إحدى الميزات الرائعة لـ WatsonX في قدرتها على تمكين المستخدمين غير التقنيين في استكشاف البيانات عبر الوصول إلى الخدمة الذاتية على نظام أساسي تعاوني. تتصور شركة IBM زيادة هذه الميزة بشكل أكبر مع خطتها لتحسين watsonx.data للاستفادة من watsonx.ai. تهدف هذه الترقية المخططة إلى تمكين المستخدمين من اكتشاف البيانات وتحسينها وصقلها وتصورها باستخدام اللغة الطبيعية ديناميكيًا.

ذكرت شركة IBM أن أكثر من 150 شركة لديها وصول مسبق إلى WatsonX كجزء من برنامج معاينة التكنولوجيا. تتضمن الأمثلة تعاونًا مع وكالة ناسا لبناء نموذج أساسي لتحليل البيانات الجغرافية المكانية ، ومع ويمبلدون لتوليد تعليقات التنس الثاقبة.

آي بي إم لا تتوقف عند وضعها الحالي. خلال العام المقبل ، تعتزم شركة التكنولوجيا الرائدة تحسين WatsonX عبر تحديثات كبيرة. وأشار كريم يوسف ، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات والنمو في IBM Software ، إلى أن IBM تستهدف توسيع سيناريوهات حالة الاستخدام لنماذج WatsonX التأسيسية.

تمامًا مثل AppMaster.io ، يساعد النظام الأساسي الرائد no-code المستخدمين على إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال بسرعة وفعالية من حيث التكلفة ، يهدف WatsonX إلى جعل إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر بساطة وفعالية من حيث التكلفة ومبسطة للمؤسسات.